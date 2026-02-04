Βιομηχανική σκούπα IVR-L 100/24-2
IVR-L 100 / 24-2 – η συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης με δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων. Άνετη αναρρόφηση και εύκολος διαχωρισμός ρινισμάτων και υγρών κοπής.
Το μοντέλο IVR-L 100 / 24-2 είναι μια συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης τύπου Ringler της Kärcher. Η σκούπα αναρρόφησης προσφέρει δοχείο με χωρητικότητα 100 λίτρων, μπορεί να αναρροφήσει αξιόπιστα στέρεους ρύπους (όπως ρινίσματα) και, χάρη στο προαιρετικό καλάθι για απόβλητα κοπής, τους διαχωρίζει με ευκολία. Η σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης είναι εξαιρετικά εύκαμπτη (360° ακτίνα εργασίας) και εγγυάται μέγιστη ευελιξία και αναρρόφηση χωρίς τον κίνδυνο εμπλοκής. Η στάθμη πλήρωσης είναι ευδιάκριτη ανά πάσα στιγμή από τον σωλήνα αποστράγγισης. Οι στερεωμένοι με φλάντζα βραχίονες ανύψωσης διευκολύνουν τον καθημερινό χειρισμό της μηχανής, ακόμη και με πλήρες φορτίο. Οι υψηλής ποιότητας τροχίσκοι με σύστημα πέδησης ABS εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο κινητικότητας.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευήΗ μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους. Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°. Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Ορατό επίπεδο πλήρωσηςΔιαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού. Ο σωλήνας χρησιμοποιείται επίσης για εύκολη εκκένωση.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήραΓια ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες. Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|44
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|44
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|44,6
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι