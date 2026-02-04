Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 18-36 Battery set
Συμπεριλαμβάνεται η μπαταρία και ο ταχυφορτιστής: το εξαιρετικά ευέλικτο και ελαφρύ μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό γκαζόν LMO 18-36 set με ρύθμιση ύψους κοπής χωρίς κόπο σε τέσσερα επίπεδα. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Αυτό το ευέλικτο ελαφρύ χλοοκοπτικό κόβει επίσης πιο σύνθετους χώρους γκαζόν αβίαστα και καθαρά. Χάρη στο σύστημα κοπής 2 σε 1, το μπαταριοκίνητο χλοοκοπτικό γκαζόν LMO 18-36 μπορεί είτε να συλλέξει το κομμένο γρασίδι στον κάδο συλλογής χόρτου είτε να το απλώσει πάνω στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα χρησιμοποιώντας το κιτ εδαφοκάλυψης. Η ακονισμένη λεπίδα από ατσάλι κάνει το χλοοκοπτικό γκαζόν μπαταριας να αφήνει πάντα πίσω τα καθαρά αποτελέσματα κοπής χωρίς κακοκομμένο γρασίδι. Το ύψος κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί σε τέσσερα επίπεδα, η λαβή διαθέτει άνετο αφρό και διακόπτες και στις δύο πλευρές προσφέρουν επιπλέον άνεση. Άλλα πρακτικά χαρακτηριστικά: ο δείκτης στάθμης πλήρωσης που σε ενημερώνει πότε χρειάζεται το άδειασμα ο κάδος συλλογής. Ένα κλειδί ασφαλείας που λειτουργεί ως κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά, ώστε να αποτρέπεται η ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού. Πρόσθετα χαρακτηριστικά: η ρυθμιζόμενη από ύψος λαβή οδηγού εξασφαλίζει μια άνετη θέση εργασίας, ο σχεδιασμός δίπλωσης καθιστά δυνατή την εξοικονόμηση χώρου κάτά την αποθήκευση και οι χτένες γκαζόν διευκολύνουν την κοπή μέχρι την άκρη. Μία μπαταρία και ένας ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στη συσκευή. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ελαφρύ και ευέλικτοΈτσι ελαφρύ μπορεί επίσης να οδηγείται χωρίς κόπο σε ανώμαλο έδαφος. Ευελιξία: εξαιρετικά εύκολο στο χειρισμό, ακόμη και γύρω από τα εμπόδια στον κήπο.
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόνΟι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Σύστημα κοπής 2 σε 1Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση του κιτ εδαφοκάλυψης, το κομμένο γρασίδι κατανέμεται στο έδαφος ως φυσικό λίπασμα. Ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.
Απλή ρύθμιση ύψους κοπής
- Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί κεντρικά σε μία από τις τέσσερις διαφορετικές θέσεις.
Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Η ένδειξης στάθμης πλήρωσης ενημερώνει πότε ο κάδος συλλογής γρασιδιού χρειάζεται άδειασμα.
Εργονομική λειτουργία
- Η λαβή οδηγού μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος - έτσι ώστε να παραμένετε πάντα σε όρθια θέση κατά την εργασία
- Η αφρώδης λαβή σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί με ασφάλεια και να αισθάνεστε άνετα.
- Οι διακόπτες και στις δύο πλευρές διευκολύνουν τη λειτουργία.
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Η πτυσσόμενη λαβή οδηγού επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
- Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
Κλειδί ασφαλείας
- Προστασία των παιδιών: Ελήφθησαν μέτρα για να αποφευχθεί η ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|36
|Ύψος κοπής (mm)
|30 - 70
|Ρύθμιση ύψους κοπής
|4x
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|45
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|4000
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|5
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 24 (5,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|94 / 143
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|13,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1309 x 398 x 1042
* Ύψος κοπής: Επίπεδο 4
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Battery Power(1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Κιτ εδαφοκάλυψης
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν