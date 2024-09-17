ΓΙΑΤΙ ΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΤΡΕΛΑ, ΟΤΑΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ KÄRCHER;

Οι ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού της Kärcher κάνουν τη φροντίδα του σπιτιού εύκολη και αποδοτική, χωρίς περιττές δυσκολίες. Με ισχυρά, φιλικά προς το περιβάλλον εργαλεία μηχανήματα, η καθαριότητα γίνεται πιο απλή, αφήνοντας περισσότερο χρόνο για όσα πραγματικά αξίζουν. Ανακάλυψε μία τεράστια γκάμα μηχανημάτων για τον εσωτερικό καθαρισμό του σπιτιού, που περιλαμβάνει σκούπες για χαλιά, ατμοκαθαριστές, σκούπες Stick, σκούπες ρομοπότ, τζαμοκαθαριστές και πολλά πολλά άλλα!

Steam cleaning GIF

Καθαρισμός χωρίς χημικά με ατμοκαθαριστές Kärcher!

Οι ατμοκαθαριστές Kärcher δεν χρειάζονται τίποτα περισσότερο από ατμό για να απομακρύνουν το 99,99%* όλων των κοινών οικιακών βακτηρίων από σκληρές επιφάνειες.

ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
Spray Extraction cleaners

Πλύσιμο χαλιών και υφασμάτινων επιφανειών με σκούπες SE της Kärcher!

Η εξαιρετική καθαριστική απόδοση των σκουπών SE εξασφαλίζει ότι όλες οι υφασμάτινες επιφάνειες θα είναι και πάλι καθαρές γρήγορα και ότι όλοι οι λεκέδες θα αφαιρεθούν στη στιγμή.

ΣΚΟΥΠΕΣ SE
Stick Vacuum

Σκούπισμα με ευελιξία με σκούπες Stick!

Εύκολος καθαρισμός των δαπέδων, χωρίς σακούλα και χωρίς καλώδια!

ΣΚΟΥΠΕΣ STICK
Robot vacuum

Καθαρισμός με ένα κλικ με τις σκούπες ρομπότ!

Οι σκούπες και οι σφουγγαρίστρες ρομπότ μας είναι στρογγυλές, επίπεδες και κινούνται αθόρυβα στους χώρους διαβίωσης.

ΣΚΟΥΠΕΣ ΡΟΜΠΟΤ
Skoupaki

Γρήγορος καθαρισμός με το επαναφορτιζόμενο σκουπάκι Kärcher!

Πιο γρήγορα από την ηλεκτρική σκούπα - μεγαλύτερη άνεση από τη σκούπα και το φαράσι.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ ΣΚΟΥΠΑΚΙ
Wet and dry

Υγροί και ξηροί ρύποι τέλος, με τις σκούπες υγρής/ξηρής αναρρόφησης WD!

Θα σε εκπλήξουν με την πολύ-λειτουργικότητά τους, μέσα και έξω από το σπίτι.

ΣΚΟΥΠΕΣ WD
Floor cleaners

Τα δάπεδα πιο αστραφτερά από ποτέ με τις μηχανές καθαρισμύ δαπέδων FC!

Θα ήθελες να υπήρχε ένας πιο γρήγορος και εύκολος τρόπος για να καθαρίσεις τα δάπεδα; Τώρα τον έχεις!

ΜΗΧΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΑΠΕΔΩΝ FC
Window vacuum

Άψογος καθαρισμός χωρίς ενοχλητικές γραμμές με τζαμοκαθαριστές Kärcher!

Καθαρίζουν γρήγορα και αποτελεσματικά όχι μόνο τα παράθυρα, αλλά και όλες τις λείες επιφάνειες όπως εστίες, καθρέφτες, πόρτες και πλακάκια.

ΤΖΑΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ WV

Σκούπες SE

Ατμοκαθαριστές SC

Σκούπες-σφουγγαρίστρες

Σκούπες

Σκούπες ρομπότ

Μηχανές καθαρισμού σκληρών δαπέδων

Σκουπάκια

Τζαμοκαθαριστές

Σκούπες WD

