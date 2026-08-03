Μονάδα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO
Το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO μπορεί να συνδυαστεί με ένα διανομέα νερού της σειράς WPD. Το φίλτρο μεμβράνης πέντε επιπέδων εγγυάται την υγιεινή του πόσιμου νερού.
Με το σύστημα επεξεργασίας νερού WPC 100 RO, διατίθεται τώρα μια λύση αντίστροφης ώσμωσης για την σειρά θερμοψυκτών νερού WPD. Το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί απευθείας στο θερμοψύκτη νερού και έτσι επιτρέπει τη χρήση συσκευών WPD σε περιοχές που δεν υπάρχει πρόσβαση σε πόσιμο νερό της βρύσης. Η εγκατάσταση ακριβώς κάτω από τη μονάδα νεροχύτη είναι επίσης δυνατή - είτε σε συνδυασμό με ένα θερμοψύκτη νερού είτε ως αυτόνομη λύση. Ωστόσο, δεν απαιτείται ξεχωριστή δεξαμενή αποθήκευσης. Το WPC 100 RO λειτουργεί επίσης εξαιρετικά αποτελεσματικά, καθώς παράγει περίπου 70% λιγότερα λύματα σε σύγκριση με ανταγωνιστικά προϊόντα.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Για ενσωμάτωση σε θερμοψύκτη νερού από την περιοχή WPD
- Παρέχει τη δυνατότητα χρήσης θερμοψυκτών νερού WPD ακόμη και σε περιοχές χωρίς πόσιμο νερό της βρύσης.
- Λυση αντίστροφης όσμωσης για την περιοχή WPD.
- Καθαρό πόσιμο νερό όπου απαιτείται.
Μπορεί να εγκατασταθεί απευθείας στο νεροχύτη
- Για υγιεινό νερό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για πόση όσο και για μαγείρεμα.
- Εύκολη και διαισθητική λειτουργία.
- Διατίθεται είτε σε συνδυασμό με ένα θερμοψύκτη νερού είτε ως αυτόνομη λύση.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|1
|Τάση (V)
|110 - 240
|Συχνότητα (Hz)
|50 - 60
|Πίεση εισόδου νερού (MPa/bar)
|0,1 - 0,3 / 1 - 3
|Ισχύς παροχής (W)
|80
|Χωρητικότητα φίλτρου (l/h)
|έως και 100
|Μέγ. θερμοκρασία εισόδου (°C)
|5 - max. 38
|Χρώμα
|άσπρο
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|372 x 240 x 530
Πεδίο προμήθειας
- Αντίστροφη ώσμωση
- Φίλτρο ενεργού άνθρακα
- Φίλτρα από πολυπροπυλένιο (PP)
- Φίλτρα ενεργού άνθρακα σε κόκκους
- Μέρη φίλτρων ενεργού άνθρακα
- Μεμβράνες αντίστροφης ώσμωσης: 2 Τεμάχιο(α)