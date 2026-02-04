Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 2-18 Battery Set
Με κινητήρα χωρίς ψήκτρες και πλάτος κοπής 32 cm, η ευέλικτη χλοοκοπτική μηχανή LMO 2-18 Battery Set με μπαταρία είναι ιδανική για μικρά οικόπεδα και είναι έτοιμη για χρήση αμέσως χάρη σε ένα σετ με μπαταρία και γρήγορο φορτιστή.
Ελαφριά και ευέλικτη: με πλάτος κοπής 32 cm, η χλοοκοπτική μηχανή LMO 2-18 Battery Set με μπαταρία είναι ιδανική για μικρότερους χλοοτάπητες έως 250 τετραγωνικά μέτρα. Το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 60 mm. Σε συνδυασμό με τον ισχυρό κινητήρα χωρίς ψήκτρες, το γρασίδι κόβεται πάντα με ακρίβεια. Κατά το κούρεμα κατά μήκος άκρων ή ορίων, οι χτένες γκαζόν ισιώνουν τις λεπίδες του γρασιδιού, διασφαλίζοντας ότι δεν θα χαθεί καμία λεπίδα. Τα υπολείμματα γρασιδιού συλλέγονται στον κάδο συλλογής γρασιδιού 30 λίτρων. Η ρυθμιζόμενη σε ύψος λαβή καθοδήγησης εξασφαλίζει μια όρθια, άνετη στάση κατά το κούρεμα και η αναδιπλούμενη σχεδίαση επιτρέπει την εξοικονόμηση χώρου αποθήκευσης. Η λαβή μεταφοράς μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μεταφορά της ελαφριάς χλοοκοπτικής μηχανής με μπαταρία όπου χρειάζεται, για παράδειγμα πάνω και κάτω σε σκαλοπάτια. Μία μπαταρία και ένας γρήγορος φορτιστής περιλαμβάνονται στην παροχή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρεςΥψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος
Αποτελεσματική πλήρωση του δοχείου συλλογής χόρτουΧάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα, το δοχείο συλλογής χόρτου γεμίζει έως και 95%. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο διακοπής κατά την εργασία.
Ένδειξη στάθμης πλήρωσηςΤο πτερύγιο στο δοχείο συλλογής χόρτου κλείνει όταν αυτό είναι εντελώς γεμάτο και πρέπει να αδειάσει.
Απλή ρύθμιση του ύψους κοπής
- Με μία μόνο κίνηση, το απαιτούμενο ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 60 mm.
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόν
- Οι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
- Η πτυσσόμενη λαβή οδηγού επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Εργονομική λειτουργία
- Η λαβή οδηγού μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος - έτσι ώστε να παραμένετε πάντα σε όρθια θέση κατά την εργασία
- Η αφρώδης λαβή σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί με ασφάλεια και να αισθάνεστε άνετα.
- Η πλήρους μήκους μπάρα ελέγχου στη λαβή του οδηγού καθιστά τον χειρισμό απλό.
Κλειδί ασφαλείας
- Προστασία των παιδιών: Ελήφθησαν μέτρα για να αποφευχθεί η ακούσια εκκίνηση του χλοοκοπτικού.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: δείχνει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας, τον υπολειπόμενο χρόνο φόρτισης και τη χωρητικότητα της μπαταρίας.
- Μεγάλη διάρκεια ζωής και ισχυρή απόδοση χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|32
|Ύψος κοπής (mm)
|25 - 60
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|30
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|3500
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|5
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m²)
|max. 250 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 28
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|94 / 143
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|10,4
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1186 x 354 x 1026
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Battery Power(1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Λαβή οδηγού, ρυθμιζόμενη στο ύψος
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν