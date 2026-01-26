Το νερό από βαρέλια, δεξαμενές κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την αντλία κήπου BP 7.000 Garden της Kärcher με βολικό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η συμπαγής αντλία νερού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης και πίεση εξόδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ελαφριά αλλά ανθεκτική αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση, μπορεί να συνδεθεί χωρίς εργαλεία και μεταφέρεται εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή της. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Ο μεγάλος διακόπτης με το πόδι σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την αντλία με τρόπο που δεν επιβαρύνει την πλάτη σας. Είναι επίσης δυνατή η επέκταση της εγγύησης σε πέντε χρόνια. Επιπλέον, η BP 7.000 Garden μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντλία με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης. Στη συνέχεια, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παροχή νερού για οικιακή χρήση.