Η φιλική προς το περιβάλλον σφουγγαρίστρα τύπου Kentucky της Kärcher, κατασκευασμένη από φυσικά υλικά, απορροφά πολύ καθαριστικό διάλυμα, καθιστώντας την ιδανική για τον καθαρισμό ανώμαλων επιφανειών και την απομάκρυνση υπολειμματικών ρύπων. Αυτές οι ιδιότητες των δοκιμασμένων σφουγγαρίστρων Kentucky αναδεικνύονται επίσης σε χώρους με πολλά εμπόδια.