Ο καλά ισορροπημένος μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 18 V με εργονομικό κράτημα στο χέρι, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 210 km/h. Το αποσπόμενο επίπεδο ακροφυσιο επιτρέπει την κίνηση των φύλλων με ελεγχόμενο και στοχευμένο τρόπο και χαλαρώνει τα υγρά πατημένα φύλλα από το έδαφος. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.

Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 2 Battery: Σωλήνας φυσητήρα
Σωλήνας φυσητήρα
Ισχυρή αφαίρεση φύλλων και ήπιων ρύπων γύρω από το σπίτι και στο γκαράζ.
Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 2 Battery: Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο
Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιο
Για ακριβή και καθαρό καθαρισμό. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να διοχετευθούν ειδικά σε ένα σωρό.
Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 2 Battery: Ενσωματωμένη άκρη αποξέσεως
Ενσωματωμένη άκρη αποξέσεως
Τα υγρά φύλλα και η οι συμπαγείς ρύποι μπορούν να γίνουν πιο ήπια χρησιμοποιώντας την άκρη του αποξεστήρα.
Εργονομικός σχεδιασμός
  • Ιδανικά ισορροπημένο για καθαρισμό χωρίς κόπο.
Κλείδωμα Bayonet
  • Ο σωλήνας φυσήματος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, έτσι ώστε η συσκευή να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο όταν αποθηκεύεται.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
  • Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
  • Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
  • Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Συσκευή με μπαταρία
Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
Ταχύτητα αέρα (km/h) max. 210
Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h) 220
Προσαρμογή ταχύτητας Όχι
Τύπος μπαταρίας Μπαταρία λιθίου
Τάση (V) 18
Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²) max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min) max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
Χρώμα κίτρινο
Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg) 2
Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg) 3,1
Διαστάσεις (L × W × H) (mm) 975 x 170 x 305

Πεδίο προμήθειας

  • Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
  • Σωλήνας φυσητήρα
  • Επίπεδο ακροφύσιο συμπεριλαμβάνεται. άκρη αποξέσεως
Πεδία εφαρμογής
  • Αφαίρεση φύλλων γύρω από το σπίτι
  • Αφαίρεση των πράσινων απορριμμάτων μετά από το κλάδεμα των θάμνων
  • Δρόμοι γύρω από το σπίτι
  • Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο
