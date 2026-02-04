Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 3-18 Battery Set
Ισχυρό και ευέλικτο - το LMO 3-18 Battery Set με μπαταρία 18 V με κινητήρα χωρίς ψύκτρες και πλάτος κοπής 34 cm. Η μπαταρία και ο ταχυφορτιστής περιλαμβάνονται στο σετ.
Το χλοοκοπτικό με μπαταρία 18 V είναι ελαφρύ, ευέλικτο και διαθέτει ισχυρό κινητήρα χωρίς ψύκτρες. Χλοοτάπητες έως 350 m² κουρεύονται γρήγορα και με ακρίβεια. Το πλάτος εργασίας είναι 34 cm και το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 60 mm. Το έξυπνο σύστημα ελέγχου του κινητήρα iPower προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα στις συνθήκες του χόρτου κατά το κούρεμα. Κατά μήκος των άκρων ή των περιθωρίων, οι χτένες γκαζόν ισιώνουν τις λεπίδες του χόρτου, διασφαλίζοντας ότι καμία λεπίδα δεν ξεφεύγει. Το σύστημα κουρέματος 2 σε 1 επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή των κομμένων χόρτων στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα ή τη συλλογή τους στο δοχείο συλλογής χόρτων χωρητικότητας 35 λίτρων - για μη διακοπτόμενο κούρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η χειρολαβή του οδηγού ρυθμίζεται σε ύψος για άνετη, εργονομική θέση εργασίας. Το πτυσσόμενο πλαίσιο εξοικονομεί χώρο κατά την αποθήκευση. Παρέχονται ενσωματωμένες λαβές μεταφοράς για τη μεταφορά σε σκάλες και πάνω από σκαλοπάτια με ευκολία. Στο σετ περιλαμβάνονται μια μπαταρία και ένας ταχυφορτιστής.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρεςΥψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος
iPowerΠρόσθετη απόδοση και βελτιστοποιημένη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
Σύστημα κοπής 2 σε 1Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση της λειτουργίας εδαφοκάλυψης, το κομμένο χόρτο διασκορπίζεται στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα. Ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.
Αποτελεσματική πλήρωση του δοχείου συλλογής χόρτου
- Χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα, το δοχείο συλλογής χόρτου γεμίζει έως και 95%. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο διακοπής κατά την εργασία.
Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Το πτερύγιο στο δοχείο συλλογής χόρτου κλείνει όταν αυτό είναι εντελώς γεμάτο και πρέπει να αδειάσει.
Απλή ρύθμιση του ύψους κοπής
- Με μία μόνο κίνηση, το απαιτούμενο ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 60 mm.
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόν
- Οι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
- Η πτυσσόμενη λαβή οδηγού επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Εργονομική λειτουργία
- Η λαβή οδηγού μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος - έτσι ώστε να παραμένετε πάντα σε όρθια θέση κατά την εργασία
- Η αφρώδης λαβή σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί με ασφάλεια και να αισθάνεστε άνετα.
- Η πλήρους μήκους μπάρα ελέγχου στη λαβή του οδηγού καθιστά τον χειρισμό απλό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|34
|Ύψος κοπής (mm)
|25 - 60
|Ρύθμιση ύψους κοπής
|5x
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|35
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|3500
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|5
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m²)
|max. 350 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 28 (5,0 Ah)
|Διάρκεια φόρτισης μπαταρίας με φορτιστή γρήγορης φόρτισης 80%/100% (min)
|94 / 143
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|2,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|12,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1186 x 355 x 1026
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/5,0 Ah Battery Power(1 τμχ.)
- Φορτιστής: Φορτιστής ταχείας φόρτισης 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Κιτ εδαφοκάλυψης
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Λαβή οδηγού, ρυθμιζόμενη στο ύψος
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν