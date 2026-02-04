Βιομηχανική σκούπα IVR-L 100/24-2 Tc Me
Η συγκεκριμένη έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα της βιομηχανικής σκούπας αναρρόφησης είναι κατάλληλη για αναρρόφηση και διαχωρισμό υγρών και στερεών, συμπεριλαμβανομένων των διαβρωτικών μέσων.
Το μοντέλο IVR-L 100/24-2 Tc Me είναι μια συμπαγής και εξαιρετικά στιβαρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης. Οι τροχίσκοι και το καλώδιο ρεύματος που είναι ανθεκτικά στα έλαια, επισημαίνουν απλώς την αντοχή του μηχανήματος σε καθημερινές απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις. Είναι επίσης δυνατή η ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα. Η σκούπα αναρρόφησης διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και με ανακλινόμενο πλαίσιο – ιδανική για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή/και κυρίως στερεών που δεν απελευθερώνουν σκόνη, όπως ρινίσματα. Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υγρά με τη χρήση του καλαθιού για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Η έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα της βιομηχανικής σκούπας αναρρόφησης IVR-L 100/24-2 Tc Me μετατρέπει τη σκούπα σε πολυμορφικό μηχάνημα. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων χωρίς πρόβλημα. Η περιστρεφόμενη κατά 360° σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και αναρρόφηση χωρίς τύλιγμα του σωλήνα. Κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης, η στάθμη πλήρωσης είναι εύκολα ευδιάκριτη από τον σωλήνα αποστράγγισης. Η αποστράγγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του σωλήνα αποστράγγισης ή το ανατρεπόμενο πλαίσιο.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσηςΕξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση. Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης. γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου
Δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότηταςΠολύ εύκολο στον καθαρισμό. Κατάλληλο για διαβρωτικά υλικά αναρρόφησης. Διαφανής σωλήνας ως δείκτης στάθμης πλήρωσης και για την αποστράγγιση υγρών.
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευήΗ μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους. Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°. Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|58,8
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|59
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|59,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|640 x 620 x 1060
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι