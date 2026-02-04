Βιομηχανική σκούπα IVM 40/24-2
Βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVM 40/24-2 με δύο κινητήρες, κινητή και στιβαρή μεσαίας κατηγορίας για λεπτή και χονδροειδή στερεά ύλη. Με φίλτρο κατηγορίας σκόνης M.
Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής και φορητή: Η βιομηχανική μας ηλεκτρική σκούπα IVM 40/24-2 με δύο κινητήρες, μεσαίας κατηγορίας, για την καθολική απορρόφηση λεπτής και χονδροειδούς στερεάς ύλης σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί σε μονοφασική λειτουργία και και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελεγχθούν μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο PTFE κατηγορίας σκόνης M μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το σύστημα καθαρισμού φίλτρου pull and clean και χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσετε την ηλεκτρική σκούπα. Το δοχείο φίλτρου και το δοχείο συλλογής της μηχανής είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το πλαίσιο έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και έχει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
2 κινητήρες
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης και ανθεκτικότητα
Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|40
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,6
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|35,7
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|36,7
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για μικρότερες ποσότητες στερεάς ύλης και σκόνης