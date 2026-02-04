Βιομηχανική σκούπα IVR-L 100/24-2 Tc
Το IVR-L 100/24-2 Tc είναι η βασική έκδοση όλων των παραλλαγών του IVR-L 100 Tc. Το ιδανικό μηχάνημα για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό υγρών κοπής και ρινισμάτων.
Το συμπαγές μοντέλο IVR-L 100 / 24-2 Tc είναι μια στιβαρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης τύπου Ringler με ανακλινόμενο πλαίσιο και δοχείο συλλογής χωρητικότητας 100 λίτρων. Το γεγονός αυτό καθιστά τη σκούπα ιδανική για την πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή/και στερεών, όπως ρινίσματα (με όσο το δυνατόν λιγότερη απελευθέρωση σκόνης). Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υγρά χρησιμοποιώντας το καλάθι για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Η περιστρεφόμενη σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης κατά 360° διευκολύνει την αναρρόφηση γύρω από ολόκληρο το μηχάνημα χωρίς το ενοχλητικό τύλιγμα του σωλήνα αναρρόφησης. Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι πάντα ορατή στον σωλήνα αποστράγγισης. Η αποστράγγιση πραγματοποιείται είτε μέσω του σωλήνα αποστράγγισης είτε χρησιμοποιώντας το ανατρεπόμενο πλαίσιο. Ο αξιόπιστος σχεδιασμός, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και στην πιο σκληρή βιομηχανική χρήση. Η στιβαρή κατασκευή επιτρέπει επίσης τη μεταφορά του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσηςΕξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση. Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης. γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευήΗ μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους. Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°. Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Ορατό επίπεδο πλήρωσηςΔιαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού. Ο σωλήνας χρησιμοποιείται επίσης για εύκολη εκκένωση.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|Ατσάλι
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|50
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|50
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|50,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι