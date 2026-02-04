Οι δύο ισχυροί στρόβιλοι με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,4 kW καθιστούν την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 200/24-2 Tc Dp ιδανική για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ελαίων, γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων και ρινισμάτων. Το ανθεκτικό φίλτρο με θύλακες που χρησιμοποιείται με συγκολλημένες ενώσεις είναι πλενόμενο και διατηρεί την ισχύ αναρρόφησης της κινητής σκούπας σταθερά υψηλή, ενώ ένα καλάθι με φίλτρο διαχωρίζει αποτελεσματικά τα υγρά και τα στερεά υλικά που αναρροφήθηκαν. Το σύστημα αδειάσματος με ανακλινόμενο πλαίσιο επιτρέπει άδειασμα με ασφάλεια και ελάχιστη δύναμη χάρη σε έναν μηχανισμό αναδίπλωσης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα χρήσης περονοφόρου ανυψωτικού για το άδειασμα. Τα υγρά αποστραγγίζονται από τον κάδο 200 L με απλή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με δείκτη στάθμης πλήρωσης. Η ενσωματωμένη, συνεχώς ρυθμιζόμενη αντλία για βαρέλι επιτρέπει τη σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας αποστράγγισης των υγρών για διαφορά ύψους έως 6 μέτρα. Ο χαμηλός θόρυβος λειτουργίας διασφαλίζεται από την ηχομόνωση της μονάδας μετάδοσης κίνησης και τον αποτελεσματικό σιγαστήρα της εξάτμισης.