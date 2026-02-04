Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/30 Ap με μικρό μέγεθος είναι ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Με τον ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό φυσητήρα καναλιού, το μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για συνεχή χρήση και συνεπώς, ιδανικό ως σταθερή μονάδα εξαγωγής σε μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας. Ο χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.