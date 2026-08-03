Η βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα Kärcher IVR-L 65/12-1 Tc είναι κατάλληλη για την αναρρόφηση και τον διαχωρισμό ψυκτικών υγρών, λιπαντικών, νερού ή λαδιού από στερεά (π.χ. μεταλλικά ρινίσματα). Μετά την αναρρόφηση, τα ρινίσματα μπορούν να συλλεχθούν σε ένα καλάθι ρινισμάτων, ενώ το υγρό επιστρέφει στο κύκλωμα μέσω ενός σωλήνα αποστράγγισης. Εναλλακτικά, για την εκκένωση μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ένα ανακλινόμενο πλαίσιο. Το τρέχον επίπεδο πλήρωσης είναι ορατό ανά πάσα στιγμή μέσω του σωλήνα αποστράγγισης. Μια σύνδεση σωλήνα με δυνατότητα περιστροφής 360° στην κεφαλή αναρρόφησης είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία αναρρόφησης. Αυτό σημαίνει ότι οι ακαθαρσίες γύρω από την ηλεκτρική σκούπα μπορούν να απορροφηθούν εύκολα χωρίς να προκαλέσουν μπερδεμένα σωληνάκια. Ένας ενσωματωμένος μηχανικός διακόπτης στάθμης πλήρωσης προστατεύει την ηλεκτρική σκούπα από την υπερπλήρωση. Με 1,2 kW, το IVR-L 65/12-1 Tc είναι ένα μηχάνημα βασικού επιπέδου για την απορρόφηση υγρών και/ή ρινισμάτων. Η κεφαλή κίνησης είναι κατασκευασμένη εν μέρει από ανακυκλωμένο υλικό.