Ο καλά ισορροπημένος μπαταριοκίνητος φυσητήρας φύλλων 18 V με εργονομικό κράτημα στο χέρι, επιτυγχάνει μέγιστη ταχύτητα αέρα 210 km/h. Το αποσπόμενο επίπεδο ακροφυσιο επιτρέπει την κίνηση των φύλλων με ελεγχόμενο και στοχευμένο τρόπο και χαλαρώνει τα υγρά πατημένα φύλλα από το έδαφος. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.