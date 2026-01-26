Αντλία κήπου BP 5.000 Garden Set Plus
Το BP 5.000 Garden Set Plus είναι έτοιμο για χρήση αμέσως χάρη στο σετ σωλήνων αναρρόφησης και κήπου. Η ανθεκτική και ισχυρή αντλία κήπου είναι ιδανική για πότισμα από δεξαμενές/στέρνες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως: Το σετ αντλίας κήπου BP 5.000 Garden Set Plus με σπειροειδή σωλήνα 3,5 m ανθεκτικό στην υποπίεση, συμπεριλαμβανομένου φίλτρου και βαλβίδας αντεπιστροφής (σπείρωμα σύνδεσης G1", διάμετρος 3/4") και σετ λάστιχων κήπου που περιλαμβάνει 20 m Kärcher PrimoFlex Ο εύκαμπτος σωλήνας (διάμετρος 1/2") είναι τέλειος για το πότισμα του κήπου από δεξαμενές. Το σετ σωλήνων κήπου περιλαμβάνει επίσης ακροφύσιο, συνδέσμους και προσαρμογέα βρύσης. Η στιβαρή αντλία μεταφέρεται εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή. Οι αντλίες κήπου Kärcher δεν χρειάζονται συντήρηση, μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων και μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν εύκολα χάρη στο μεγάλο ποδοδιακόπτη. Τα υλικά υψηλής ποιότητας υπόσχονται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η Kärcher προσφέρει επίσης εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών. Χάρη στον ηλεκτρονικό διακόπτη πίεσης, το BP 5.000 Garden μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντλία με αυτόματη λειτουργία Start/Stop - για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στον κήπο ή για την παροχή νερού στο σπίτι.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΗ Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης
Άνετος ποδοδιακόπτηςΕύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Έτοιμο για άμεση χρήσηΠεριλαμβάνει έτοιμο για χρήση σπιράλ και kit λάστιχου κήπου.
Βέλτιστη αναρρόφηση
- Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|650
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 5000
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 40
|Πίεση (bar)
|max. 4
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,5
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|11,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|372 x 186 x 231
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
- Προσαρμογέας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες G1
- Περιλαμβάνει σετ λάστιχου αναρρόφησης
- Περιλαμβάνει σετ ποτίσματος κήπου
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια