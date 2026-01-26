Αντλία κήπου BP 7.000 Garden

Η αντλία κήπου BP 7.000 Garden είναι ανθεκτική, ισχυρή και ιδανική για πότισμα με νερό από εναλλακτικές πηγές, όπως δεξαμενές ή βαρέλια.

Το νερό από βαρέλια, δεξαμενές κ.λπ. μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την αντλία κήπου BP 7.000 Garden της Kärcher με βολικό, οικονομικό και φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Η συμπαγής αντλία νερού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης και πίεση εξόδου. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην ελαφριά αλλά ανθεκτική αντλία είναι υψηλής ποιότητας και εγγυώνται μεγάλη διάρκεια ζωής. Η αντλία κήπου δεν απαιτεί συντήρηση, μπορεί να συνδεθεί χωρίς εργαλεία και μεταφέρεται εύκολα χάρη στην εργονομική λαβή της. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: Ο μεγάλος διακόπτης με το πόδι σας επιτρέπει να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε την αντλία με τρόπο που δεν επιβαρύνει την πλάτη σας. Είναι επίσης δυνατή η επέκταση της εγγύησης σε πέντε χρόνια. Επιπλέον, η BP 7.000 Garden μπορεί να αναβαθμιστεί σε αντλία με λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής με την εγκατάσταση ενός ηλεκτρονικού διακόπτη πίεσης. Στη συνέχεια, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως παροχή νερού για οικιακή χρήση.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Αντλία κήπου BP 7.000 Garden: Στιβαρό και μακράς διάρκειας
Η Kärcher προσφέρει εγγύηση με δυνατότητα επέκτασης σε 5 έτη.
Αντλία κήπου BP 7.000 Garden: Άνετος ποδοδιακόπτης
Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Αντλία κήπου BP 7.000 Garden: Βέλτιστη αναρρόφηση
Η ποιοτική αντλία χωρίς κόπο αναρροφά νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από τη στέρνα
Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
  • Εύκολο γέμισμα πριν τη χρήση.
Κοχλίας αποστράγγισης
  • Άριστη προστασία κατά του παγετού.
Βέλτιστοι προσαρμογείς
  • Βέλτιστο σύστημα σφράγισης για εύκολη σύνδεση της αντλίας χωρίς εργαλεία
Εργονομική λαβή
  • Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W) 1100
Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h) < 7000
Υψος πάραδοσης (m) max. 50
Πίεση (bar) max. 5
Ύψος αναρρόφησης (m) 8
Θερμοκρασία παράδοσης (°C) max. 35
Σύνδεση με σπείρωμα G1
Καλώδιο ρεύματος (m) 1,5
Τάση (V) 230 - 240
Συχνότητα (Hz) 50
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 9,8
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 12
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 384 x 204 x 253

Πεδίο προμήθειας

  • Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
  • Προσαρμογέας σύνδεσης 2 κατευθύνσεων για αντλίες G1

Εξοπλισμός

  • Bελτιστοποιημένη ένωση
  • Άνετος ποδοδιακόπτης
  • Ξεχωριστή οπή πλήρωσης
  • Βαλβίδα αποστράγγισης νερού
  • Εργονομική λαβή μεταφοράς
Αντλία κήπου BP 7.000 Garden
Πεδία εφαρμογής
  • Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
