Μπορεί να χρησιμοποιηθεί αμέσως: Το σετ αντλίας κήπου BP 5.000 Garden Set Plus με σπειροειδή σωλήνα 3,5 m ανθεκτικό στην υποπίεση, συμπεριλαμβανομένου φίλτρου και βαλβίδας αντεπιστροφής (σπείρωμα σύνδεσης G1", διάμετρος 3/4") και σετ λάστιχων κήπου που περιλαμβάνει 20 m Kärcher PrimoFlex Ο εύκαμπτος σωλήνας (διάμετρος 1/2") είναι τέλειος για το πότισμα του κήπου από δεξαμενές. Το σετ σωλήνων κήπου περιλαμβάνει επίσης ακροφύσιο, συνδέσμους και προσαρμογέα βρύσης. Η στιβαρή αντλία μεταφέρεται εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή. Οι αντλίες κήπου Kärcher δεν χρειάζονται συντήρηση, μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς τη χρήση εργαλείων και μπορούν να ενεργοποιηθούν και να απενεργοποιηθούν εύκολα χάρη στο μεγάλο ποδοδιακόπτη. Τα υλικά υψηλής ποιότητας υπόσχονται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η Kärcher προσφέρει επίσης εκτεταμένη εγγύηση πέντε ετών. Χάρη στον ηλεκτρονικό διακόπτη πίεσης, το BP 5.000 Garden μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντλία με αυτόματη λειτουργία Start/Stop - για ακόμα μεγαλύτερη άνεση στον κήπο ή για την παροχή νερού στο σπίτι.