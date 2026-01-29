Το πριόνι κλαδιών PGS 4-18 με μπαταρία από την Kärcher έχει σχεδιαστεί για να κόβει κλαδιά διαμέτρου έως και 80 χιλιοστών. Η αποσπώμενη λαβή κλαδιών το καθιστά ασφαλές και εύκολο στη χρήση και αποτρέπει την ολίσθηση των κλαδιών. Οι λεπίδες του πριονιού μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζονται εργαλεία. Και με την τηλεσκοπική επέκταση που διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), η εργασία σε ύψη έως 3,5 μέτρα δεν ήταν ποτέ ευκολότερη.