Ο ισχυρός μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 18 V της Kärcher παρέχει ισχυρή απόδοση για όλες τις εργασίες που αφορούν τα πεσμένα φύλλα. Ο φυσητήρας επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 210 km/h, ενώ είναι απόλυτα ισορροπημένος και ταιριάζει εργονομικά στο χέρι. Για να είναι δυνατή η χαλάρωση και η μετακίνηση των φύλλων με στοχευμένο τρόπο, ο φυσητήρας φύλλων διαθέτει ένα αφαιρούμενο επίπεδο ακροφύσιο με άκρη αποξέσεως Μια μπαταρία Kärcher 18V και ένας φορτιστής μπαταρίας περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Η μπαταρία είναι συμβατή με όλες τις συσκευές στην πλατφόρμα μπαταριών 18V της Kärcher.