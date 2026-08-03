Βιομηχανική σκούπα IVR-L 65/12-1 Tc
Η βιομηχανική σκούπα IVR-L 65/12-1 Tc είναι μια συμπαγής μηχανή βασικού επιπέδου με ανακλινόμενο σασί για την αναρρόφηση υγρών και/ή ρινισμάτων στη μεταλλουργία.
Η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό ψυκτικών υγρών, λιπαντικών, νερού ή λαδιού από στερεά (π.χ. μεταλλικά ρινίσματα). Μετά την αναρρόφηση, τα ρινίσματα μπορούν να συλλεχθούν σε ένα καλάθι ρινισμάτων, ενώ το υγρό επιστρέφει στο κύκλωμα μέσω ενός σωλήνα αποστράγγισης. Εναλλακτικά, για την εκκένωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα ανακλινόμενο πλαίσιο. Το τρέχον επίπεδο πλήρωσης είναι ορατό ανά πάσα στιγμή μέσω του σωλήνα αποστράγγισης. Μια σύνδεση σωλήνα με δυνατότητα περιστροφής 360° στην κεφαλή αναρρόφησης είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αναρρόφησης. Αυτό σημαίνει ότι οι ακαθαρσίες γύρω από την ηλεκτρική σκούπα μπορούν να απορροφηθούν εύκολα χωρίς να προκαλέσουν μπερδεμένα σωληνάκια. Ένας ενσωματωμένος μηχανικός διακόπτης στάθμης πλήρωσης προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από την υπερπλήρωση. Με 1,2 kW, το IVR-L 65/12-1 Tc είναι ένα μηχάνημα βασικού επιπέδου για την απορρόφηση υγρών και/ή ρινισμάτων. Η κεφαλή κίνησης είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένο υλικό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Εργονομικό πλαίσιο με δυνατότητα κλίσης
- Εξελιγμένο σύστημα για ασφαλή, χειροκίνητη και εύκολη εκκένωση.
- Το σύστημα πλαισίου επιτρέπει το εργονομικό άδειασμα με κλίση και χρήση του μηχανισμού αναδίπλωσης.
- γρήγορο και εύκολο άδειασμα του κάδου
Υψηλή αντοχή, ευελιξία και αρθρωτή κατασκευή
- Η μηχανή και το σασί είναι πολύ ανθεκτικά και διαθέτουν τοίχους μεγάλου πάχους.
- Περιστρεφόμενη σύνδεση σωλήνα με σωλήνα κάμψης που περιστρέφεται έως 360°.
- Διατίθεται προαιρετικά με προστασία από υπερχείλιση, φίλτρο ή θήκη αξεσουάρ.
Εξοπλισμένο με αθόρυβο μοτέρ ανεμιστήρα
- Πολύ συμπαγές και ευέλικτο μηχάνημα με μοτέρ ανεμιστήρα.
- Η πολύ αθόρυβη κεφαλή κίνησης εξασφαλίζει την ομοιόμορφη εκροή του αέρα ψύξης.
Εξοπλισμένο με συμπαγές φίλτρο επιφάνειας κατηγορίας σκόνης L
- Αποτρέπει αξιόπιστα την είσοδο χονδροειδών σωματιδίων στις τουρμπίνες αναρρόφησης.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|220 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Ποσότητα αέρα (l/s/m³/h)
|72 / 260
|Αναρρόφηση (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Χωρητικότητα κάδου (l)
|65
|Υλικό κάδου
|Ατσάλι
|Ονομαστική κατανάλωση ισχύος (kW)
|1,2
|Είδος ρύπων
|Ηλεκτροκίνητο
|Ονομαστική διάμετρος σύνδεσης
|ID 50
|Ονομαστική διάμετρος αξεσουάρ
|ID 40
|Κύρια κατηγορία σκόνης φίλτρου
|L
|Επιφάνεια φίλτρου για το κύριο φίλτρο (m²)
|0,25
|Στάθμη ηχητικής πίεσης (dB(A))
|68
|Μήκος καλωδίου (m)
|10
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|40
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|43,5
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|44,1
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|737 x 532 x 1100
Εξοπλισμός
- Κύριο φίλτρο: Φίλτρο επιφάνειας
- Αξεσουάρ που περιλαμβάνονται στα παραδοτέα: Όχι