Μπορεί να χρησιμοποιείται είτε για το συνεχές πότισμα υπό πίεση του κήπου σας είτε για την παροχή νερού στο πλυντήριο ή στην τουαλέτα σας. Η ανθεκτική και ποιοτική αντλία BP 7 Home & Garden που δεν χρειάζεται συντήρηση είναι ιδανικά κατάλληλη για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού για την παροχή ανακυκλωµένου νερού. Η BP 7 ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα χάρη στη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η προστασία από τη λειτουργία χωρίς νερό απενεργοποιεί την αντλία και ανάβει μια ένδειξη σφάλματος. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 5 σταδίων εντυπωσιάζει με την υψηλή απόδοση, την αποτελεσματικότητα και την αθόρυβη λειτουργία του. Η BP 7 Home & Garden απαιτεί μοτέρ μικρότερης ονομαστικής ισχύος από τις συμβατικές αντλίες ψεκασμού με τον ίδιο ρυθμό παροχής, γεγονός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30%. Η αντλία αυτή διακρίνεται όχιμόνο από τα άνετα χαρακτηριστικά της, όπως τον ενσωματωμένο ποδοδιακόπτη, τις δύο εξόδους για ταυτόχρονη λειτουργία δύο συνδεδεμένων συσκευών, και τα ηχοαπορροφητικά μαξιλάρια από καουτσούκ, αλλά και για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει, όπως το τυπικό προφίλτρο και την ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής για αξιόπιστη λειτουργία. Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης.