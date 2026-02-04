Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής και φορητή: Η βιομηχανική μας ηλεκτρική σκούπα IVM 40/24-2 με δύο κινητήρες, μεσαίας κατηγορίας, για την καθολική απορρόφηση λεπτής και χονδροειδούς στερεάς ύλης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο PTFE κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το σύστημα καθαρισμού φίλτρου pull and clean και χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Το δοχείο φίλτρου και το δοχείο συλλογής της μηχανής είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το πλαίσιο έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.