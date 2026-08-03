Το στιβαρό, ανθεκτικό και πλενόμενο πολυακρυλικό παρέχει τη βάση για την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των ακρυλικών σφουγγαρίστρων Kärcher πλάτους 60 εκατοστών. Τα χνουδωτά κρόσσια μπορούν επίσης να φτάσουν σε μικρές εσοχές στα δάπεδα, όπως ρωγμές και χαραμάδες - πράγμα που σημαίνει ότι η σφουγγαρίστρα δεν είναι κατάλληλη μόνο για τον στεγνό καθαρισμό λείων επιφανειών, αλλά και για τον καθαρισμό ελαφρώς δομημένων δαπέδων. Κατά το ξεσκόνισμα, η τριβή που δημιουργείται μεταξύ των ακρυλικών ινών και της βάσης παράγει ένα ηλεκτροστατικό φορτίο που δεσμεύει τη σκόνη σαν μαγνήτης. Τα ανοιχτά, βελούδινα εξωτερικά κρόσσια εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσληψη χονδροειδών ρύπων. Αυτή η σκόνη παγιδεύεται από τα κρόσσια και μεταφέρεται εύκολα. Σημαντική σημείωση: Η ακρυλική σφουγγαρίστρα σκόνης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για στεγνό καθαρισμό. Προορίζεται για χρήση με τη βάση σφουγγαρίσματος σκόνης 60 cm της Kärcher.