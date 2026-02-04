Η συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVR-L 120/24-2 Tc τύπου Ringler Τύπος είναι κατάλληλη για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό υγρών κοπής και ρινισμάτων. Η στιβαρή κατασκευή της, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος επιτρέπουν στη βιομηχανική σκούπα να αντέχει ακόμα και σε σκληρή καθημερινή βιομηχανική χρήση. Το μηχάνημα διαθέτει ανακλινόμενο πλαίσιο και μεγάλο δοχείο χωρητικότητας 120 λίτρων – ιδανικό για μεγάλες ποσότητες υγρών ή/και κυρίως στερεών που δεν απελευθερώνουν σκόνη, όπως τα ρινίσματα. Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν χωρίς υπολείμματα από τα αναρροφούμενα υγρά χρησιμοποιώντας το καλάθι για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Για ευέλικτη εργασία χωρίς ενοχλητικά τυλίγματα, η σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης έχει δυνατότητα περιστροφής 360°. Η στάθμη πλήρωσης είναι εύκολα ευδιάκριτη από τον σωλήνα αποστράγγισης. Η αποστράγγιση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Πρώτον, με τη χρήση του σωλήνα αποστράγγισης και, δεύτερον, με το ανατρεπόμενο πλαίσιο. Η ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.