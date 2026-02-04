IVR-L 100/30: ανθεκτική και ισχυρή βιομηχανική σκούπα ιδανική για την αναρρόφηση και το διαχωρισμό υγρών και ρινισμάτων στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων. Η στιβαρή κατασκευή εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και σε σκληρή βιομηχανική χρήση. ο φυσητήρας με τριπλό κανάλι της IVR-L 100/30 είναι σχεδιασμένο για λειτουργία με βάρδιες. Αυτο σημαίνει ότι το μηχάνημα είναι κατάλληλο για στατική χρήση σεχώρους παραγωγής. Κατά την αναρρόφηση υγρών, το επίπεδο πλήρωσης είναι ορατό στο σωλήνα αποστράγγισης.