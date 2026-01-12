Τα κλαδιά με διάμετρο έως και 3 εκατοστά δεν είναι πρόβλημα για το μπαταριοκίνητο κλαδευτήρι δέντρων της Kärcher. Χάρη στην υψηλής ποιότητας λεπίδα τύπου bypass, μπορείς να τα κόψεις χωρίς να χρειάζεται δύναμη, ανεξάρτητα από το πόσο δυσπρόσιτα είναι. Και μπορείς να αφαιρείς κλαδιά που έχουν κολλήσει στο δέντρο με τον γάντζο, που λειτουργεί επίσης ως σφιγκτήρας. Το κόψιμο κλαδιών δεν ήταν ποτέ άλλοτε τόσο εύκολο.