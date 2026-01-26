Αντλία κήπου BP 7.000 Garden
Η αντλία κήπου BP 7.000 Garden είναι ανθεκτική, ισχυρή και ιδανική για πότισμα με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές ή βαρέλια.
Το νερό από βαρέλια, δεξαμενές κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την αντλία κήπου BP 7.000 Garden της Kärcher με βολικό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η συμπαγής αντλία νερού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης και πίεση εξόδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ελαφριά αλλά ανθεκτική αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση, μπορεί να συνδεθεί χωρίς εργαλεία και μεταφέρεται εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή της. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Ο μεγάλος διακόπτης με το πόδι σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την αντλία με τρόπο που δεν επιβαρύνει την πλάτη σας. Είναι επίσης δυνατή η επέκταση της εγγύησης σε πέντε χρόνια. Επιπλέον, η BP 7.000 Garden μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντλία με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης. Στη συνέχεια, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παροχή νερού για οικιακή χρήση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Στιβαρό και μακράς διάρκειαςΗ Kärcher προσφέρει εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης σε 5 έτη.
Άνετος ποδοδιακόπτηςΕύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Βέλτιστη αναρρόφησηΗ ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
- Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
- Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1100
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 7000
|Υψος πάραδοσης (m)
|max. 50
|Πίεση (bar)
|max. 5
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,5
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|9,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|12
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|384 x 204 x 253
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
- Προσαρμογέας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
- Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια