Βιομηχανική σκούπα IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp
Με το δοχείο 100 λίτρων και αυτόνομη αντλία δεξαμενής, το IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp είναι κατάλληλο για την αναρρόφηση, τον διαχωρισμό και την επιστροφή υγρών που περιέχουν και στερεά.
Το μοντέλο IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp είναι μια συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης τύπου Ringler με ανακλινόμενο πλαίσιο. Η υψηλής ποιότητας σκούπα αναρρόφησης διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή/και κυρίως στερεών που δεν απελευθερώνουν σκόνη, όπως ρινίσματα. Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υγρά χρησιμοποιώντας το καλάθι για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Το IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp είναι ευέλικτο χάρη στην κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων χωρίς να χρειάζεται πρόσθετος εξοπλισμός. Οι ρύποι γύρω από τη σκούπα αναρρόφησης μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς να τυλιχτεί ο σωλήνας αναρρόφησης χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης του μηχανήματος. Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι διαρκώς ευδιάκριτη από τον σωλήνα αποστράγγισης. Η αυτόνομη αντλία δεξαμενής αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα επιστροφής αναρροφούμενων ρευστών. Η στιβαρή κατασκευή, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωήςκαι επιτρέπουν στο μηχάνημα να αντέχει ακόμα και στις πιο σκληρές βιομηχανικές χρήσεις. Η στιβαρή κατασκευή επιτρέπει επίσης τη μεταφορά του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσηςΕξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση. Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης. γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου
Δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότηταςΠολύ εύκολο στον καθαρισμό. Κατάλληλο για διαβρωτικά υλικά αναρρόφησης. Διαφανής σωλήνας ως δείκτης στάθμης πλήρωσης και για την αποστράγγιση υγρών.
Λειτουργία τύμπανου της αντλίαςΜια αυτόνομη αντλία βαρέλι αυξάνει σημαντικά την ικανότητα του αναρροφώμενου αντικειμένου να επιστραφεί Διαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού.
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή
- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
- Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|56
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|56
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|56,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
- Λειτουργία τύμπανου της αντλίας