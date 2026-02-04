Ο κύριος σκοπός της κινητής σκούπας αναρρόφησης υγρών και ρινισμάτων IVR-L 400/24-2 Tc είναι η αναρρόφηση εξαιρετικά μεγάλων ποσοτήτων χονδρομερών ρινισμάτων, ιλύος, ελαίων και γαλακτωμάτων ψυκτικών μέσων. Δύο στρόβιλοι παράκαμψης και το ανθεκτικό, πλενόμενο φίλτρο με θύλακες εγγυώνται υψηλή και σταθερή ισχύ αναρρόφησης χωρίς οποιαδήποτε μείωση στην απόδοση του φίλτρου. Με ονομαστική ισχύ εισόδου 2,4 kW, η ηλεκτρική κινητή σκούπα αναρρόφησης εντυπωσιάζει με τον στιβαρό, συμπαγή σχεδιασμό που διευκολύνει τη συντήρηση. Χάρη σε αυτόν, η σκούπα ανταπεξέρχεται και τις πιο δύσκολες βιομηχανικές εφαρμογές. Η ηχομόνωση της μονάδας μετάδοσης κίνησης και ο σιγαστήρας εξάτμισης εξασφαλίζουν χαμηλή στάθμη θορύβου λειτουργίας. Ο κάδος χωρητικότητας 400 L αδειάζεται με ελάχιστη δύναμη χάρη σε ένα ανακλινόμενο πλαίσιο με μηχανισμό αναδίπλωσης ή, εάν απαιτείται, με ένα περονοφόρο ανυψωτικό. Τα υγρά αποστραγγίζονται εύκολα, με αποσύνδεση του εύκαμπτου σωλήνα αποστράγγισης με ένδειξη στάθμης πλήρωσης.