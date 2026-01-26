Αντλία κήπου BP 5.000 Garden
Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία κήπου BP 5.000 Garden είναι ιδανική για οικολογικό και οικονομικό πότισμα κήπου χρησιμοποιώντας νερό από εναλλακτικές πηγές όπως στέρνες ή δεξαμενές.
Πότισμα κήπου με έξυπνο τρόπο: Χάρη στην υψηλή ισχύ αναρρόφησης και απόδοση πίεσης, η συμπαγής και μακράς διαρκείας αντλία κήπου BP 5.000 Garden από την Kärcher καθιστά δυνατή την άνετη, φιλική προς το περιβάλλον και εξοικονόμηση κόστους χρήση του νερού από δεξαμενές κ.λπ. Η στιβαρή αντλία έχει μικρό βάρος και μπορεί να μεταφερθεί άνετα χάρη στην εργονομική της λαβή. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση και μπορεί να συνδεθεί χωρίς την χρήση εργαλείων. Ο μεγάλος ποδοδιακόπτης σου επιτρέπει να ενεργοποιείς και να απενεργοποιείς την αντλία άνετα. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Είναι επίσης δυνατή η επέκταση της εγγύησης πέντε ετών. Το BP 5.000 Garden μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί σε αντλία με αυτόματη λειτουργία Start/Stop με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παροχή μη πόσιμου νερού στο νοικοκυριό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΗ Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης
Άνετος ποδοδιακόπτηςΕύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Βέλτιστη αναρρόφησηΗ ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|650
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 5000
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 40
|Πίεση (bar)
|max. 4
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,5
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|6,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|7,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
- Προσαρμογέας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια