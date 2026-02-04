Βιομηχανική σκούπα IVR-L 400/24-2 Tc
Για αναρρόφηση μεγάλων ποσοτήτων χονδρομερών μεταλλικών ρινισμάτων και υγρών όπως έλαια και γαλακτώματα ψυκτικών μέσων: Σκούπα αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 400/24-2 Tc. Με κάδο χωρητικότητας 400 L.
Ο κύριος σκοπός της κινητής σκούπας αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 400/24-2 Tc είναι η αναρρόφηση εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων χονδρομερών ρινισμάτων, ιλύος, ελαίων και γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων. Δύο στρόβιλοι παράκαμψης και το ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο με θύλακες εγγυώνται υψηλή και σταθερή ισχύ αναρρόφησης χωρίς οποιαδήποτε μείωση στην απόδοση του φίλτρου. Με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,4 kW, η ηλεκτρική κινητή σκούπα αναρρόφησης εντυπωσιάζει με τον στιβαρό, συμπαγή σχεδιασμό που διευκολύνει τη συντήρηση. Χάρη σε αυτόν, η σκούπα ανταπεξέρχεται και τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές. Η ηχομόνωση της μονάδας μετάδοσης κίνησης και ο σιγαστήρας εξάτμισης εξασφαλίζουν χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας. Ο κάδος χωρητικότητας 400 L αδειάζεται με ελάχιστη δύναμη χάρη σε ένα ανακλινόμενο πλαίσιο με μηχανισμό αναδίπλωσης ή, εάν απαιτείται, με ένα περονοφόρο ανυψωτικό. Τα υγρά αποστραγγίζονται εύκολα, με αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό σασί με μηχανισμό ανατροπήςΕξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση. Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης. Γρήγορη και εύκολη εκκένωση των μεγάλων δοχείων 400 λίτρων με ανατροπή.
Δυνατότητα για βολικό και γρήγορο άδειασμα με περονοφόρο ανυψωτικό όχημαΟι μονάδες που συγκολλώνται σε περονοφόρα ανυψωτικά οχήματα επιτρέπουν την ασφαλή αρπαγή και μεταφορά.
Ορατό επίπεδο πλήρωσηςΔιαφανής σωλήνας για τον έλεγχο της ποσότητας του απορροφημένου υγρού. Ο σωλήνας χρησιμοποιείται επίσης για εύκολη εκκένωση.
Εξοπλισμένο με δύο πολύ αθόρυβους κινητήρες ανεμιστήρα
- Για ισχυρή ισχύ αναρρόφησης και βέλτιστη απόδοση καθαρισμού.
- Οι ανεμιστήρες μπορούν να ενεργοποιηθούν ξεχωριστά για εξατομικευμένη ισχύ αναρρόφησης ανάλογα με τις ανάγκες.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 / 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 / 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|148 / 532
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|230 / 23
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|400
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|2,4
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 50 ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,45
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|180
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|187,2
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|188,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1730 x 805 x 1390
Πεδία εφαρμογής
- Για μεγάλες ποσότητες στερεών, όπως χονδρομερή ρινίσματα, μεταλλικά ρινίσματα, άμμος, άλλα αποξεστικά υλικά
- Για μεγάλες ποσότητες υγρών, όπως έλαια ή γαλακτώματα ψυκτικών μέσων