επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 3
Επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού της Kärcher με μπαταρία ιόντων λιθίου και δεξαμενή νερού για κινητή εφαρμογή. Εύκολη μεταφορά και αποθήκευση. Με επίπεδη ροή για ευαίσθητες επιφάνειες.
Για εκείνους που αναζητούν μία λύση καθαρισμού εν κινήσει προτείνουμε το compact και ελαφρύ επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 3. Χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρίου λιθίου και τον αποσπώμενο κάδο νερού, μπορείτε να καθαρίζετε το ποδήλατό σας ή τα μποτάκια ορειβασίας ακόμη και χωρίς παροχή νερού. Με μία ροή νερού χαμηλής πίεσης, το επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού είναι ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες. Μια οθόνη LED σηματοδοτεί επίσης όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ή φορτίζεται. Προσφέρονται επίσης πολλά είδη για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών και επιλογών επέκτασης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Compact σχεδιασμός μηχανήματοςΆνετη αποθήκευση του σπιράλ λάστιχου και του πιστολιού κάτω από τον αποσπώμενο κάδο Εύκολο στη μεταφορά, με αποθήκευση που εξοικονομεί χώρο.
Ενσωματωμένη μπαταρία ιόντων λιθίουΚαθαρισμός εν κινήσει, ανεξάρτητα από την παροχή ρεύματος Μεγάλη διάρκεια λειτουργίας της μπαταρίας, που σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί αρκετές φορές πριν να επαναφορτιστεί. Η οθόνη LED σάς προειδοποιεί όταν η μπαταρία είναι χαμηλή.
Αποτελεσματική, αλλά ήπια με τα υλικά χαμηλή πίεσηΗ χαμηλή πίεση προσφέρει το πλεονέκτημα ότι ο καθαρισμός είναι τόσο αποτελεσματικός όσο και εξαιρετικά ήπιος ταυτόχρονα. Το τυπικό ακροφύσιο με επίπεδο ψεκασμό καθιστά δυνατή την ορατή απόδοση καθαρισμού. Το ακροφύσιο ψεκασμού κώνου είναι ιδανικό για πιο ευαίσθητο καθαρισμό των ποδιών των σκύλων.
Μεγάλη ποικιλία αξεσουάρ
- Διάφορες εφαρμογές μπορούν να επεκταθούν και να τελειοποιηθούν με πρόσθετα εξαρτήματα.
- Το kit περιπέτειας, το kit ποδηλάτου και το kit για κατοικίδια, καθώς και ένα πρακτικό κουτί αποθήκευσης, είναι διαθέσιμα. Όλα τα αξεσουάρ είναι διαθέσιμα.
Αποσπώμενος κάδος νερού
- Μπορεί εύκολα να γεμίσει μέσα στο σπίτι.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Εύρος πίεσης
|Χαμηλή πίεση
|Παροχή (l/min)
|max. 2
|Συσκευή με μπαταρία
|Τύπος μπαταρίας
|Μπαταρία ιόντων λιθίου
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (min)
|15
|Χρόνος φόρτισης της μπαταρίας (min)
|180
|Χρώμα
|κίτρινο
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|2,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|3
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|277 x 234 x 201
Πεδίο προμήθειας
- Φορτιστής: Καλώδιο φόρτισης 7,2 V PS02 (1 τεμάχιο)
- Μπαταρία ιόντων λιθίου
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
- Αντάπτορας για μάνικα κήπου A3/4"
Εξοπλισμός
- Όγκος δοχείου νερού: 4 l
- Μήκος σωλήνα: 2.8 m
- Ενσωματωμένο φίλτρο νερού λεπτού πλέγματος
- Φίλτρο συσκευής
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Ποδήλατα
- Εργαλεία και εξοπλισμός κήπου
- Κατοικίδια/σκυλιά
- Καροτσάκια/μπαγκάκια
- Εξοπλισμός σκηνών/κατασκηνώσεων
- Παπούτσια/μποτάκια πεζοπορίας
- Παιδικά παιχνίδια/Bobbycar®/τροχοί για τρέξιμο