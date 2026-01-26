Οικιακή παροχή νερού BP 4.900 Home
Η ισχυρή οικιακή αντλία BP 4.900 Home με ενσωματωμένη δεξαμενή αντιστάθμισης πίεσης αντλεί αυτόματα νερό από εναλλακτικές πηγές ως νερό χρήσης / μη πόσιμο σε ολόκληρο το σπίτι.
Η οικιακή αντλία BP 4.900 Home επιτρέπει αξιόπιστη, πλήρως αυτοματοποιημένη παροχή νερού για οικιακή χρήση. Παρέχει πίεση οπουδήποτε θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, όπως παροχή πλυντηρίου ρούχων ή μπάνιου. Με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher, το ισχυρό BP 4.900 Home παρέχει νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως πηγάδια ή δεξαμενές. Εξαιρετικά πρακτικό: Οι οικιακές αντλίες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα όπως απαιτείται. Ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός αντλίας περιλαμβάνει μια βαλβίδα αντεπιστροφής, τον ενσωματωμένο δείκτη πίεσης, τη δεξαμενή αντιστάθμισης πίεσης 24 λίτρων και θερμική προστασία. Η ενσωματωμένη θερμική προστασία εξασφαλίζει πρόσθετη ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα μόλις δεν έχει νερό. Η αντλία είναι επίσης εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας χάρη στα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα. Και με πόδια στήριξης που μπορούν να στερεωθούν στο έδαφος με βίδες, εγγυάται μια σταθερή θέση ανά πάσα στιγμή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΗ Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης
Ολοκληρωμένη θερμική προστασίαΛειτουργία προστασίας για την αποφυγή υπερθέρμανσης της αντλίας.
Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλιΑνθεκτικά υλικά για μεγάλη διάρκεια ζωής
Ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης
- Τέλειος έλεγχος και συντήρηση
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Πόδι στήριξης με δυνατότητα βίδας
- Ιδανικό για μόνιμη εγκατάσταση.
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1150
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 4900
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 50
|Πίεση (bar)
|max. 5
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|1,5 - 3,5
|Μέγιστο ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1
|Τάση (V)
|230
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,9
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|18
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|506 x 269 x 540
Πεδίο προμήθειας
- Περιλαμβάνει δυο αντάπτορες συνδέσης για αντλία G1
Εξοπλισμός
- Ενσωματωμένο δοχείο υπερχύλισης: 24 l
- Ενσωματωμένη μέτρηση πίεσης
- Αδιάβροχος διακόπτης on/off / για προστασία από το πιτσίλισμα
- Θερμοστάτης
- Φλάτζα και άξονας από ανοξείδωτο ατσάλι
- Περιλαμβάνει αντεπίστροφη βαλβίδα
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
Πεδία εφαρμογής
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων