Ψεκαστικό πίεσης μπαταρίας PSU 4-18
Χωρίς κουραστική χειροκίνητη άντληση. Με το ψεκαστικό πίεσης με μπαταρία PSU 4-18 φροντίζεις τα φυτά στον κήπο με ψεκασμό και λιπάσματα με το πάτημα ενός κουμπιού.
Ο μπαταριοκίνητος ψεκαστήρας φυτών PSU 4-18 σε βοηθά στον κήπο με τον ψεκασμό υγρών για τη συντήρηση και την προστασία των φυτών σου. Είτε πρόκειται για λίπανση, για την εξάλειψη των παρασίτων, για την αντιμετώπιση των ζιζανίων ή για το πότισμα μικρών δενδρυλλίων – το PSU 4-18 είναι τέλειο για όλες τις παραπάνω εφαρμογές με το νέφος ψεκασμού που εκτοξεύει. Δεν υπάρχει πλέον ανάγκη για εξαντλητική χειροκίνητη άντληση για τη συσσώρευση πίεσης. Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού ενεργοποιείς την αντλία του ψεκαστήρα πίεσης. Η συσκευή μπορεί να ενεργοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες χρησιμοποιώντας τη σκανδάλη στη κάνη, να τεθεί σε συνεχή λειτουργία ή μπορεί να ρυθμιστεί ο ψεκασμός στο ακροφύσιο. Ο ιμάντας ώμου διευκολύνει τη μεταφορά του ψεκαστικού πίεσης που λειτουργεί με μπαταρία και το ένα χέρι είναι πάντα ελεύθερο. Το ρεζερβουάρ 4 λίτρων διαθέτει ενσωματωμένο δείκτη στάθμης πλήρωσης και το κάλυμμα του ρεζερβουάρ χρησιμεύει επίσης ως κύπελλο μέτρησης για τη μέτρηση του ψεκασμού. Η κάνη μπορεί να επεκταθεί στα 75 cm για εργονομικές εργασίες, και σε πιο δυσπρόσιτες περιοχές. Για να αποθηκεύσεις τη συσκευή με τρόπο που να εξοικονομείτε χώρος, η κάνη μπορεί να αφαιρεθεί και να στερεωθεί σε βάση στερέωσης πάνω στη συσκευή.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Τηλεσκοπική λόγχη ψεκασμούΕκτεταμένη εμβέλεια, ευκολότερη προσβασιμότητα σε μέρη που είναι δύσκολα προσβάσιμα.
Κλείδωμα σκανδάλης λειτουργίαςΓια απλή και χωρίς κόπωση λειτουργία.
Απεριόριστα μεταβλητό μοτίβο ψεκασμούΑνάλογα με την εφαρμογή, ο χρήστης μπορεί να κάνει εναλλαγή μεταξύ λεπτής ομίχλης και πίδακα σημείου.
Δεξαμενή 4 λίτρων με ένδειξη στάθμης πλήρωσης
- Συνεχής θέα της στάθμης του υγρού.
Ενσωματωμένο κύπελλο μέτρησης στο κάλυμμα της δεξαμενής
- Γρήγορη μέτρηση ψεκασμού.
Ψεκάστε τη βάση λόγχης στη συσκευή
- Για αποθήκευση εξοικονόμησης χώρου.
Πλατφόρμα μπαταρίας Kärcher 18 V
- Τεχνολογία πραγματικού χρόνου με οθόνη μπαταρίας LCD: χρόνος λειτουργίας, υπολειπόμενος χρόνος φόρτισης και χωρητικότητα της μπαταρίας. Μεγάλη και ισχυρή, χάρη στα κύτταρα ιόντων λιθίου. Η αποσπώμενη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταρίας 18 V της Kärcher.
- Η ανταλλάξιμη μπαταρία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις άλλες συσκευές της πλατφόρμας μπαταριών 18V Battery Power της Kärcher.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Συσκευή με μπαταρία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 18 V
|Πίεση λειτουργίας (bar)
|3
|Παροχή (l/h)
|max. 30
|Όγκος δοχείου νερού (l)
|4
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|18
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (min)
|max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5,0 Ah)
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|1,8
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|2,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|750 x 182 x 365
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Ιμάντας για τον ώμο
- Δοχείο δοσολογίας
Εξοπλισμός
- Τηλεσκοπική λόγχη ψεκασμού: 0.45 m, 0.75 m
- Κλείδωμα σκανδάλης λειτουργίας
- Κλιπ στερέωσης λόγχης
- Ένδειξη στάθμης πλήρωσης
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Προστασία και συντήρηση φυτών
- Πότισμα φυτών
- Παρτέρια, λαχανόκηποι
- Ευαίσθητα φυτά (π.χ. σπορόφυτα)