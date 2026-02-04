Το μοντέλο IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp είναι μια συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης τύπου Ringler με ανακλινόμενο πλαίσιο. Η υψηλής ποιότητας σκούπα αναρρόφησης διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 100 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα δίνοντας έτσι τη δυνατότητα για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων υγρών ή/και κυρίως στερεών που δεν απελευθερώνουν σκόνη, όπως ρινίσματα. Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα υγρά χρησιμοποιώντας το καλάθι για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Το IVR-L 100/24-2 Tc Me Dp είναι ευέλικτο χάρη στην κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων χωρίς να χρειάζεται πρόσθετος εξοπλισμός. Οι ρύποι γύρω από τη σκούπα αναρρόφησης μπορούν να απομακρυνθούν χωρίς να τυλιχτεί ο σωλήνας αναρρόφησης χάρη στην περιστρεφόμενη κατά 360° σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης του μηχανήματος. Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι διαρκώς ευδιάκριτη από τον σωλήνα αποστράγγισης. Η αυτόνομη αντλία δεξαμενής αυξάνει σημαντικά τη δυνατότητα επιστροφής αναρροφούμενων ρευστών. Η στιβαρή κατασκευή, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωήςκαι επιτρέπουν στο μηχάνημα να αντέχει ακόμα και στις πιο σκληρές βιομηχανικές χρήσεις. Η στιβαρή κατασκευή επιτρέπει επίσης τη μεταφορά του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα.