Πριόνι κλαδέματος μπαταρίας PGS 4-18
Η συντήρηση του κήπου έγινε εύκολη: Το πριόνι κλαδιών με μπαταρία PGS 4-18 κάνει τη σκληρή δουλειά για το κλάδεμα μικρών έως μεσαίου μεγέθους κλαδιών και θάμνων.
Το πριόνι κλαδιών PGS 4-18 με μπαταρία από την Kärcher έχει σχεδιαστεί για να κόβει κλαδιά διαμέτρου έως και 80 χιλιοστών. Η αποσπώμενη λαβή κλαδιών το καθιστά ασφαλές και εύκολο στη χρήση και αποτρέπει την ολίσθηση των κλαδιών. Οι λεπίδες του πριονιού μπορούν να αφαιρεθούν χωρίς να χρειάζονται εργαλεία. Και με την τηλεσκοπική επέκταση που διατίθεται ως προαιρετικό εξάρτημα (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία), η εργασία σε ύψη έως 3,5 μέτρα δεν ήταν ποτέ ευκολότερη.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πριονόλαμα Premium γερμανικής κατασκευήςΓια βέλτιστη απόδοση κοπής.
Αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλείαΓρήγορη και εύκολη αλλαγή πριονόλαμας χωρίς εργαλεία.
Αποσπώμενη λαβή κλαδιούΕξασφαλίζει ασφαλές κράτημα, ακόμα και όταν κόβεις με το ένα χέρι. Μπορεί να αφαιρεθεί (χωρίς εργαλεία) για να ταιριάζει στην εργασία που έχεις στο χέρι.
Αποσπώμενη βάση μπαταρίας
- Το πριόνι προσαρμόζεται στην τηλεσκοπική προέκταση χωρίς να προσθέτει επιπλέον βάρος.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Συσκευή με δυνατότητα τροφοδότησης από οποιαδήποτε μπαταρία της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Λαβή από καουτσούκ
- Για μέγιστη άνεση, ειδικά για πολύωρη εργασία.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Αριθμός εγκεφαλικών επεισοδίων (min-1)
|max. 2500
|Διάμετρος κοπής με λαβή κλαδιού (mm)
|max. 50
|Διάμετρος κοπής χωρίς λαβή κλαδιού (mm)
|max. 80
|Μήκος λεπίδας πριονιού (mm)
|150
|Στάθμη θορύβου (dB(A))
|83
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (Κοπές)
|max. 120 (2,5 Ah) / max. 240 (5,0 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 18 (2,5 Ah) / max. 36 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|475 x 89 x 174
* Ø κλαδιά: 5 cm
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Στήριγμα κλάδου
- Πόδι μπαταρίας
- Πριονολεπίδα: Ξύλο
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Κλαδιά