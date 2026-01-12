Αντλία Home & Garden BP 7 Home & Garden
Ανθεκτική αντλία κορυφαίας ποιότητας για το σπίτι και τον κήπο BP 7 Home & Garden με αποτελεσματικό μηχανισμό μετάδοσης κίνησης 5 σταδίων για το πότισμα κήπων και την υδροδότηση της οικίας (π.χ. με βρόχινο νερό). Εύκολη, υψηλής ισχύος, ασφαλής!
Μπορεί να χρησιμοποιείται είτε για το συνεχές πότισμα υπό πίεση του κήπου σας είτε για την παροχή νερού στο πλυντήριο ή στην τουαλέτα σας. Η ανθεκτική και ποιοτική αντλία BP 7 Home & Garden που δεν χρειάζεται συντήρηση είναι ιδανικά κατάλληλη για τη χρήση εναλλακτικών πηγών νερού για την παροχή ανακυκλωµένου νερού. Η BP 7 ενεργοποιείται και απενεργοποιείται αυτόματα χάρη στη λειτουργία αυτόματης εκκίνησης/διακοπής. Σε έκτακτες περιπτώσεις, η προστασία από τη λειτουργία χωρίς νερό απενεργοποιεί την αντλία και ανάβει μια ένδειξη σφάλματος. Ο μηχανισμός μετάδοσης κίνησης 5 σταδίων εντυπωσιάζει με την υψηλή απόδοση, την αποτελεσματικότητα και την αθόρυβη λειτουργία του. Η BP 7 Home & Garden απαιτεί μοτέρ μικρότερης ονομαστικής ισχύος από τις συμβατικές αντλίες ψεκασμού με τον ίδιο ρυθμό παροχής, γεγονός που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας κατά 30%. Η αντλία αυτή διακρίνεται όχιμόνο από τα άνετα χαρακτηριστικά της, όπως τον ενσωματωμένο ποδοδιακόπτη, τις δύο εξόδους για ταυτόχρονη λειτουργία δύο συνδεδεμένων συσκευών, και τα ηχοαπορροφητικά μαξιλάρια από καουτσούκ, αλλά και για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας που διαθέτει, όπως το τυπικό προφίλτρο και την ενσωματωμένη βαλβίδα αντεπιστροφής για αξιόπιστη λειτουργία. Η Kärcher προσφέρει 5ετή επέκταση εγγύησης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εύκολο να χρησιμοποιηθεί στο σπίτι και τον κήπο
- Αξιόπιστη παροχή νερού στο σπίτι και συνεχής πίεση για πότισμα του κήπου
Ασφαλής και ανθεκτική
- Με προ φίλτρο, βαλβίδα μίας κατεύθυνσης και προστασία ξηρότητας
Αντλία πολλαπλών επιπέδων
- Εξαιρετικά ενεργειακά αποδοτική και αθόρυβη
Λειτουργία αυτόματης έναρξης/διακοπής
- Η αντλία ξεκινά και σταματά αυτόματα όπως απαιτείται
Βέλτιστη αναρρόφηση
- Η υψηλής ποιότητας αντλία αναρροφά αυτόματα νερό από βάθος 8 μέτρων, για παράδειγμα από στέρνα.
Οθόνη για έλεγχο λαθών
- Εμφάνιση λάθους πίεσης ή αναρρόφησης
Δύο έξοδοι νερού
- Πολλαπλές χρήσεις: Π.χ. πότισμα γρασιδιού με ψεκαστικά νερού και ταυτόχρονο πότισμα με ψεκαστήρες κήπου.
Αντάπτορας σύνδεσης Τ
- Ευέλικτη τοποθέτηση- για βέλτιστη ευθυγράμμιση με τα συνδεδεμένα λάστιχα
Άνετος ποδοδιακόπτης
- Εύκολη ενεργοποίηση- απενεργοποίηση, απαλό με την πλάτη
Εργονομική λαβή
- Εύκολος χειρισμός και εύκολη μεταφορά.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (W)
|1200
|Μέγιστη ικανότητα άντλησης (l/h)
|< 6000
|Υψος πάραδοσης (m)
|60
|Πίεση (bar)
|max. 6
|Ύψος αναρρόφησης (m)
|8
|Θερμοκρασία παράδοσης (°C)
|max. 35
|Σύνδεση με σπείρωμα
|G1
|Καλώδιο ρεύματος (m)
|1,85
|Τάση (V)
|230 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|15,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|230 x 540 x 373
Πεδίο προμήθειας
- Αντάπτορας σύνδεσης για αντλίες G1
Εξοπλισμός
- Bελτιστοποιημένη ένωση
- Άνετος ποδοδιακόπτης
- Αυτόματη λειτουργία έναρξης/ παύσης
- Περιλαμβάνει προ φίλτρο και αντεπίστροφη βαλβίδα
- Προστασία από ξηρή λειτουργία
- Μεγάλο στόμιο
- Εργονομική λαβή μεταφοράς
- Αποθήκευση καλωδίου
- Οθόνη για έλεγχο λαθών
- Δύο έξοδοι νερού
- Περιστρεφόμενα λαστιχένια πόδια που μειώνουν το θόρυβο
Πεδία εφαρμογής
- Πότισμα κήπων από δεξαμενές νερού, στέρνες ή πηγάδια
- Παροχή νερού για οικιακές τουαλέτες και πλυντήρια ρούχων