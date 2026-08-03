Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g.

Ιδανικό για ανώμαλα δάπεδα: το εύχρηστο σύστημα σφουγγαρίσματος με αποσπώμενο στήριγμα σφουγγαρίσματος τύπου Kentucky από φυσικά υλικά.

Η φιλική προς το περιβάλλον σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky της Kärcher, κατασκευασμένη από φυσικά υλικά, απορροφά πολύ καθαριστικό διάλυμα, καθιστώντας την ιδανική για τον καθαρισμό ανώμαλων επιφανειών και την απομάκρυνση υπολειμματικών ρύπων. Αυτές οι ιδιότητες των δοκιμασμένων σφουγγαρίστρων Kentucky αναδεικνύονται επίσης σε χώρους με πολλά εμπόδια.

Προδιαγραφές

Τεχνικά στοιχεία

Πρόγραμμα CLASSIC
Τύπος δαπέδου Σκληρά δάπεδα / Ανθεκτικά δάπεδα
Δομή δαπέδου Ομαλή και ελαφριά δομή
Επίπεδο ρύπων High
Χρήση υφάσματος Αντοχή υφασμάτων
Εξάρτημα υφάσματος Σφιγκτήρας σφουγγαρίστρας
Υλικό 100% βαμβάκι.
Υλικό υφάσματος 100% βαμβάκι.
Θερμοκρασία πλύσης (°C) max. 60
Ποσότητα (Τεμάχιο(α)) 1
Βάρος ανά προϊόν / Βάρος ανά m² (kg) 0,4
Βάρος συσκευασίας (kg) 21,1
Διαστάσεις (L × W) (mm) 420 x 160
Διαστάσεις, συσκευασμένο (mm) 415 x 805 x 282
Σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky 400g.
Πεδία εφαρμογής
  • Δάπεδο - υγρός καθαρισμός
Χημικά προϊόντα καθαρισμού