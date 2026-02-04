Βιομηχανική σκούπα IVR-L 100/24-2 Tc Dp
Σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 100/24-2 Tc Dp. Με τροφοδοσία εναλλασσόμενου ρεύματος, κατάλληλη για έλαια, γαλακτώματα ψυκτικών μέσων ή λεπτομερή, ελαφριά μεταλλικά ρινίσματα σε μέτριες ποσότητες, για παράδειγμα.
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 100/24-2 Tc Dp για αναρρόφηση μέτριων ποσοτήτων ελαίων, γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων ή λεπτομερών, ελαφρών μεταλλικών ρινισμάτων. Οι δύο ισχυροί στρόβιλοι με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας εξασφαλίζουν υψηλή ισχύ αναρρόφησης για το κινητό μηχάνημα με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,4 kW, ενώ το πλενόμενο ανθεκτικό φίλτρο με θύλακες επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία και το ενσωματωμένο καλάθι με σίτα διαχωρίζει αποτελεσματικά τα υγρά και τα στερεά αναρροφηθέντα υλικά. Τα υγρά που αναρροφήθηκαν αποστραγγίζονται από τον κάδο 100 L με απλή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης ενώ ο δείκτης στάθμης πλήρωσης αποτρέπει την υπερχείλιση. Για διαφορά ύψους έως έξι μέτρα, αυτή η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη, ρυθμιζόμενη αντλία για βαρέλι. Το σύστημα αδειάσματος με ανακλινόμενο πλαίσιο επιτρέπει άδειασμα με ασφάλεια χάρη σε έναν μηχανισμό αναδίπλωσης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα χρήσης περονοφόρου ανυψωτικού ή γερανού για το άδειασμα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσης
- Εξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση.
- Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης.
- γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου
Λειτουργία τύμπανου της αντλίας
- Μια αυτόνομη αντλία βαρέλι αυξάνει σημαντικά την ικανότητα του αναρροφώμενου αντικειμένου να επιστραφεί
- Διαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού.
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή
- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
- Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|57
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|57
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|57,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|840 x 660 x 1320
Εξοπλισμός
- Λειτουργία τύμπανου της αντλίας
Πεδία εφαρμογής
- Για μέτριες ποσότητες χονδρομερών και αποξεστικών ρινισμάτων
- Για μέτριες ποσότητες υγρών, όπως έλαια ή γαλακτώματα ψυκτικών μέσων