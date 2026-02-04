Βιομηχανική σκούπα IVR-L 100/24-2 Me
Το μοντέλο IVR-L 100/24-2 Me είναι μια συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα με δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων. Δυνατότητα αναρρόφησης υγρών και στέρεων ρύπων όπως ρινίσματα. Το καλάθι αποβλήτων κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό επιτρέπει τον διαχωρισμό στέρεων και υγρών. Η έκδοση με τον ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας καθιστά το μοντέλο IVR-L 100/24-2 Me ένα ευέλικτο εργαλείο για σκληρές βιομηχανικές καθημερινές εργασίες. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων χωρίς πρόβλημα. Η σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης μπορεί να περιστραφεί κατά 360°. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η αναρρόφηση των ρύπων γύρω από ολόκληρο το μηχάνημα χωρίς να τυλιχτεί ο σωλήνας αναρρόφησης. Η στάθμη πλήρωσης είναι ευδιάκριτη ανά πάσα στιγμή από τον σωλήνα αποστράγγισης. Υψηλής ποιότητας τροχίσκοι με σύστημα πέδησης ABS που εξασφαλίζει εξαιρετική κινητικότητα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότηταςΠολύ εύκολο στον καθαρισμό. Κατάλληλο για διαβρωτικά υλικά αναρρόφησης. Διαφανής σωλήνας ως δείκτης στάθμης πλήρωσης και για την αποστράγγιση υγρών.
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευήΗ μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους. Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°. Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήραΓια ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες. Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|41
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|41
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|41,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι