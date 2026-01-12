Κλαδευτήρι δέντρων μπαταρίας TLO 18-32
Το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι δέντρων και η υψηλής ποιότητας λεπίδα τύπου bypass κόβει κλαδιά με διάμετρο μέχρι 3 εκατοστά αβίαστα χωρίς δύναμη. Η μπαταρία και ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται στη συσκευή.
Τα κλαδιά με διάμετρο έως και 3 εκατοστά δεν είναι πρόβλημα για το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι δέντρων της Kärcher. Χάρη στην υψηλής ποιότητας λεπίδα τύπου bypass, μπορείς να τα κόψεις χωρίς να χρειάζεται δύναμη, ανεξάρτητα από το πόσο δυσπρόσιτα είναι. Και μπορείς να αφαιρείς κλαδιά που έχουν κολλήσει στο δέντρο με τον γάντζο, που λειτουργεί επίσης ως σφιγκτήρας. Το κόψιμο κλαδιών δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο εύκολο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 VΣυσκευή με δυνατότητα τροφοδότησης από οποιαδήποτε μπαταρία της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Λεπίδα τύπου bypassΚοψίματα με ιδιαίτερη ακρίβεια χωρίς να χρειάζεται δύναμη.
Εκτεταμένη κάλυψηΕύκολη πρόσβαση ακόμα και σε ψηλότερα κλαδιά.
Γάντζος που λειτουργεί ως σφιγκτήρας
- Χάρη στον γάντζο, που λειτουργεί και ως σφιγκτήρας, μπορείτε να αφαιρείτε κλαδιά που έχουν κολλήσει στο δέντρο.
Κλειδαριά ασφαλείας
- Αποτρέπει την ακούσια εκκίνηση του κλαδευτηριού δέντρων.
Λαβή από καουτσούκ
- Για μέγιστη άνεση, ειδικά για πολύωρη εργασία.
Χαλύβδινη λεπίδα με επίστρωση από τεφλόν
- Η χαλύβδινη λεπίδα υψηλής ποιότητας διασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Κίνηση
|Ηλεκτροκινήτηρας
|Συνολικό μήκος (cm)
|91
|Δύναμη κοπής νεκρού ξύλου (cm)
|2,8
|Δύναμη κοπής νωπού ξύλου (cm)
|3
|Δύναμη κοπής (Nm)
|250
|Στάθμη θορύβου (dB(A))
|80
|Υλικό λεπίδας
|Χάλυβας με επίστρωση από τεφλόν
|Πάχος λεπίδας (mm)
|4,8
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Απόδοση ανά φόρτιση μπαταρίας* (Κοπές)
|max. 375 (2,5 Ah)
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 20 (2,5 Ah) / max. 40 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,4
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3,3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|911 x 96 x 209
* Ø κλαδιά: 3 cm
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
Εξοπλισμός
- Λαβή: Άκαμπτο,ενιαίο κοντάρι
- Τύπος λεπίδας κοπής: Τύπου bypass
- Γάντζος κλαδιών