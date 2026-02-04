Βιομηχανική σκούπα IVR-L 100/30
IVR-L 100/30 - ισχυρή σκούπα αναρρόφησης υγρών/ροκανίδιων με πλευρικό φυσητήρα καναλιού που δεν εμφανίζει φθορές. Κατασκευασμένη για 24ωρη λειτουργία στον κλάδο παραγωγής.
IVR-L 100/30: ανθεκτική και ισχυρή βιομηχανική σκούπα ιδανική για την αναρρόφηση και το διαχωρισμό υγρών και ρινισμάτων στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων. Η στιβαρή κατασκευή εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής ακόμα και σε σκληρή βιομηχανική χρήση. ο φυσητήρας με τριπλό κανάλι της IVR-L 100/30 είναι σχεδιασμένο για λειτουργία με βάρδιες. Αυτο σημαίνει ότι το μηχάνημα είναι κατάλληλο για στατική χρήση σεχώρους παραγωγής. Κατά την αναρρόφηση υγρών, το επίπεδο πλήρωσης είναι ορατό στο σωλήνα αποστράγγισης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανθεκτικό στη φθορά πλευρικό κανάλι φυσητήρα
- Πλυερικό κανάλι φυσητήρα που προσφέρει μεγάλη ισχύ αναρρόφησης και ανθεκτικότητα. Αυτά τα μηχανήματα είναι ιδανικά για χρήση πολλών βαρδιών
Ορατό επίπεδο πλήρωσης
- Πάντα ενημερωμένοι: το επίπεδο πλήρωσης είναι ορατό ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της αναρρόφησης.
- Η εκκένωση μπορεί να πραγματοποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες μέσω του σωλήνα στάθμης πλήρωσης.
Στιβαρό και αξιόπιστο
- Ιδανικό για χρήση στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|400
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|87,5 / 315
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|260 / 26
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|100
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|3
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 70
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 70 ID 50
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|132
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|132
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|132,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|850 x 760 x 1800
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι