Φυσητήρας φύλλων μπαταρίας LBL 2 Battery
Ο ισχυρός μπαταριοκίνητος φυσητήρας 18 V επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 210 km/h, με εργονομικό χειρισμό και καλή ισορροπία. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Ο καλά ισορροπημένος μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 18 V με εργονομικό κράτημα στο χέρι, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 210 km/h. Το αποσπόμενο επίπεδο ακροφυσιο επιτρέπει την κίνηση των φύλλων με ελεγχόμενο και στοχευμένο τρόπο και χαλαρώνει τα υγρά πατημένα φύλλα από το έδαφος. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σωλήνας φυσητήραΙσχυρή αφαίρεση φύλλων και ήπιων ρύπων γύρω από το σπίτι και στο γκαράζ.
Αποσπώμενο επίπεδο ακροφύσιοΓια ακριβή και καθαρό καθαρισμό. Τα φύλλα μπορούν, για παράδειγμα, να διοχετευθούν ειδικά σε ένα σωρό.
Ενσωματωμένη άκρη αποξέσεωςΤα υγρά φύλλα και η οι συμπαγείς ρύποι μπορούν να γίνουν πιο ήπια χρησιμοποιώντας την άκρη του αποξεστήρα.
Εργονομικός σχεδιασμός
- Ιδανικά ισορροπημένο για καθαρισμό χωρίς κόπο.
Κλείδωμα Bayonet
- Ο σωλήνας φυσήματος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα, έτσι ώστε η συσκευή να καταλαμβάνει λιγότερο χώρο όταν αποθηκεύεται.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Μεγάλη και ισχυρή χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου (Real Time) για τη λειτουργία οθόνης LCD στην μπαταρία με τις ακόλουθες ενδείξεις: υπολειπόμενος χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα μπαταρίας.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Ταχύτητα αέρα (km/h)
|max. 210
|Ρυθμός ροής του αέρα (m³/h)
|220
|Προσαρμογή ταχύτητας
|Όχι
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση της μπαταρίας (m²)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|975 x 170 x 305
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Σωλήνας φυσητήρα
- Επίπεδο ακροφύσιο συμπεριλαμβάνεται. άκρη αποξέσεως
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Αφαίρεση φύλλων γύρω από το σπίτι
- Αφαίρεση των πράσινων απορριμμάτων μετά από το κλάδεμα των θάμνων
- Δρόμοι γύρω από το σπίτι
- Περιοχές γύρω από το σπίτι και τον κήπο