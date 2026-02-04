Με δύο μπαταρίες 18 volt και έναν ισχυρό κινητήρα 36 volt χωρίς ψύκτρες, το LMO 5-18 Dual Battery είναι εξίσου άνετο σε μεγάλα επιφάνειες έως 550 m². Ελαφριά και ευέλικτη, η χλοοκοπτική μηχανή με μπαταρία μπορεί να προωθηθεί αβίαστα σε ανώμαλο έδαφος και γύρω από εμπόδια. Το πλάτος εργασίας είναι 41 cm και το ύψος κοπής μπορεί να ρυθμιστεί σε ένα από τα έξι επίπεδα, που κυμαίνονται από 25 έως 70 mm. Κατά το κούρεμα, το έξυπνο σύστημα ελέγχου του κινητήρα iPower προσαρμόζει αυτόματα την ταχύτητα στις συνθήκες του γρασιδιού. Κατά μήκος των άκρων ή των περιθωρίων, οι χτένες γκαζόν ισιώνουν τις λεπίδες του χόρτου, διασφαλίζοντας ότι καμία λεπίδα δεν ξεφεύγει. Το σύστημα κουρέματος 2 σε 1 επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή των κομμένων χόρτων στο γκαζόν ως φυσικό λίπασμα ή τη συλλογή τους στο μεγάλο δοχείο συλλογής χόρτων χωρητικότητας 45 λίτρων - για μη διακοπτόμενο κούρεμα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η λαβή του οδηγού είναι τηλεσκοπική για άνετη, εργονομική θέση εργασίας. Το πτυσσόμενο πλαίσιο καταλαμβάνει πολύ μικρό χώρο όταν αποθηκεύεται. Υπάρχει μια μεγάλη, ανθεκτική λαβή για τη μεταφορά σε σκάλες και πάνω από σκαλοπάτια. Η διπλή μπαταρία του LMO 5-18 είναι συμβατή με την πλατφόρμα μπαταριών Kärcher Battery Power 18 V.