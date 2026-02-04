Ανθεκτική, στιβαρή, συμπαγής και κινητή: Η βιομηχανική σκούπα IVM 40/24-2 (H) με δύο κινητήρες, μεσαίας κατηγορίας, για την αναρρόφηση λεπτών και χονδροειδών στερεών υλικών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Η αξιόπιστη μηχανή λειτουργεί με μονοφασική λειτουργία και οι δύο κινητήρες μπορούν να ελέγχονται ξεχωριστά. Το μεγάλο φίλτρο PTFE σε σχήμα αστεριού, κατηγορίας σκόνης M, μπορεί να καθαριστεί εύκολα, άνετα και αξιόπιστα χρησιμοποιώντας το σύστημα καθαρισμού φίλτρου pull and clean, χωρίς να χρειάζεται να απενεργοποιήσεις τη σκούπα. Ο περιέκτης φίλτρου και ο περιέκτης συλλογής της μηχανής είναι κατασκευασμένοι από ανοξείδωτο χάλυβα ανθεκτικό στα οξέα, ενώ το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει μεγάλους τροχούς για εύκολη μεταφορά.