Η αντλία κήπου BP 4 Garden της Kärcher μπορεί να χρησιμοποιεί νερό από βαρέλια συλλογής βρόχινου νερού, στέρνες κ.λπ. με άνετο και οικονομικό τρόπο για το περιβάλλον και την τσέπη σας. Η συμπαγής αντλία νερού προσφέρει υψηλή αναρροφητική ισχύ και απόδοση πίεσης. Χάρη στην ενσωματωμένη θερμική προστασία, η αντλία προστατεύεται αξιόπιστα από την υπερθέρμανση, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ελαφριά αλλά στιβαρής κατασκευής αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση, μπορεί να συνδέεται χωρίς τη χρήση εργαλείων και να μεταφέρεται εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή που διαθέτει. Επίσης, είναι πρακτική καθώς διαθέτει μεγάλο ποδοδιακόπτη για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίησή της χωρίς να επιβαρύνεται η μέση σας. Επιπρόσθετα, προσφέρεται δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης σε 5 έτη. Εκτός αυτού, ηαντλία BP 4 Garden μπορεί με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης να αναβαθμιστεί σε αντλία με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής και στη συνέχεια να χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της οικίας σας.