Οικιακή παροχή νερού BP 4.900 Home

Η οικιακή αντλία BP 4.900 Home επιτρέπει αξιόπιστη, πλήρως αυτοματοποιημένη παροχή νερού για οικιακή χρήση. Παρέχει πίεση οπουδήποτε θέλεις να το χρησιμοποιήσεις, όπως παροχή πλυντηρίου ρούχων ή μπάνιου. Με αποδεδειγμένη ποιότητα Kärcher, το ισχυρό BP 4.900 Home παρέχει νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως πηγάδια ή δεξαμενές. Εξαιρετικά πρακτικό: Οι οικιακές αντλίες ενεργοποιούνται και απενεργοποιούνται αυτόματα όπως απαιτείται. Ο ολοκληρωμένος εξοπλισμός αντλίας περιλαμβάνει μια βαλβίδα αντεπιστροφής, τον ενσωματωμένο δείκτη πίεσης, τη δεξαμενή αντιστάθμισης πίεσης 24 λίτρων και θερμική προστασία. Η ενσωματωμένη θερμική προστασία εξασφαλίζει πρόσθετη ασφάλεια σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης: Η αντλία απενεργοποιείται αυτόματα μόλις δεν έχει νερό. Η αντλία είναι επίσης εξαιρετικά μεγάλης διάρκειας χάρη στα εξαρτήματα από ανοξείδωτο χάλυβα. Και με πόδια στήριξης που μπορούν να στερεωθούν στο έδαφος με βίδες, εγγυάται μια σταθερή θέση ανά πάσα στιγμή.