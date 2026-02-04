Βιομηχανική σκούπα IVR-L 120/24-2 Tc
Το IVR-L 120/24-2 Tc είναι το βασικό μοντέλο της σειράς IVR-L 120 Tc και είναι ιδανικό για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό υγρών κοπής και ρινισμάτων στη βιομηχανία κατεργασίας μετάλλων.
Η συμπαγής βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVR-L 120/24-2 Tc τύπου Ringler Τύπος είναι κατάλληλη για τον αποτελεσματικό διαχωρισμό υγρών κοπής και ρινισμάτων. Η στιβαρή κατασκευή της, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος επιτρέπουν στη βιομηχανική σκούπα να αντέχει ακόμα και σε σκληρή καθημερινή βιομηχανική χρήση. Το μηχάνημα διαθέτει ανακλινόμενο πλαίσιο και μεγάλο δοχείο χωρητικότητας 120 λίτρων – ιδανικό για μεγάλες ποσότητες υγρών ή/και κυρίως στερεών που δεν απελευθερώνουν σκόνη, όπως τα ρινίσματα. Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν χωρίς υπολείμματα από τα αναρροφούμενα υγρά χρησιμοποιώντας το καλάθι για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Για ευέλικτη εργασία χωρίς ενοχλητικά τυλίγματα, η σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης έχει δυνατότητα περιστροφής 360°. Η στάθμη πλήρωσης είναι εύκολα ευδιάκριτη από τον σωλήνα αποστράγγισης. Η αποστράγγιση μπορεί να γίνει με δύο τρόπους: Πρώτον, με τη χρήση του σωλήνα αποστράγγισης και, δεύτερον, με το ανατρεπόμενο πλαίσιο. Η ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα πραγματοποιείται χωρίς προβλήματα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Νέα κεφαλή κίνησης για αυξημένη ασφάλεια, άνεση και δύναμη
- Το χαμηλό βάρος της κεφαλής κίνησης εξασφαλίζει ευκολότερο χειρισμό κατά τη μεταφορά, την εκκένωση και τη συντήρηση.
- Μεγαλύτερη ασφάλεια κατά τη μεταφορά χάρη στην αποθήκευση του καλωδίου στην κεφαλή της μηχανής.
- Το ενσωματωμένο κάλυμμα εξαγωγής αέρα εμποδίζει την είσοδο ρύπων στο χώρο του κινητήρα.
360° ακτίνα εργασίας
- Καθαρισμός προς όλες τις κατευθύνσεις χάρη στην περιστρεφόμενη σύνδεση στην κεφαλή αναρρόφησης. Σωλήνας αναρρόφησης που δεν μπλέκεται.
Πρακτικό σασί με ανάκλιση
- γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου
Ανθεκτικό στα λάδια
- Ανθεκτικοί τροχοί και καλώδιο ρεύματος για υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας και ευκινησίας ακόμα και κάτω από απαιτητικές συνθήκες
Στιβαρό και αξιόπιστο
- Ιδανικό για χρήση στη βιομηχανία επεξεργασίας μετάλλων
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|120
|Υλικό κάδου
|Μέταλλο
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|66
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|68
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|68,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι