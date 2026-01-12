HT 4.500 Καροτσάκι λάστιχου "Better"
Ευκίνητο καροτσάκι λάστιχου με θήκη αποθήκευσης εξαρτημάτων & άγκιστρο τοποθέτησης σε τοίχο. Με ρυθμιζόμενη χειρολαβή, συνδέσμους ρύθμισης γωνίας, τροχούς & καινοτόμο λειτουργία τύλιξης.
Το νέο έτοιμο προς χρήση καροτσάκι λάστιχου HT 4.500 με θήκη αποθήκευσης για κάνες ψεκασμού, σκανδάλες κ.α. και γάντζο αποθήκευσης του κοντού λάστιχου παρέχει ποικίλες δυνατότητες. Δε χρειάζεται πλέον να τραβάτε το λάστιχο σε όλον τον κήπο καταβάλλοντας σωματική προσπάθεια, καθώς το καροτσάκι είναι ευκίνητο κι έτσι μεταφέρεται πάντα στο σημείο που θέλετε να ποτίσετε. Το μακρύ λάστιχο συνδέεται στη βρύση, ξετυλίγεται στο έδαφος και παραμένει εκεί. Έτσι το λάστιχο δεν πέφτει πάνω σε ζαρντινιέρες, θάμνους και έπιπλα κήπου. Το πότισμα σε μια ακτίνα περίπου 3 έως 5 m γύρω από το καροτσάκι επιτελείται με το κοντό λάστιχο. Χάρη στη λειτουργία τύλιξης το HT 4.520 αποθηκεύεται εύκολα εξοικονομώντας χώρο. Τα χαρακτηριστικά του: ρυθμιζόμενη χειρολαβή,2 σύνδεσμοι λάστιχου, κατάλληλο για όλα τα λάστιχα. 50 μέτρα 1/2"- λάστιχο ή 35 μέτρα 5/8" λάστιχο ή 23 μέτρα 3/4". Πλήρως συναρμολογημένο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
2 x σύνδεσμοι εύκαμπτου σωλήνα
Γωνιακή σύνδεση εύκαμπτου σωλήνα
Έτοιμο για χρήση
Θήκη εξαρτημάτων της κάνης ψεκασμού ή των ψεκαστήρων
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Μανιβέλα που περιστρέφεται ελεύθερα
- Εργονομικό τύλιγμα και ξετύλιγμα των εύκαμπτων σωλήνων
Μεγάλοι τροχοί
- Για περισσότερη κινητικότητα.
Λαβή με ρυθμιζόμενο ύψος
Χωρητικότητα: 50μ. εύκαμπτου σωλήνα 1/2" ή 35μ. εύκαμπτου σωλήνα 5/8" ή 23μ. εύκαμπτου σωλήνα 3/4"
- Κατάλληλο για όλους τους κοινούς εύκαμπτους σωλήνες κήπου.
Πτυσσόμενο
- Αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο
Αντιολισθητική και εργονομική λαβή
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Χρώμα
|μαύρο
|Βάρος (kg)
|2,6
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|440 x 485 x 857