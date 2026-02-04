Βιομηχανική σκούπα IVM 40/24-2 (H)
Διπλού κινητήρα, ευέλικτη και ανθεκτική βιομηχανική σκούπα μεσαίας κατηγορίας IVM 40/24-2 (H) για γενική χρήση σε βιομηχανικές εφαρμογές για λεπτά και χονδροειδή στερεά υλικά.
Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής και κινητή: Η βιομηχανική σκούπα IVM 40/24-2 (H) με δύο κινητήρες, μεσαίας κατηγορίας, για την αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών στερεών υλικών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η αξιόπιστη μηχανή λειτουργεί με μονοφασική λειτουργία και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελέγχονται ξεχωριστά. Το μεγάλο φίλτρο PTFE σε σχήμα αστεριού, κατηγορίας σκόνης M, μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το σύστημα καθαρισμού φίλτρου pull and clean, χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσεις τη σκούπα. Ο περιέκτης φίλτρου και ο περιέκτης συλλογής της μηχανής είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στα οξέα, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
2 κινητήρες
- Υψηλή ισχύς αναρρόφησης και ανθεκτικότητα
Φορητό δοχείο από ανοξείδωτο ατσάλι
- Ο κάδος μπορεί άνετα να αφαιρεθεί από το σασί και να αδειάσει.
Εξοπλισμένη για κατηγορία σκόνης H για υψηλή ασφάλεια στην εργασία
- Παρέχει αποτελεσματική προστασία από επικίνδυνες σκόνες κατηγορίας H.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|106 / 381,6
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|225 / 22,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|40
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|77
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|1,6
|Δευτερεύον φίλτρο κατηγορίας σκόνης
|H
|Επιφάνεια φίλτρου για το δευτερεύον φίλτρο (m²)
|1,6
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|41
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|41,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|645 x 655 x 1150
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο
- Δευτερεύον φίλτρο: Φίλτρο φυσίγγιο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
Πεδία εφαρμογής
- Για μικρότερες ποσότητες επικίνδυνων σκόνης