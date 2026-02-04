Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 4-18 Dual
Λειτουργεί με δύο μπαταρίες 18 V για ένα ισχυρό μοτέρ 36 V, σε συνδυασμό με πλάτος κοπής 37 cm - ιδανικό για γκαζόν έως 450 m².
Ισχυρή και εξαιρετικά ευέλικτη: τροφοδοτούμενη από δύο μπαταρίες 18 V και έναν κινητήρα 36 V χωρίς ψύκτρες, η LMO 4-18 Dual είναι η ιδανική λύση για χλοοτάπητες έως 450 m². Το χαμηλό βάρος καθιστά το χλοοκοπτικό ιδιαίτερα ευέλικτο και ευκίνητο. Μπορεί να προωθηθεί αβίαστα ακόμη και σε ανώμαλο έδαφος και γύρω από εμπόδια. Το πλάτος εργασίας είναι 37 cm και το ύψος κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί σε πέντε επίπεδα μεταξύ 25 και 65 mm. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα της λειτουργίας iPower, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος. Οι χτένες γκαζόν συλλαμβάνουν αυτόματα το γρασίδι, ακόμη και όταν αυτό αναπτύσσεται κοντά στις άκρες. Με το σύστημα κουρέματος 2 σε 1, τα κομμένα χόρτα κατανέμονται ομοιόμορφα στο γκαζόν, για να λειτουργήσουν ως λίπασμα, ή εναλλακτικά συλλέγονται στο μεγάλο δοχείο συλλογής χόρτων χωρητικότητας 40 λίτρων - για μη διακοπτόμενο κούρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Το ύψος της ράβδου οδήγησης μπορεί να ρυθμιστεί για μια άνετη θέση εργασίας. Όταν το πλαίσιο είναι αναδιπλωμένο, καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στην αποθήκευση. Υπάρχει μια μεγάλη, ανθεκτική λαβή για τη μεταφορά σε σκάλες και σκαλιά. Συμβατό μεόλες τις ανταλλάξιμες μπαταρίες της πλατφόρμας μπαταριών Kärcher Battery Power 18 V.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχύς 18 V + 18 V = 36 VΙσχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V.
Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρεςΓια μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας και βελτιωμένη διάρκεια ζωής για τη συσκευή.
iPowerΠρόσθετη απόδοση και βελτιστοποιημένη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
Σύστημα κοπής 2 σε 1
- Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
- Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση της λειτουργίας εδαφοκάλυψης, το κομμένο χόρτο διασκορπίζεται στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα.
- Ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.
Αποτελεσματική πλήρωση του δοχείου συλλογής χόρτου
- Χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα, το δοχείο συλλογής χόρτου γεμίζει έως και 95%. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο διακοπής κατά την εργασία.
Απλή ρύθμιση του ύψους κοπής
- Με μία μόνο κίνηση, το ύψος κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί σε ένα από τα πέντε επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 mm έως 65 mm.
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόν
- Οι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
- Η πτυσσόμενη λαβή οδηγού επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Εργονομική λειτουργία
- Η λαβή οδηγού μπορεί να προσαρμοστεί στο ύψος - έτσι ώστε να παραμένετε πάντα σε όρθια θέση κατά την εργασία
- Η αφρώδης λαβή σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί με ασφάλεια και να αισθάνεστε άνετα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση κινητήρα (V)
|36
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|37
|Ύψος κοπής (mm)
|25 - 65
|Ρύθμιση ύψους κοπής
|5x
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|40
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|3500
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m²)
|max. 450 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 40 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14,2
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1222 x 437 x 1002
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται
- Κιτ εδαφοκάλυψης
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Λαβή οδηγού, ρυθμιζόμενη στο ύψος
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν