Αντλία κήπου BP 5.000 Garden

Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία κήπου BP 5.000 Garden είναι ιδανική για οικολογικό και οικονομικό πότισμα κήπου χρησιμοποιώντας νερό από εναλλακτικές πηγές όπως στέρνες ή δεξαμενές.

Πότισμα κήπου με έξυπνο τρόπο: Χάρη στην υψηλή ισχύ αναρρόφησης και απόδοση πίεσης, η συμπαγής και μακράς διαρκείας αντλία κήπου BP 5.000 Garden από την Kärcher καθιστά δυνατή την άνετη, φιλική προς το περιβάλλον και εξοικονόμηση κόστους χρήση του νερού από δεξαμενές κ.λπ. Η στιβαρή αντλία έχει μικρό βάρος και μπορεί να μεταφερθεί άνετα χάρη στην εργονομική της λαβή. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση και μπορεί να συνδεθεί χωρίς την χρήση εργαλείων. Ο μεγάλος ποδοδιακόπτης σου επιτρέπει να ενεργοποιείς και να απενεργοποιείς την αντλία άνετα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι επίσης δυνατή η επέκταση της εγγύησης πέντε ετών. Το BP 5.000 Garden μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί σε αντλία με αυτόματη λειτουργία Start/Stop με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παροχή μη πόσιμου νερού στο νοικοκυριό.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία κήπου BP 5.000 Garden: Στιβαρό και μακράς διάρκειας
Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης
Αντλία κήπου BP 5.000 Garden: Άνετος ποδοδιακόπτης
Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Αντλία κήπου BP 5.000 Garden: Βέλτιστη αναρρόφηση
Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
  • Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
  • Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
  • Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
  • Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 650
Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h) < 5000
Υψος πάραδοσης (m) max. 40
Πίεση (bar) max. 4
Ύψος αναρρόφησης (m) 8
Θερμοκρασία παράδοσης (°C) max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα G1
Καλώδιο ρεύματος (m) 1,5
Τάση (V) 230 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 6,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 7,9
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 372 x 186 x 231

Πεδίο προμήθειας

  • Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
  • Προσαρμογέας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες G1

Εξοπλισμός

  • Bελτιστοποιημένη ένωση
  • Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
  • Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
  • Εργονομική λαβή μεταφοράς
Αντλία κήπου BP 5.000 Garden
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
