Χλοοκοπτική μηχανή μπαταρίας LMO 5-18 Dual
Με πλάτος κοπής 41 cm και διπλάσια ισχύ - ο ισχυρός κινητήρας 36 V της χλοοκοπτικής μηχανής μπαταρίας LMO 5-18 Dual Battery τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες 18 V.
Με δύο μπαταρίες 18 volt και έναν ισχυρό κινητήρα 36 volt χωρίς ψύκτρες, το LMO 5-18 Dual Battery είναι εξίσου άνετο σε μεγάλα επιφάνειες έως 550 m². Ελαφριά και ευέλικτη, η χλοοκοπτική μηχανή με μπαταρία μπορεί να προωθηθεί αβίαστα σε ανώμαλο έδαφος και γύρω από εμπόδια. Το πλάτος εργασίας είναι 41 cm και το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα έξι επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 70 mm. Κατά το κούρεμα, το έξυπνο σύστημα ελέγχου του κινητήρα iPower προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα στις συνθήκες του γρασιδιού. Κατά μήκος των άκρων ή των περιθωρίων, οι χτένες γκαζόν ισιώνουν τις λεπίδες του χόρτου, διασφαλίζοντας ότι καμία λεπίδα δεν ξεφεύγει. Το σύστημα κουρέματος 2 σε 1 επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή των κομμένων χόρτων στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα ή τη συλλογή τους στο μεγάλο δοχείο συλλογής χόρτων χωρητικότητας 45 λίτρων - για μη διακοπτόμενο κούρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λαβή του οδηγού είναι τηλεσκοπική για άνετη, εργονομική θέση εργασίας. Το πτυσσόμενο πλαίσιο καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο όταν αποθηκεύεται. Υπάρχει μια μεγάλη, ανθεκτική λαβή για τη μεταφορά σε σκάλες και πάνω από σκαλοπάτια. Η διπλή μπαταρία του LMO 5-18 είναι συμβατή με την πλατφόρμα μπαταριών Kärcher Battery Power 18 V.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ισχύς 18 V + 18 V = 36 VΙσχυρός κινητήρας 36 V που τροφοδοτείται από δύο μπαταρίες ιόντων λιθίου 18 V.
Ισχυρός κινητήρας χωρίς ψήκτρεςΥψηλή απόδοση και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του προϊόντος
iPowerΠρόσθετη απόδοση και βελτιστοποιημένη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας. Χάρη στον έξυπνο έλεγχο του κινητήρα, η ταχύτητα προσαρμόζεται αυτόματα στις συνθήκες του χόρτου κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
Σύστημα κοπής 2 σε 1
- Τα κομμένα χόρτα συλλέγονται αποτελεσματικά στο δοχείο συλλογής χόρτων κατά τη διάρκεια του κουρέματος.
- Λειτουργία εδαφοκάλυψης: Με τη χρήση της λειτουργίας εδαφοκάλυψης, το κομμένο χόρτο διασκορπίζεται στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα.
- Ακονισμένη ατσάλινη λεπίδα για ακριβείς κοπές.
Αποτελεσματική πλήρωση του δοχείου συλλογής χόρτου
- Χάρη στη βελτιστοποιημένη ροή αέρα, το δοχείο συλλογής χόρτου γεμίζει έως και 95%. Αυτό σημαίνει λιγότερο χρόνο διακοπής κατά την εργασία.
- Το πτερύγιο στο δοχείο συλλογής χόρτου κλείνει όταν αυτό είναι εντελώς γεμάτο και πρέπει να αδειάσει.
Απλή ρύθμιση του ύψους κοπής
- Με μία μόνο κίνηση, το απαιτούμενο ύψος κοπής μπορεί εύκολα να ρυθμιστεί σε ένα από τα έξι επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 70 mm.
Κοπή μέχρι την άκρη του γκαζόν
- Οι χτένες γκαζόν πιάνουν αυτόματα τα χόρτα που αναπτύσσονται μέχρι την άκρη.
Σχεδιασμός εξοικονόμησης χώρου
- Το υφασμάτινο δοχείο συλλογής μπορεί να διπλωθεί σε εξαιρετικά μικρό μέγεθος και καταλαμβάνει ελάχιστο χώρο όταν είναι τοποθετημένο στη χλοοκοπτική μηχανή.
- Η πτυσσόμενη λαβή οδηγού επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς για εύκολη μεταφορά.
Εργονομική λειτουργία
- Συνδετήρες ταχείας απελευθέρωσης για εύκολο κλείδωμα. Η ρυθμιζόμενη γωνία εξασφαλίζει μια όρθια θέση εργασίας.
- Η αφρώδης λαβή σημαίνει ότι μπορεί να κρατηθεί με ασφάλεια και να αισθάνεστε άνετα.
- Η πλήρους μήκους μπάρα ελέγχου στη λαβή του οδηγού καθιστά τον χειρισμό απλό.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τάση κινητήρα (V)
|36
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πλάτος κοπής (cm)
|41
|Ύψος κοπής (cm)
|25 - 70
|Ρύθμιση ύψους κοπής
|6x
|Χωρητικότητα κάδου συλλογής γρασιδιού (l)
|45
|Κίνηση
|Κινητήρας χωρίς ψήκτρα
|Ταχύτητα περιστροφής (rpm)
|3500
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|2
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (m²)
|max. 275 (2,5 Ah) / max. 550 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|14
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1245 x 440 x 1031
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται
- Κιτ εδαφοκάλυψης
- Συλλέκτης γρασιδιού
Εξοπλισμός
- Λεπίδα
- Λαβή οδηγού, ρυθμιζόμενη στο ύψος
- Ενσωματωμένη λαβή μεταφοράς
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Γκαζόν