Βιομηχανική σκούπα IVR-L 200/24-2 Tc Dp
Ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 200/24-2 Tc Dp για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ελαίων και ρινισμάτων. Στιβαρός σχεδιασμός με μικρές απαιτήσεις συντήρησης.
Οι δύο ισχυροί στρόβιλοι με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,4 kW καθιστούν την ηλεκτρική σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 200/24-2 Tc Dp ιδανική για την αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων ελαίων, γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων και ρινισμάτων. Το ανθεκτικό φίλτρο με θύλακες που χρησιμοποιείται με συγκολλημένες ενώσεις είναι πλενόμενο και διατηρεί την ισχύ αναρρόφησης της κινητής σκούπας σταθερά υψηλή, ενώ ένα καλάθι με φίλτρο διαχωρίζει αποτελεσματικά τα υγρά και τα στερεά υλικά που αναρροφήθηκαν. Το σύστημα αδειάσματος με ανακλινόμενο πλαίσιο επιτρέπει άδειασμα με ασφάλεια και ελάχιστη δύναμη χάρη σε έναν μηχανισμό αναδίπλωσης. Επίσης, υπάρχει δυνατότητα χρήσης περονοφόρου ανυψωτικού για το άδειασμα. Τα υγρά αποστραγγίζονται από τον κάδο 200 L με απλή αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με δείκτη στάθμης πλήρωσης. Η ενσωματωμένη, συνεχώς ρυθμιζόμενη αντλία για βαρέλι επιτρέπει τη σημαντική επιτάχυνση της διαδικασίας αποστράγγισης των υγρών για διαφορά ύψους έως 6 μέτρα. Ο χαμηλός θόρυβος λειτουργίας διασφαλίζεται από την ηχομόνωση της μονάδας μετάδοσης κίνησης και τον αποτελεσματικό σιγαστήρα της εξάτμισης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσηςΕξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση. Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης. Γρήγορη και εύκολη εκκένωση των μεγάλων δοχείων 200 λίτρων με ανατροπή.
Λειτουργία τύμπανου της αντλίαςΜια αυτόνομη αντλία βαρέλι αυξάνει σημαντικά την ικανότητα του αναρροφώμενου αντικειμένου να επιστραφεί Διαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού.
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευήΗ μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους. Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°. Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|200
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|131
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|131
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|131
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1485 x 760 x 1550
Εξοπλισμός
- Λειτουργία τύμπανου της αντλίας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για μεγάλες ποσότητες υγρών, όπως έλαια ή γαλακτώματα ψυκτικών μέσων
- Για μεγάλες ποσότητες στερεών, όπως μεταλλικά ρινίσματα