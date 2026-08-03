Βιομηχανική σκούπα IVR-L 65/12-1
Η IVR-L 65/12-1 είναι η μικρότερη βιομηχανική σκούπα της σειράς IVR-L. Είναι ιδανική για την αναρρόφηση υγρών και/ή ρινισμάτων στη μεταλλουργία.
Με ισχύ κινητήρα 1,2 kW, το IVR-L 65/12-1 είναι ένα μηχάνημα βασικού επιπέδου για την αναρρόφηση υγρών και/ή ρινισμάτων. Το IVR-L 65/12-1 είναι η μικρότερη σκούπα υγρών της σειράς IVR-L. Η υψηλής ποιότητας σκούπα είναι ιδανική για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό μικρών ποσοτήτων υγρών και στερεών. Για παράδειγμα, ψυκτικό, λιπαντικό, νερό ή λάδι με μεταλλικά ρινίσματα. Τα ρινίσματα μπορούν να συλλεχθούν σε ένα καλάθι ρινισμάτων. Το υγρό που απορροφάται επιστρέφει στο κύκλωμα μέσω του σωλήνα αποστράγγισης. Το επίπεδο πλήρωσης είναι πάντα ορατό στον σωλήνα αποστράγγισης. Η σύνδεση σωλήνα με περιστροφή 360° στην κεφαλή αναρρόφησης διευκολύνει την αναρρόφηση προς όλες τις κατευθύνσεις χωρίς να μπερδεύεται ο σωλήνας αναρρόφησης. Ο ενσωματωμένος μηχανικός διακόπτης στάθμης πλήρωσης προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από την υπερπλήρωση. Η κεφαλή κίνησης είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένο υλικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή
- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
- Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Εξοπλισμένο με αθόρυβο μοτέρ ανεμιστήρα
- Πολύ συμπαγές και ευέλικτο μηχάνημα με μοτέρ ανεμιστήρα.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|65
|Υλικό κάδου
|Ατσάλι
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|1,2
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,25
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|68
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|38
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|38,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|39,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|718 x 526 x 1000
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο επιφάνειας
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι