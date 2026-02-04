Το μοντέλο IVR-L 100/24-2 Me είναι μια συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα με δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων. Δυνατότητα αναρρόφησης υγρών και στέρεων ρύπων όπως ρινίσματα. Το καλάθι αποβλήτων κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό επιτρέπει τον διαχωρισμό στέρεων και υγρών. Η έκδοση με τον ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας καθιστά το μοντέλο IVR-L 100/24-2 Me ένα ευέλικτο εργαλείο για σκληρές βιομηχανικές καθημερινές εργασίες. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων χωρίς πρόβλημα. Η σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης μπορεί να περιστραφεί κατά 360°. Με αυτόν τον τρόπο, διευκολύνεται η αναρρόφηση των ρύπων γύρω από ολόκληρο το μηχάνημα χωρίς να τυλιχτεί ο σωλήνας αναρρόφησης. Η στάθμη πλήρωσης είναι ευδιάκριτη ανά πάσα στιγμή από τον σωλήνα αποστράγγισης. Υψηλής ποιότητας τροχίσκοι με σύστημα πέδησης ABS που εξασφαλίζει εξαιρετική κινητικότητα.