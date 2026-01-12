Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 18-33 / 18V
Το ελαφρύ του βάρος και η απίστευτη ευελιξία του, καθιστούν το μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό γκαζόν LMO 18-33 / 18V πανεύκολο στη χρήση. Δεν περιλαμβάνει μπαταρία και φορτιστή.
Εξαιρετικά ελαφρύ, ευέλικτο και βολικό: το χλοοκοπτικό LMO 18-33 που τροφοδοτείται με μπαταρία καθιστά το κούρεμα του γκαζόν ευκολότερο από ποτέ - ακόμα και σε πιο περίπλοκες περιοχές. Το σύστημα κοπής 2 σε 1 δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα επιλογής: να συλλέγει το κομμένο γρασίδι στο κουτί συλλογής ή να το διανέμει πάνω στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα, χρησιμοποιώντας το ειδικό εξάρτημα. Η μπαταριοκίνητη μηχανή γκαζόν αφήνει στο παρελθόν τα κακοκομμένα χόρτα, αφού η ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα του παράγει κάθε φορά καθαρά αποτελέσματα. Η άνετη αφρώδης χειρολαβή και οι διακόπτες και στις δύο πλευρές κάνουν τη μηχανή ευχάριστη στη χρήση της. Όταν ο κάδος συλλογής είναι γεμάτος, ο εύχρηστος δείκτης στάθμης πλήρωσης δείχνει ότι πρέπει να αδειάσει. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: το κλειδί ασφαλείας ως κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά για την αποτροπή της ακούσιας εκκίνησης της συσκευής, η ρύθμιση του ύψους της λαβής οδηγού για μια άνετη θέση εργασίας, ο σχεδιασμός με δυνατότητα αναδίπλωσης για αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο, οι χτένες χλοοτάπητα που πιάνουν το χορτάρι ακόμη και στις άκρες για κοπή ακριβείας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαφρύ και ευέλικτοΈτσι ελαφρύ μπορεί επίσης να οδηγείται χωρίς κόπο σε ανώμαλο έδαφος. Ευελιξία: εξαιρετικά εύκολο στο χειρισμό, ακόμη και γύρω από τα εμπόδια στον κήπο.
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόνΟι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Σύστημα κοπής 2 σε 1Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης, το κομμένο γρασίδι κατανέμεται στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα. Ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Η πτυσσόμενη λαβή οδηγού επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
- Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
Απλή ρύθμιση του ύψους κοπής
- Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί κεντρικά σε μία από τις τέσσερις διαφορετικές θέσεις.
Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Η ένδειξης στάθμης πλήρωσης ενημερώνει πότε ο κάδος συλλογής γρασιδιού χρειάζεται άδειασμα.
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Εργονομική λειτουργία
- Η λαβή οδηγού μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος - έτσι ώστε να παραμένετε πάντα σε όρθια θέση κατά την εργασία
- Η αφρώδης λαβή σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί με ασφάλεια και να αισθάνεστε άνετα.
- Οι διακόπτες και στις δύο πλευρές διευκολύνουν τη λειτουργία.
Κλειδί ασφαλείας
- Προστασία των παιδιών: Ελήφθησαν μέτρα για να αποφευχθεί η ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|33
|Ύψος κοπής (mm)
|35 - 65
|Ρύθμιση ύψους κοπής
|4x
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|35
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|4000
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m²)
|max. 125 (2,5 Ah) / max. 250 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 12 (2,5 Ah) / max. 24 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|11,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1251 x 371 x 992
* Ύψος κοπής: Επίπεδο 4
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Κιτ εδαφοκάλυψης
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν