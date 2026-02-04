Ισχυρή και εξαιρετικά ευέλικτη: τροφοδοτούμενη από δύο μπαταρίες 18 V και έναν κινητήρα 36 V χωρίς ψύκτρες, η LMO 4-18 Dual είναι η ιδανική λύση για χλοοτάπητες έως 450 m². Το χαμηλό βάρος καθιστά το χλοοκοπτικό ιδιαίτερα ευέλικτο και ευκίνητο. Μπορεί να προωθηθεί αβίαστα ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος και γύρω από εμπόδια. Το πλάτος εργασίας είναι 37 cm και το ύψος κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί σε πέντε επίπεδα μεταξύ 25 και 65 mm. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα της λειτουργίας iPower, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Οι χτένες γκαζόν συλλαμβάνουν αυτόματα το γρασίδι, ακόμη και όταν αυτό αναπτύσσεται κοντά στις άκρες. Με το σύστημα κουρέματος 2 σε 1, τα κομμένα χόρτα κατανέμονται ομοιόμορφα στο γκαζόν, για να λειτουργήσουν ως λίπασμα, ή εναλλακτικά συλλέγονται στο μεγάλο δοχείο συλλογής χόρτων χωρητικότητας 40 λίτρων - για μη διακοπτόμενο κούρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το ύψος της ράβδου οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί για μια άνετη θέση εργασίας. Όταν το πλαίσιο είναι αναδιπλωμένο, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στην αποθήκευση. Υπάρχει μια μεγάλη, ανθεκτική λαβή για τη μεταφορά σε σκάλες και σκαλιά. Συμβατό μεόλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών Kärcher Battery Power 18 V.