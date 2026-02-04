Το συμπαγές μοντέλο IVR-L 100 / 24-2 Tc είναι μια στιβαρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης τύπου Ringler με ανακλινόμενο πλαίσιο και δοχείο συλλογής χωρητικότητας 100 λίτρων. Το γεγονός αυτό καθιστά τη σκούπα ιδανική για την πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή/και στερεών, όπως ρινίσματα (με όσο το δυνατόν λιγότερη απελευθέρωση σκόνης). Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υγρά χρησιμοποιώντας το καλάθι για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Η περιστρεφόμενη σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης κατά 360° διευκολύνει την αναρρόφηση γύρω από ολόκληρο το μηχάνημα χωρίς το ενοχλητικό τύλιγμα του σωλήνα αναρρόφησης. Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι πάντα ορατή στον σωλήνα αποστράγγισης. Η αποστράγγιση πραγματοποιείται είτε μέσω του σωλήνα αποστράγγισης είτε χρησιμοποιώντας το ανατρεπόμενο πλαίσιο. Ο αξιόπιστος σχεδιασμός, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και στην πιο σκληρή βιομηχανική χρήση. Η στιβαρή κατασκευή επιτρέπει επίσης τη μεταφορά του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα.