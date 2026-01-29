Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 3-18
Ελαφρύ και ευέλικτο χλοοκοπτικό μηχάνημα μπαταρίας 18 V με ισχυρό κινητήρα χωρίς ψύκτρες και πλάτος κοπής 34 cm, κατάλληλο για γκαζόν έως 350 m².
Το χλοοκοπτικό με μπαταρία 18 V είναι ελαφρύ, ευέλικτο και διαθέτει ισχυρό κινητήρα χωρίς ψύκτρες. Χλοοτάπητες έως 350 τετραγωνικών μέτρων κουρεύονται γρήγορα και με ακρίβεια. Το πλάτος εργασίας είναι 34 εκατοστά. Το ύψος κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί ανάλογα με τις ανάγκες σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 65 χιλιοστά. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα της λειτουργίας iPower, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του γκαζόν κατά το κούρεμα. Όταν πρέπει να κουρευτούν οι άκρες ή τα όρια, οι χτένες γκαζόν ισιώνουν τις λεπίδες του γκαζόν για καλύτερο ρυθμό συλλογής. Με το σύστημα κουρέματος 2 σε 1, τα κομμένα χόρτα κατανέμονται ομοιόμορφα στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα ή συλλέγονται στο δοχείο συλλογής χόρτου 35 λίτρων - για μη διακοπτόμενο κούρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λαβή οδήγησης ρυθμίζεται σε ύψος για άνετη θέση εργασίας. Όταν το πλαίσιο είναι διπλωμένο, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στην αποθήκευση. Υπάρχουν ενσωματωμένες λαβές μεταφοράς για τη μεταφορά σε σκάλες και πάνω από σκαλοπάτια με ευκολία. Συμβατό με όλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες από την πλατφόρμα μπαταριών Kärcher Battery Power 18 V.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρεςΥψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος
iPowerΠρόσθετη απόδοση και βελτιστοποιημένη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
Σύστημα κοπής 2 σε 1Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση της λειτουργίας εδαφοκάλυψης, το κομμένο χόρτο διασκορπίζεται στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα. Ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.
Αποτελεσματική πλήρωση του δοχείου συλλογής χόρτου
- Χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα, το δοχείο συλλογής χόρτου γεμίζει έως και 95%. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο διακοπής κατά την εργασία.
Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Το πτερύγιο στο δοχείο συλλογής χόρτου κλείνει όταν αυτό είναι εντελώς γεμάτο και πρέπει να αδειάσει.
Βολική ρύθμιση του ύψους κοπής
- Με μία μόνο κίνηση, το απαιτούμενο ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 60 mm.
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόν
- Οι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
- Η πτυσσόμενη λαβή οδηγού επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Εργονομική λειτουργία
- Η λαβή οδηγού μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος - έτσι ώστε να παραμένετε πάντα σε όρθια θέση κατά την εργασία
- Η αφρώδης λαβή σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί με ασφάλεια και να αισθάνεστε άνετα.
- Η πλήρους μήκους μπάρα ελέγχου στη λαβή του οδηγού καθιστά τον χειρισμό απλό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|34
|Ύψος κοπής (mm)
|25 - 60
|Ρύθμιση ύψους κοπής
|5x
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|35
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|3500
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m²)
|max. 175 (2,5 Ah) / max. 350 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 14 (2,5 Ah) / max. 28 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Κιτ εδαφοκάλυψης
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Λαβή οδηγού, ρυθμιζόμενη στο ύψος
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν