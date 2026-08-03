Βιομηχανική σκούπα IVR-B 20/8
Μικρή, ευέλικτη ενσωματωμένη μονάδα IVR-B 20/8, με ατσάλινο κάδο και φυσητήρα πλευρικών καναλιών. Κατάλληλη για αναρρόφηση υπολειμμάτων πρεσαρίσματος, ρινισμάτων και χονδρομερούς σκόνης.
Η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα IVR-B 30/15 είναι ιδανική για απαιτητικές εφαρμογές στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων και πλαστικών. Χάρη στις ιδιαίτερα μικρές διαστάσεις της και το μικρό της ύψος, μπορεί να χρησιμοποιείται σε μεγάλο εύρος εφαρμογών. Χάρη στο αποδοτικό φίλτρο κασέτας και τον υψηλής ποιότητας ατσάλινο κάδο, η αναρρόφηση των υπολειμμάτων πρεσαρίσματος, ρινισμάτων και σκόνης γίνεται με ασφάλεια και αξιοπιστία, χωρίς δυσκολία. Επίσης, ο ανθεκτικός φυσητήρας πλευρικών καναλιών εγγυάται συνεχή χρήση, π.χ. σε γραμμές παραγωγής, ενώ ένας αποτελεσματικός σιγαστήρας ελαχιστοποιεί τον θόρυβο λειτουργίας. Επιπλέον, τα συνήθη στοιχεία παραλείφθηκαν σκόπιμα κατά τον σχεδιασμό του μηχανήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η εύκολη λειτουργία και συντήρηση.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Συμπαγείς διαστάσεις.Εύκολη αποθήκευση και σύνδεση μεταξύ, σε ή κάτω από τα μηχανήματα παραγωγής. Το συμπαγές μέγεθος το καθιστά κατάλληλο για μια σειρά διαφορετικών εφαρμογών. Ο ισχυρός ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού διευκολύνει τις ποικίλες εφαρμογές.
Αυτόνομος δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβαΟ δοχείο συλλογής μπορεί να ανυψωθεί από την βάση της μηχανής. Τα κλιπ ασφαλείας στο καπάκι επιτρέπουν την ασφαλή μεταφορά.
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήραΣυμπαγής μηχανή με ονομαστική ισχύ εισόδου 0,8 kW για αναρρόφηση στερεών. Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 20.000 ώρες. Ιδανικό για κινητή χρήση σε λειτουργία πολλαπλών βάρδιας.
Εξοπλισμένο με ανθεκτικό φίλτρο κασέτας
- Για ασφαλή αναρρόφηση στερεών και μικρών ποσοτήτων σκόνης έως και κατηγορίας σκόνης M.
- Πολύ σαφής και συμπαγής σχεδιασμός του φίλτρου.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|39 / 140
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|90 / 9
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|20
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|0,8
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|70
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|M
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,7
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|32
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|32,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|610 x 450 x 480