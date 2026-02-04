Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 2 / 18V Set
Ισχυρός μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 18 V της Kärcher, σετ με μπαταρία και φορτιστή. Μέγιστη ταχύτητα αέρα 210 km/h, ταυτόχρονα τέλεια ισορροπημένος και εργονομικός στην χειρολαβή. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Ο ισχυρός μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 18 V της Kärcher παρέχει ισχυρή απόδοση για όλες τις εργασίες που αφορούν τα πεσμένα φύλλα. Ο φυσητήρας επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 210 km/h, ενώ είναι απόλυτα ισορροπημένος και ταιριάζει εργονομικά στο χέρι. Για να είναι δυνατή η χαλάρωση και η μετακίνηση των φύλλων με στοχευμένο τρόπο, ο φυσητήρας φύλλων διαθέτει ένα αφαιρούμενο επίπεδο ακροφύσιο με άκρη αποξέσεως Μια μπαταρία Kärcher 18V και ένας φορτιστής μπαταρίας περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σωλήνας φυσητήραΙσχυρή αφαίρεση φύλλων και ήπιων ρύπων γύρω από το σπίτι και στο γκαράζ.
Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιοΓια ακριβή και καθαρό καθαρισμό. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να διοχετευθούν ειδικά σε ένα σωρό.
Ενσωματωμένη άκρη αποξέσεωςΤα υγρά φύλλα και η οι συμπαγείς ρύποι μπορούν να γίνουν πιο ήπια χρησιμοποιώντας την άκρη του αποξεστήρα.
Εργονομικός σχεδιασμός
- Ιδανικά ισορροπημένο για καθαρισμό χωρίς κόπο.
Κλείδωμα Bayonet
- Ο σωλήνας φυσήματος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, έτσι ώστε η συσκευή να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο όταν αποθηκεύεται.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ταχύτητα αέρα (km/h)
|max. 210
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|220
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χωρητικότητα (Ah)
|2,5
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 400 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 22 (2,5 Ah)
|Χρόνος φόρτισης με συμβατικό φορτιστή (min)
|300
|Ρεύμα φόρτισης (A)
|0,5
|Παροχή ρεύματος για τον φορτιστή μπαταρίας (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,9
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Μπαταρία: Μπαταρία 18 V/2,5 Ah Battery Power (1 τμχ.)
- Φορτιστής: Βασικός φορτιστής 18 V Battery Power (1 τμχ.)
- Σωλήνας φυσητήρα
- Επίπεδο ακροφύσιο συμπεριλαμβάνεται. άκρη αποξέσεως
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Αφαίρεση φύλλων γύρω από το σπίτι
- Αφαίρεση των πράσινων απορριμμάτων μετά από το κλάδεμα των θάμνων
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο