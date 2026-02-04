Βιομηχανική σκούπα IVM 60/36 -3
Η βιομηχανική κινητή και στιβαρή σκούπα αναρρόφησης IVM 60/36-3 της μεσαίας κατηγορίας με 3 μοτέρ για γενική χρήση στον βιομηχανικό κλάδο για αφαίρεση λεπτοκόκκων και χοντρόκοκκων στέρεων υλικών. Με φίλτρο αστεριού με πιστοποίηση Μ.
Ανθεκτικότητα, αντοχή, κινητικότητα: η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVM 60/36-3 της μεσαίας κατηγορίας με 3 μοτέρ για την καθολική αφαίρεση λεπτόκοκκων και χοντρόκοκκων στέρεων υλικών σε βιομηχανικά περιβάλλοντα. Το αξιόπιστο μηχάνημα λειτουργεί με μονοφασικό φορτίο. Καθένα από τα τρία μοτέρ μπορεί να ελεγχθεί μεμονωμένα. Το μεγάλο φίλτρο αστεριού στην κλάση σκόνης Μ με μετάδοση ισχύος μπορεί να καθαρίζεται εύκολα, άνετα και αξιόπιστα. Ο καθαρισμός του φίλτρου παρατείνει τη διάρκεια ζωής του μειώνοντας τις εργασίες συντήρησης. Το πλαίσιο και το δοχείο συλλογής του μηχανήματος είναι κατασκευασμένα από ανθεκτικό στα οξέα ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ το περίβλημα έχει κατασκευαστεί από ανθεκτικό χάλυβα και διαθέτει μεγάλους τροχούς που διευκολύνουν τη μεταφορά.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Διαθέτει τρία μοτέρΤρεις ισχυροί ανεμιστήρες για εντυπωσιακή απόδοση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου IVMΕύκολη λειτουργία μέσω ενός εργονομικά τοποθετημένου μοχλού, εάν απαιτείται. Παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φίλτρου και μειώνει έτσι τις εργασίες συντήρησης. Πανομοιότυπα αποτελέσματα καθαρισμού, ανεξάρτητα από την ασκούμενη δύναμη.
Εξοπλισμένο με πολύ μεγάλο φίλτρο αστεριούΓια την ασφαλή αναρρόφηση στερεών και σκόνης έως την κατηγορία σκόνης M. Κατάλληλο και για μεγάλες ποσότητες σκόνης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|221 / 799
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|254 / 25,4
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|60
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3,6
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|79
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|2,2
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|68
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|72,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1020 x 680 x 1490
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι