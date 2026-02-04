Το μοντέλο IVR-L 100 / 24-2 είναι μια συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης τύπου Ringler της Kärcher. Η σκούπα αναρρόφησης προσφέρει δοχείο με χωρητικότητα 100 λίτρων, μπορεί να αναρροφήσει αξιόπιστα στέρεους ρύπους (όπως ρινίσματα) και, χάρη στο προαιρετικό καλάθι για απόβλητα κοπής, τους διαχωρίζει με ευκολία. Η σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης είναι εξαιρετικά εύκαμπτη (360° ακτίνα εργασίας) και εγγυάται μέγιστη ευελιξία και αναρρόφηση χωρίς τον κίνδυνο εμπλοκής. Η στάθμη πλήρωσης είναι ευδιάκριτη ανά πάσα στιγμή από τον σωλήνα αποστράγγισης. Οι στερεωμένοι με φλάντζα βραχίονες ανύψωσης διευκολύνουν τον καθημερινό χειρισμό της μηχανής, ακόμη και με πλήρες φορτίο. Οι υψηλής ποιότητας τροχίσκοι με σύστημα πέδησης ABS εγγυώνται το υψηλότερο επίπεδο κινητικότητας.