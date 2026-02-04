Βιομηχανική σκούπα IVR-L 120/24-2 Tc Me
Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVR-L IVR-L 120/24-2 Tc Me για αναρρόφηση και διαχωρισμό υγρών-στερεών. Δυνατότητα αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων.
Η βιομηχανική σκούπα αναρρόφησης IVR-L 120/24-2 Tc Me είναι ένα μηχάνημα συμπαγών διαστάσεων με ανακλινόμενο πλαίσιο. Η σκούπα υγρής αναρρόφησης διαθέτει δοχείο χωρητικότητας 120 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα για μεγάλες ποσότητες υγρών ή/και κυρίως στερεών που δεν απελευθερώνουν σκόνη, όπως τα ρινίσματα. Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα αναρροφούμενα χωρίς πρόβλημα με τη χρήση του καλαθιού για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Το IVR-L 120/24-2 Tc Me έχει τη δυνατότητα αναρρόφησης ακόμα και διαβρωτικών μέσων χάρη στην κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα. Η περιστρεφόμενη κατά 360° σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης εξασφαλίσει απόλυτη ελευθερία κίνησης και αποτρέπει το ενοχλητικό τύλιγμα του σωλήνα αναρρόφησης. Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι εύκολα ευδιάκριτη από τον σωλήνα αποστράγγισης. Η αποστράγγιση πραγματοποιείται είτε μέσω του σωλήνα αποστράγγισης είτε χρησιμοποιώντας το ανατρεπόμενο πλαίσιο. Ο αξιόπιστος σχεδιασμός, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ακόμα και στην πιο σκληρή καθημερινή βιομηχανική χρήση. Χάρη στον στιβαρό σχεδιασμό, η ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα πραγματοποιείται χωρίς κανένα πρόβλημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότηταςΠολύ εύκολο στον καθαρισμό. Κατάλληλο για διαβρωτικά υλικά αναρρόφησης. Διαφανής σωλήνας ως δείκτης στάθμης πλήρωσης και για την αποστράγγιση υγρών.
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευήΗ μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους. Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°. Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήραΓια ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού. Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες. Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|120
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|65
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|65
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|65,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|740 x 620 x 1180
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι