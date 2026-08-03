Ακρυλική σφουγγαρίστρα 60cm

Ακρυλική σφουγγαρίστρα σκόνης, πλάτους 60 cm, κατασκευασμένη από ανθεκτικό ακρυλικό. Για τον στεγνό καθαρισμό λείων και ελαφρώς δομημένων δαπέδων. Εξαιρετική δέσμευση της σκόνης χάρη στην αρχή της ηλεκτροστατικής φόρτισης.

Το στιβαρό, ανθεκτικό και πλενόμενο πολυακρυλικό παρέχει τη βάση για την εξαιρετική καθαριστική δύναμη των ακρυλικών σφουγγαρίστρων Kärcher πλάτους 60 εκατοστών. Τα χνουδωτά κρόσσια μπορούν επίσης να φτάσουν σε μικρές εσοχές στα δάπεδα, όπως ρωγμές και χαραμάδες - πράγμα που σημαίνει ότι η σφουγγαρίστρα δεν είναι κατάλληλη μόνο για τον στεγνό καθαρισμό λείων επιφανειών, αλλά και για τον καθαρισμό ελαφρώς δομημένων δαπέδων. Κατά το ξεσκόνισμα, η τριβή που δημιουργείται μεταξύ των ακρυλικών ινών και της βάσης παράγει ένα ηλεκτροστατικό φορτίο που δεσμεύει τη σκόνη σαν μαγνήτης. Τα ανοιχτά, βελούδινα εξωτερικά κρόσσια εξασφαλίζουν εξαιρετική πρόσληψη χονδροειδών ρύπων. Αυτή η σκόνη παγιδεύεται από τα κρόσσια και μεταφέρεται εύκολα. Σημαντική σημείωση: Η ακρυλική σφουγγαρίστρα σκόνης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για στεγνό καθαρισμό. Προορίζεται για χρήση με τη βάση σφουγγαρίσματος σκόνης 60 cm της Kärcher.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Δομή δαπέδου Ομαλή και ελαφριά δομή
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Πλάτος εργασίας (cm) 60
Υλικό Βαμβάκι/PAN
Τύπος κατασκευής Υφαντά με φουντωτό βρόχο από πίσω
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 40
Σύσταση πλύσης (°C) 40
Κύκλοι πλύσης* περίπου 100
Είδος ρύπων Μη προσκολλημένοι ρύποι
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν (kg) 0,2
Διαστάσεις (L × W) (mm) 600 x 130

¹⁾ Συμμόρφωση με ή χρήση συνιστώμενων θερμοκρασιών και απορρυπαντικών. Επιπλέον, η χρήση στεγνωτηρίου, ειδικά σε υψηλότερες θερμοκρασίες, μπορεί να μειώσει σημαντικά τη διάρκεια ζωής.

Ακρυλική σφουγγαρίστρα 60cm
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - στεγνό καθάρισμα