Το μοντέλο IVR-L 100/24-2 Tc Me είναι μια συμπαγής και εξαιρετικά στιβαρή βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης. Οι τροχίσκοι και το καλώδιο ρεύματος που είναι ανθεκτικά στα έλαια, επισημαίνουν απλώς την αντοχή του μηχανήματος σε καθημερινές απαιτητικές βιομηχανικές χρήσεις. Είναι επίσης δυνατή η ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα. Η σκούπα αναρρόφησης διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα και με ανακλινόμενο πλαίσιο – ιδανική για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή/και κυρίως στερεών που δεν απελευθερώνουν σκόνη, όπως ρινίσματα. Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υγρά με τη χρήση του καλαθιού για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Η έκδοση από ανοξείδωτο χάλυβα της βιομηχανικής σκούπας αναρρόφησης IVR-L 100/24-2 Tc Me μετατρέπει τη σκούπα σε πολυμορφικό μηχάνημα. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων χωρίς πρόβλημα. Η περιστρεφόμενη κατά 360° σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης εξασφαλίζει μεγάλη ευελιξία και αναρρόφηση χωρίς τύλιγμα του σωλήνα. Κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης, η στάθμη πλήρωσης είναι εύκολα ευδιάκριτη από τον σωλήνα αποστράγγισης. Η αποστράγγιση μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση του σωλήνα αποστράγγισης ή το ανατρεπόμενο πλαίσιο.