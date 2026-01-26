Για εκείνους που αναζητούν μία λύση καθαρισμού εν κινήσει προτείνουμε το compact και ελαφρύ επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού OC 3. Χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρίου λιθίου και τον αποσπώμενο κάδο νερού, μπορείτε να καθαρίζετε το ποδήλατό σας ή τα μποτάκια ορειβασίας ακόμη και χωρίς παροχή νερού. Με μία ροή νερού χαμηλής πίεσης, το επαναφορτιζόμενο σύστημα καθαρισμού είναι ιδανικό για ευαίσθητες επιφάνειες. Μια οθόνη LED σηματοδοτεί επίσης όταν η μπαταρία είναι χαμηλή ή φορτίζεται. Προσφέρονται επίσης πολλά είδη για μία ευρεία γκάμα εφαρμογών και επιλογών επέκτασης.