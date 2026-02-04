Με πλάτος κοπής 32 cm, η ελαφριά και ευέλικτη χλοοκοπτική μηχανή LMO 2-18 Battery είναι ιδανική για μικρότερους χλοοτάπητες έως 250 m². Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 60 mm. Σε συνδυασμό με τον ισχυρό κινητήρα χωρίς ψήκτρες, το γρασίδι κόβεται πάντα τέλεια. Κατά το κούρεμα κατά μήκος άκρων ή ορίων, οι χτένες γκαζόν ισιώνουν τις λεπίδες του γρασιδιού, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί καμία λεπίδα. Τα υπολείμματα γρασιδιού συλλέγονται στον κάδο συλλογής γρασιδιού 30 λίτρων. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή καθοδήγησης εξασφαλίζει μια όρθια, άνετη στάση κατά το κούρεμα και η αναδιπλούμενη σχεδίαση επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης. Η λαβή μεταφοράς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά της ελαφριάς χλοοκοπτικής μηχανής με μπαταρία όπου χρειάζεται, για παράδειγμα πάνω και κάτω σε σκαλοπάτια. Η LMO 2-18 Battery είναι συμβατή με όλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες από την πλατφόρμα μπαταριών 18 V Kärcher Battery Power.