Βιομηχανική σκούπα IVC 60/30 Ap
Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/30 Ap με μικρό μέγεθος είναι ιδανική για χώρους κατασκευής και μηχανήματα παραγωγής. Ο πλευρικός φυσητήρας καναλιού που διαθέτει είναι αδιάβροχος με αποτέλεσμα η σκούπα αναρρόφησης να είναι ιδανική για συνεχή χρήση.
Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVC 60/30 Ap με μικρό μέγεθος είναι ιδανική για τον καθαρισμό χώρων κατασκευής και μηχανημάτων παραγωγής. Με τον ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό φυσητήρα καναλιού, το μηχάνημα είναι επίσης κατάλληλο για συνεχή χρήση και συνεπώς, ιδανικό ως σταθερή μονάδα εξαγωγής σε μηχανήματα παραγωγής και συσκευασίας. Ο χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής του φίλτρου.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΈνας πλευρικός φυσητήρας καναλιού παρέχει υψηλή ισχύ αναρρόφησης με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Έτσι, αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για λειτουργία σε πολλαπλές βάρδιες.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVC (Ap)Εύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο με επίπεδες πτυχώσειςΣαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου. Κατάλληλο για την απορρόφηση ελεύθερης ροής, ξηρών σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|68 / 244,8
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,9
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|88
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|89,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|970 x 690 x 1240
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι