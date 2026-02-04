Αυτό το ευέλικτο ελαφρύ χλοοκοπτικό κόβει επίσης πιο σύνθετους χώρους γκαζόν αβίαστα και καθαρά. Χάρη στο σύστημα κοπής 2 σε 1, το μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό γκαζόν LMO 18-36 μπορεί είτε να συλλέξει το κομμένο γρασίδι στον κάδο συλλογής χόρτου είτε να το απλώσει πάνω στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα χρησιμοποιώντας το κιτ εδαφοκάλυψης. Η ακονισμένη λεπίδα από ατσάλι κάνει το χλοοκοπτικό γκαζόν μπαταριας να αφήνει πάντα πίσω τα καθαρά αποτελέσματα κοπής χωρίς κακοκομμένο γρασίδι. Το ύψος κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί σε τέσσερα επίπεδα, η λαβή διαθέτει άνετο αφρό και διακόπτες και στις δύο πλευρές προσφέρουν επιπλέον άνεση. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: ο δείκτης στάθμης πλήρωσης που σε ενημερώνει πότε χρειάζεται το άδειασμα ο κάδος συλλογής. Ένα κλειδί ασφαλείας που λειτουργεί ως κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά, ώστε να αποτρέπεται η ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: η ρυθμιζόμενη από ύψος λαβή οδηγού εξασφαλίζει μια άνετη θέση εργασίας, ο σχεδιασμός δίπλωσης καθιστά δυνατή την εξοικονόμηση χώρου κάτά την αποθήκευση και οι χτένες γκαζόν διευκολύνουν την κοπή μέχρι την άκρη. Μία μπαταρία και ένας ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στη συσκευή. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.