Το νέο έτοιμο προς χρήση καροτσάκι λάστιχου HT 4.500 με θήκη αποθήκευσης για κάνες ψεκασμού, σκανδάλες κ.α. και γάντζο αποθήκευσης του κοντού λάστιχου παρέχει ποικίλες δυνατότητες. Δε χρειάζεται πλέον να τραβάτε το λάστιχο σε όλον τον κήπο καταβάλλοντας σωματική προσπάθεια, καθώς το καροτσάκι είναι ευκίνητο κι έτσι μεταφέρεται πάντα στο σημείο που θέλετε να ποτίσετε. Το μακρύ λάστιχο συνδέεται στη βρύση, ξετυλίγεται στο έδαφος και παραμένει εκεί. Έτσι το λάστιχο δεν πέφτει πάνω σε ζαρντινιέρες, θάμνους και έπιπλα κήπου. Το πότισμα σε μια ακτίνα περίπου 3 έως 5 m γύρω από το καροτσάκι επιτελείται με το κοντό λάστιχο. Χάρη στη λειτουργία τύλιξης το HT 4.520 αποθηκεύεται εύκολα εξοικονομώντας χώρο. Τα χαρακτηριστικά του: ρυθμιζόμενη χειρολαβή,2 σύνδεσμοι λάστιχου, κατάλληλο για όλα τα λάστιχα. 50 μέτρα 1/2"- λάστιχο ή 35 μέτρα 5/8" λάστιχο ή 23 μέτρα 3/4". Πλήρως συναρμολογημένο.