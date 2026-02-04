Ανθεκτικότητα, αντοχή, κινητικότητα: η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/36-3 της μεσαίας κατηγορίας με 3 μοτέρ για την καθολική αφαίρεση λεπτόκοκκων και χοντρόκοκκων στέρεων υλικών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί με μονοφασικό φορτίο. Καθένα από τα τρία μοτέρ μπορεί να ελεγχθεί μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο αστεριού στην κλάση σκόνης Μ με μετάδοση ισχύος μπορεί να καθαρίζεται εύκολα, άνετα και αξιόπιστα. Ο καθαρισμός του φίλτρου παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μειώνοντας τις εργασίες συντήρησης. Το πλαίσιο και το δοχείο συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το περίβλημα έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει μεγάλους τροχούς που διευκολύνουν τη μεταφορά.