Ο μπαταριοκίνητος ψεκαστήρας φυτών PSU 4-18 σε βοηθά στον κήπο με τον ψεκασμό υγρών για τη συντήρηση και την προστασία των φυτών σου. Είτε πρόκειται για λίπανση, για την εξάλειψη των παρασίτων, για την αντιμετώπιση των ζιζανίων ή για το πότισμα μικρών δενδρυλλίων – το PSU 4-18 είναι τέλειο για όλες τις παραπάνω εφαρμογές με το νέφος ψεκασμού που εκτοξεύει. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για εξαντλητική χειροκίνητη άντληση για τη συσσώρευση πίεσης. Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείς την αντλία του ψεκαστήρα πίεσης. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες χρησιμοποιώντας τη σκανδάλη στη κάνη, να τεθεί σε συνεχή λειτουργία ή μπορεί να ρυθμιστεί ο ψεκασμός στο ακροφύσιο. Ο ιμάντας ώμου διευκολύνει τη μεταφορά του ψεκαστικού πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία και το ένα χέρι είναι πάντα ελεύθερο. Το ρεζερβουάρ 4 λίτρων διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη στάθμης πλήρωσης και το κάλυμμα του ρεζερβουάρ χρησιμεύει επίσης ως κύπελλο μέτρησης για τη μέτρηση του ψεκασμού. Η κάνη μπορεί να επεκταθεί στα 75 cm για εργονομικές εργασίες, και σε πιο δυσπρόσιτες περιοχές. Για να αποθηκεύσεις τη συσκευή με τρόπο που να εξοικονομείτε χώρος, η κάνη μπορεί να αφαιρεθεί και να στερεωθεί σε βάση στερέωσης πάνω στη συσκευή.