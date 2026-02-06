Η σκούπα αναρρόφησης ελαίων IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp είναι μια μικρών διαστάσεων βιομηχανική μηχανή αναρρόφησης με ανακλινόμενο πλαίσιο και δοχείο συλλογής χωρητικότητας 120 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα. Η μηχανή μπορεί να αναρροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες υγρών όσο και σχεδόν όλους τους στερεούς ρύπους χωρίς σκόνη (π.χ. γρέζια). Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα αναρροφούμενα υγρά χάρη στο καλάθι για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Το IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp είναι εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στην κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα. Δυνατότητα εύκολης αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων. Η περιστρεφόμενη κατά 360° σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης εξασφαλίζει ότι δεν συστρέφεται ο σωλήνας αναρρόφησης, ενισχύοντας έτσι την ευελιξία του μηχανήματος. Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι πάντα ορατή στον σωλήνα αποστράγγισης. Η αυτόνομη αντλία δεξαμενής επιστρέφει αποτελεσματικά τη μεγαλύτερη ποσότητα από τα αναρροφούμενα υγρά. Ο αξιόπιστος σχεδιασμός, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στα σκληρότερα βιομηχανικά περιβάλλοντα. Επιτρέπει επίσης την ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα.