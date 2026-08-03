Με ισχύ κινητήρα 1,2 kW, το IVR-L 65/12-1 είναι ένα μηχάνημα βασικού επιπέδου για την αναρρόφηση υγρών και/ή ρινισμάτων. Το IVR-L 65/12-1 είναι η μικρότερη σκούπα υγρών της σειράς IVR-L. Η υψηλής ποιότητας σκούπα είναι ιδανική για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό μικρών ποσοτήτων υγρών και στερεών. Για παράδειγμα, ψυκτικό, λιπαντικό, νερό ή λάδι με μεταλλικά ρινίσματα. Τα ρινίσματα μπορούν να συλλεχθούν σε ένα καλάθι ρινισμάτων. Το υγρό που απορροφάται επιστρέφει στο κύκλωμα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης. Το επίπεδο πλήρωσης είναι πάντα ορατό στον σωλήνα αποστράγγισης. Η σύνδεση σωλήνα με περιστροφή 360° στην κεφαλή αναρρόφησης διευκολύνει την αναρρόφηση προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς να μπερδεύεται ο σωλήνας αναρρόφησης. Ο ενσωματωμένος μηχανικός διακόπτης στάθμης πλήρωσης προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από την υπερπλήρωση. Η κεφαλή κίνησης είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένο υλικό.