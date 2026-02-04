Αντλία κήπου BP 4 Garden
Η αντλία κήπου BP 4 Garden, με σύστημα θερμικής προστασίας, είναι ανθεκτική, υψηλής ισχύος και ιδανική για πότισμα με εναλλακτικές πηγές υδροδότησης, όπως στέρνες ή βαρέλια συλλογής βρόχινου νερού.
Η αντλία κήπου BP 4 Garden της Kärcher μπορεί να χρησιμοποιεί νερό από βαρέλια συλλογής βρόχινου νερού, στέρνες κ.λπ. με άνετο και οικονομικό τρόπο για το περιβάλλον και την τσέπη σας. Η συμπαγής αντλία νερού προσφέρει υψηλή αναρροφητική ισχύ και απόδοση πίεσης. Χάρη στην ενσωματωμένη θερμική προστασία, η αντλία προστατεύεται αξιόπιστα από την υπερθέρμανση, προσφέροντας μέγιστη ασφάλεια. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ελαφριά αλλά στιβαρής κατασκευής αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση, μπορεί να συνδέεται χωρίς τη χρήση εργαλείων και να μεταφέρεται εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή που διαθέτει. Επίσης, είναι πρακτική καθώς διαθέτει μεγάλο ποδοδιακόπτη για την ενεργοποίηση και την απενεργοποίησή της χωρίς να επιβαρύνεται η μέση σας. Επιπρόσθετα, προσφέρεται δυνατότητα επέκτασης της εγγύησης σε 5 έτη. Εκτός αυτού, ηαντλία BP 4 Garden μπορεί με την εγκατάσταση ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης να αναβαθμιστεί σε αντλία με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής και στη συνέχεια να χρησιμοποιείται για την υδροδότηση της οικίας σας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειας
- Η Kärcher προσφέρει εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης σε 5 έτη.
Θερμοστάτης
- Εξαιρετικά ασφαλής, προστατεύει την αντλία από την υπερθέρμανση.
Άνετος ποδοδιακόπτης
- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Βέλτιστη αναρρόφηση
- Η υψηλής ποιότητας αντλία αναρροφά αυτόματα νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από στέρνα.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 4000
|Υψος πάραδοσης (m)
|45
|Πίεση (bar)
|max. 4,5
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,5
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|8,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|9,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|220 x 405 x 260
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Θερμοστάτης
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια