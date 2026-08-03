Με το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO, διατίθεται τώρα μια λύση αντίστροφης ώσμωσης για την σειρά θερμοψυκτών νερού WPD. Το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας στο θερμοψύκτη νερού και έτσι επιτρέπει τη χρήση συσκευών WPD σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό της βρύσης. Η εγκατάσταση ακριβώς κάτω από τη μονάδα νεροχύτη είναι επίσης δυνατή - είτε σε συνδυασμό με ένα θερμοψύκτη νερού είτε ως αυτόνομη λύση. Ωστόσο, δεν απαιτείται ξεχωριστή δεξαμενή αποθήκευσης. Το WPC 100 RO λειτουργεί επίσης εξαιρετικά αποτελεσματικά, καθώς παράγει περίπου 70% λιγότερα λύματα σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα.