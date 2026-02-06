Βιομηχανική σκούπα IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp
Η σκούπα αναρρόφησης ελαίων IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp είναι ιδανική για αναρρόφηση, διαχωρισμό και επιστροφή ψυκτικών ελαίων ή ελαίων διάτρησης με στερεά υλικά, όπως μεταλλικά ρινίσματα.
Η σκούπα αναρρόφησης ελαίων IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp είναι μια μικρών διαστάσεων βιομηχανική μηχανή αναρρόφησης με ανακλινόμενο πλαίσιο και δοχείο συλλογής χωρητικότητας 120 λίτρων από ανοξείδωτο χάλυβα. Η μηχανή μπορεί να αναρροφήσει τόσο μεγάλες ποσότητες υγρών όσο και σχεδόν όλους τους στερεούς ρύπους χωρίς σκόνη (π.χ. γρέζια). Οι στέρεοι ρύποι μπορούν εύκολα να διαχωριστούν από τα αναρροφούμενα υγρά χάρη στο καλάθι για απόβλητα κοπής που περιλαμβάνεται στον προαιρετικό εξοπλισμό. Το IVR-L 120/24-2 Tc Me Dp είναι εξαιρετικά ευέλικτο χάρη στην κατασκευή του από ανοξείδωτο χάλυβα. Δυνατότητα εύκολης αναρρόφησης ακόμη και διαβρωτικών μέσων. Η περιστρεφόμενη κατά 360° σύνδεση του σωλήνα στην κεφαλή αναρρόφησης εξασφαλίζει ότι δεν συστρέφεται ο σωλήνας αναρρόφησης, ενισχύοντας έτσι την ευελιξία του μηχανήματος. Η τρέχουσα στάθμη πλήρωσης είναι πάντα ορατή στον σωλήνα αποστράγγισης. Η αυτόνομη αντλία δεξαμενής επιστρέφει αποτελεσματικά τη μεγαλύτερη ποσότητα από τα αναρροφούμενα υγρά. Ο αξιόπιστος σχεδιασμός, καθώς και η ανθεκτικότητα στο λάδι των τροχίσκων και του καλωδίου ρεύματος εξασφαλίζουν μεγάλη διάρκεια ζωής στα σκληρότερα βιομηχανικά περιβάλλοντα. Επιτρέπει επίσης την ανύψωση του μηχανήματος με περονοφόρο όχημα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσης
- Εξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση.
- Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης.
- γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου
Δοχείο συλλογής από ανοξείδωτο χάλυβα υψηλής ποιότητας
- Πολύ εύκολο στον καθαρισμό.
- Κατάλληλο για διαβρωτικά υλικά αναρρόφησης.
- Διαφανής σωλήνας ως δείκτης στάθμης πλήρωσης και για την αποστράγγιση υγρών.
Λειτουργία τύμπανου της αντλίας
- Μια αυτόνομη αντλία βαρέλι αυξάνει σημαντικά την ικανότητα του αναρροφώμενου αντικειμένου να επιστραφεί
- Διαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού.
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή
- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
- Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|120
|Υλικό κάδου
|ανοξείδωτος χάλυβας
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|72
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|72
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|72,8
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|745 x 710 x 1420
Εξοπλισμός
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι
- Λειτουργία τύμπανου της αντλίας