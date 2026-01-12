Εξαιρετικά ελαφρύ, ευέλικτο και βολικό: το χλοοκοπτικό LMO 18-33 που τροφοδοτείται με μπαταρία καθιστά το κούρεμα του γκαζόν ευκολότερο από ποτέ - ακόμα και σε πιο περίπλοκες περιοχές. Το σύστημα κοπής 2 σε 1 δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής: να συλλέγει το κομμένο γρασίδι στο κουτί συλλογής ή να το διανέμει πάνω στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα, χρησιμοποιώντας το ειδικό εξάρτημα. Η μπαταριοκίνητη μηχανή γκαζόν αφήνει στο παρελθόν τα κακοκομμένα χόρτα, αφού η ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα του παράγει κάθε φορά καθαρά αποτελέσματα. Η άνετη αφρώδης χειρολαβή και οι διακόπτες και στις δύο πλευρές κάνουν τη μηχανή ευχάριστη στη χρήση της. Όταν ο κάδος συλλογής είναι γεμάτος, ο εύχρηστος δείκτης στάθμης πλήρωσης δείχνει ότι πρέπει να αδειάσει. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: το κλειδί ασφαλείας ως κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά για την αποτροπή της ακούσιας εκκίνησης της συσκευής, η ρύθμιση του ύψους της λαβής οδηγού για μια άνετη θέση εργασίας, ο σχεδιασμός με δυνατότητα αναδίπλωσης για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, οι χτένες χλοοτάπητα που πιάνουν το χορτάρι ακόμη και στις άκρες για κοπή ακριβείας.