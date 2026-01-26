Αντλία κήπου BP 6.000 Garden
Η αντλία κήπου BP 6.000 Garden είναι μακράς διαρκείας, ισχυρή και ιδανική για πότισμα με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές.
Το νερό από αποθέματα νερού, δεξαμενές κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αντλία κήπου BP 6.000 Garden από την Kärcher με βολικό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η συμπαγής αντλία νερού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης και πίεση εξόδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ελαφριά αλλά στιβαρή αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση, μπορεί να συνδεθεί χωρίς εργαλεία και μπορεί να μεταφερθεί άνετα με την εργονομική της λαβή. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Ο μεγάλος ποδοδιακόπτης σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την αντλία άνετα. Είναι επίσης δυνατή η επέκταση της εγγύησης πέντε ετών. Πέρα από αυτό, το BP 6.000 Garden μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί σε αντλία με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παροχή μη πόσιμου νερού στο νοικοκυριό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΗ Kärcher προσφέρει εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης σε 5 έτη.
Άνετος ποδοδιακόπτηςΕύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Βέλτιστη αναρρόφησηΗ υψηλής ποιότητας αντλία αναρροφά αυτόματα νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από στέρνα.
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1000
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 6000
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 45
|Πίεση (bar)
|max. 4,5
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,5
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|9,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|10,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
- Προσαρμογέας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια