Η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVR-B 30/15 είναι ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών. Χάρη στις ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις της και το μικρό της ύψος, μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών. Χάρη στο αποδοτικό φίλτρο κασέτας και τον υψηλής ποιότητας ατσάλινο κάδο, η αναρρόφηση των υπολειμμάτων πρεσαρίσματος, ρινισμάτων και σκόνης γίνεται με ασφάλεια και αξιοπιστία, χωρίς δυσκολία. Επίσης, ο ανθεκτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών εγγυάται συνεχή χρήση, π.χ. σε γραμμές παραγωγής, ενώ ένας αποτελεσματικός σιγαστήρας ελαχιστοποιεί τον θόρυβο λειτουργίας. Επιπλέον, τα συνήθη στοιχεία παραλείφθηκαν σκόπιμα κατά τον σχεδιασμό του μηχανήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η εύκολη λειτουργία και συντήρηση.