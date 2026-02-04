Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVR-L 120/24-2 Tc Me είναι ένα μηχάνημα συμπαγών διαστάσεων με ανακλινόμενο πλαίσιο. Η σκούπα υγρής αναρρόφησης διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 120 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγάλες ποσότητες υγρών ή/και κυρίως στερεών που δεν απελευθερώνουν σκόνη, όπως τα ρινίσματα. Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα αναρροφούμενα χωρίς πρόβλημα με τη χρήση του καλαθιού για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Το IVR-L 120/24-2 Tc Me έχει τη δυνατότητα αναρρόφησης ακόμα και διαβρωτικών μέσων χάρη στην κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα. Η περιστρεφόμενη κατά 360° σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης εξασφαλίσει απόλυτη ελευθερία κίνησης και αποτρέπει το ενοχλητικό τύλιγμα του σωλήνα αναρρόφησης. Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι εύκολα ευδιάκριτη από τον σωλήνα αποστράγγισης. Η αποστράγγιση πραγματοποιείται είτε μέσω του σωλήνα αποστράγγισης είτε χρησιμοποιώντας το ανατρεπόμενο πλαίσιο. Ο αξιόπιστος σχεδιασμός, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και στην πιο σκληρή καθημερινή βιομηχανική χρήση. Χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό, η ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα πραγματοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα.