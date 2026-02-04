Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 100/24-2 Tc Dp για αναρρόφηση μέτριων ποσοτήτων ελαίων, γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων ή λεπτομερών, ελαφρών μεταλλικών ρινισμάτων. Οι δύο ισχυροί στρόβιλοι με χαμηλό θόρυβο λειτουργίας εξασφαλίζουν υψηλή ισχύ αναρρόφησης για το κινητό μηχάνημα με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,4 kW, ενώ το πλενόμενο ανθεκτικό φίλτρο με θύλακες επιτρέπει τη συνεχή λειτουργία και το ενσωματωμένο καλάθι με σίτα διαχωρίζει αποτελεσματικά τα υγρά και τα στερεά αναρροφηθέντα υλικά. Τα υγρά που αναρροφήθηκαν αποστραγγίζονται από τον κάδο 100 L με απλή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης ενώ ο δείκτης στάθμης πλήρωσης αποτρέπει την υπερχείλιση. Για διαφορά ύψους έως έξι μέτρα, αυτή η διαδικασία μπορεί να επιταχυνθεί χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη, ρυθμιζόμενη αντλία για βαρέλι. Το σύστημα αδειάσματος με ανακλινόμενο πλαίσιο επιτρέπει άδειασμα με ασφάλεια χάρη σε έναν μηχανισμό αναδίπλωσης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα χρήσης περονοφόρου ανυψωτικού ή γερανού για το άδειασμα.