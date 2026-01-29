Το χλοοκοπτικό με μπαταρία 18 V είναι ελαφρύ, ευέλικτο και διαθέτει ισχυρό κινητήρα χωρίς ψύκτρες. Χλοοτάπητες έως 350 τετραγωνικών μέτρων κουρεύονται γρήγορα και με ακρίβεια. Το πλάτος εργασίας είναι 34 εκατοστά. Το ύψος κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 65 χιλιοστά. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα της λειτουργίας iPower, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του γκαζόν κατά το κούρεμα. Όταν πρέπει να κουρευτούν οι άκρες ή τα όρια, οι χτένες γκαζόν ισιώνουν τις λεπίδες του γκαζόν για καλύτερο ρυθμό συλλογής. Με το σύστημα κουρέματος 2 σε 1, τα κομμένα χόρτα κατανέμονται ομοιόμορφα στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα ή συλλέγονται στο δοχείο συλλογής χόρτου 35 λίτρων - για μη διακοπτόμενο κούρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λαβή οδήγησης ρυθμίζεται σε ύψος για άνετη θέση εργασίας. Όταν το πλαίσιο είναι διπλωμένο, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στην αποθήκευση. Υπάρχουν ενσωματωμένες λαβές μεταφοράς για τη μεταφορά σε σκάλες και πάνω από σκαλοπάτια με ευκολία. Συμβατό με όλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες από την πλατφόρμα μπαταριών Kärcher Battery Power 18 V.