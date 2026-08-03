Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g.
Ιδανικό για ανώμαλα δάπεδα: το εύχρηστο σύστημα σφουγγαρίσματος με αποσπώμενο στήριγμα σφουγγαρίσματος τύπου Kentucky από φυσικά υλικά.
Η φιλική προς το περιβάλλον σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky της Kärcher, κατασκευασμένη από φυσικά υλικά, απορροφά πολύ καθαριστικό διάλυμα, καθιστώντας την ιδανική για τον καθαρισμό ανώμαλων επιφανειών και την απομάκρυνση υπολειμματικών ρύπων. Αυτές οι ιδιότητες των δοκιμασμένων σφουγγαρίστρων Kentucky αναδεικνύονται επίσης σε χώρους με πολλά εμπόδια.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πρόγραμμα
|CLASSIC
|Τύπος δαπέδου
|Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
|Δομή δαπέδου
|Ομαλή και ελαφριά δομή
|Επίπεδο ρύπων
|High
|Χρήση υφάσματος
|Αντοχή υφασμάτων
|Εξάρτημα υφάσματος
|Σφιγκτήρας σφουγγαρίστρας
|Υλικό
|100% βαμβάκι.
|Υλικό υφάσματος
|100% βαμβάκι.
|Θερμοκρασία πλύσης (°C)
|max. 60
|Ποσότητα (Τεμάχιο(α))
|1
|Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg)
|0,4
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|21,1
|Διαστάσεις (L × W) (mm)
|420 x 160
|Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm)
|415 x 805 x 282
Πεδία εφαρμογής
- Δάπεδο - υγρός καθαρισμός