Το νερό από αποθέματα νερού, δεξαμενές κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί από την αντλία κήπου BP 6.000 Garden από την Kärcher με βολικό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η συμπαγής αντλία νερού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης και πίεση εξόδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ελαφριά αλλά στιβαρή αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση, μπορεί να συνδεθεί χωρίς εργαλεία και μπορεί να μεταφερθεί άνετα με την εργονομική της λαβή. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Ο μεγάλος ποδοδιακόπτης σάς επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την αντλία άνετα. Είναι επίσης δυνατή η επέκταση της εγγύησης πέντε ετών. Πέρα από αυτό, το BP 6.000 Garden μπορεί επίσης να αναβαθμιστεί σε αντλία με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης. Στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως παροχή μη πόσιμου νερού στο νοικοκυριό.