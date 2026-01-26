Πότισμα κήπου με έξυπνο τρόπο: Χάρη στην υψηλή ισχύ αναρρόφησης και απόδοση πίεσης, η συμπαγής και μακράς διαρκείας αντλία κήπου BP 5.000 Garden από την Kärcher καθιστά δυνατή την άνετη, φιλική προς το περιβάλλον και εξοικονόμηση κόστους χρήση του νερού από δεξαμενές κ.λπ. Η στιβαρή αντλία έχει μικρό βάρος και μπορεί να μεταφερθεί άνετα χάρη στην εργονομική της λαβή. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση και μπορεί να συνδεθεί χωρίς την χρήση εργαλείων. Ο μεγάλος ποδοδιακόπτης σου επιτρέπει να ενεργοποιείς και να απενεργοποιείς την αντλία άνετα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι επίσης δυνατή η επέκταση της εγγύησης πέντε ετών. Το BP 5.000 Garden μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί σε αντλία με αυτόματη λειτουργία Start/Stop με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παροχή μη πόσιμου νερού στο νοικοκυριό.