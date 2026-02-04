Το χλοοκοπτικό με μπαταρία 18 V είναι ελαφρύ, ευέλικτο και διαθέτει ισχυρό κινητήρα χωρίς ψύκτρες. Χλοοτάπητες έως 350 m² κουρεύονται γρήγορα και με ακρίβεια. Το πλάτος εργασίας είναι 34 cm και το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 60 mm. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου του κινητήρα iPower προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα στις συνθήκες του χόρτου κατά το κούρεμα. Κατά μήκος των άκρων ή των περιθωρίων, οι χτένες γκαζόν ισιώνουν τις λεπίδες του χόρτου, διασφαλίζοντας ότι καμία λεπίδα δεν ξεφεύγει. Το σύστημα κουρέματος 2 σε 1 επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή των κομμένων χόρτων στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα ή τη συλλογή τους στο δοχείο συλλογής χόρτων χωρητικότητας 35 λίτρων - για μη διακοπτόμενο κούρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η χειρολαβή του οδηγού ρυθμίζεται σε ύψος για άνετη, εργονομική θέση εργασίας. Το πτυσσόμενο πλαίσιο εξοικονομεί χώρο κατά την αποθήκευση. Παρέχονται ενσωματωμένες λαβές μεταφοράς για τη μεταφορά σε σκάλες και πάνω από σκαλοπάτια με ευκολία. Στο σετ περιλαμβάνονται μια μπαταρία και ένας ταχυφορτιστής.