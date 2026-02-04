Σάρωθρο KM 70/30 C Bp 2SB
Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/30 C για τον καθαρισμό εσωτερικών και εξωτερικών σκληρών επιφανειών: το φίλτρο με αναρρόφηση, η ηλεκτρική κίνηση του roller σάρωσης με μπαταρία και η κίνηση της πλευρικής βούρτσας ελαχιστοποιούν τη σκόνη και μεγιστοποιούν την άνεση.
Το χειροκίνητο σάρωθρο KM 70/30 C είναι μια αποτελεσματική και αποδοτική λύση για τον καθαρισμό σκληρών επιφανειών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. To roller σάρωσης, η πλευρική βούρτσα και ο ανεμιστήρας λειτουργούν με μπαταρία και αυξάνουν σημαντικά την άνεση εργασίας: οι χρήστες μπορούν να σκουπίζουν γωνίες και δυσπρόσιτες περιοχές χωρίς κόπο με σημαντικά λιγότερη απαιτούμενη δύναμη. Το επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με ενεργή αναρρόφηση μειώνει τη δημιουργία σκόνης ακόμη και κατά την απομάκρυνση μεγάλων ποσοτήτων λεπτόκοκκης σκόνης και διατηρεί το περιβάλλον εργασίας καθαρό. Το roller του σαρώθρου μπορεί να ρυθμιστεί σε έξι στάδια για να προσαρμόσει την απόδοση καθαρισμού του σε διαφορετικές επιφάνειες. Το πρακτικό ράφι για πρόσθετο εξοπλισμό, όπως κουβάδες και συλλέκτες απορριμμάτων, διευκολύνει την εργασία. Η συντήρηση είναι επίσης απλή, χωρίς να απαιτούνται εργαλεία για την αλλαγή της πλευρικής βούρτσας και του φίλτρου. Η πλατφόρμα μπαταριών Kärcher Battery Power+ 36 V παρέχει επαρκή ισχύ σε κάθε περίπτωση. Η ανταλλακτική μπαταρία μπορεί να αφαιρεθεί για εύκολη μεταφορά. Η μπαταρία και ο φορτιστής μπαταρίας δεν περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Ανταλλάξιμη μπαταρία ιόντων λιθίουΟ χρόνος λειτουργίας της μπαταρίας μπορεί να επιλεγεί ανάλογα με την περιοχή που πρόκειται να καθαριστεί. Γρήγορη και ενδιάμεση φόρτιση για μεγαλύτερους χρόνους λειτουργίας και υψηλότερη παραγωγικότητα. Εμφανίζει τον υπολειπόμενο χρόνο λειτουργίας της μπαταρίας κατά το σκούπισμα.
Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με ενεργή αναρρόφησηΜειώνει την ποσότητα σκόνης που δημιουργείται και παρέχει καθαρό περιβάλλον εργασίας. Αντικατάσταση του φίλτρου χωρίς εργαλεία. Ο χειροκίνητος αναδευτήρας φίλτρων εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα σάρωσης, ακόμη και με λεπτή σκόνη.
Πρακτικός χώρος αποθήκευσηςΕπιπρόσθετα εργαλεία καθαρισμού μπορούν να μεταφερθούν επί του οχήματος. Αυξάνει την αποδοτικότητα και σας γλιτώνει από την επιπλέον προσπάθεια. Η χονδροειδής βρωμιά μπορεί να συλλεχθεί και να απορριφθεί με ευκολία.
Η λαβή ώθησης μπορεί να περιστραφεί και να ρυθμιστεί σε τρεις θέσεις
- Η πτυσσόμενη λαβή ώθησης επιτρέπει την αποθήκευση με εξοικονόμηση χώρου.
- Ρυθμίζεται σε διαφορετικά ύψη χρηστών.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πλατφόρμα μηχανημάτων μπαταρίας
|Πλατφόρμα συσκευών μπαταρίας 36 V
|Τύπος κίνησης
|χειρωνακτική
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|3920
|Πλάτος εργασίας (mm)
|480
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|700
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|980
|Μικτή/καθαρή χωρητικότητα κάδου απορριμμάτων (l)
|45 / 20
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|0,6
|Τύπος μπαταρίας
|Αποσπώμενη μπαταρία λιθίου
|Τάση (V)
|36
|Αριθμός μπαταριών που απαιτούνται (Τεμάχιο(α))
|1
|Χρόνος εκτέλεσης ανά φόρτιση της μπαταρίας (h)
|max. 2 (7,5 Ah) / max. 1,6 (6,0 Ah)
|Χρώμα
|ανθρακί
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|33,5
|Βάρος συσκευασίας (kg)
|40,2
Πεδίο προμήθειας
- Παραλλαγή: Δεν περιλαμβάνεται μπαταρία και φορτιστής
- Φίλτρο ψιλής σκόνης
Εξοπλισμός
- Σύστημα μετάδοσης κίνησης σαρώθρου, ηλεκτρικό
- Κύρια βούρτσα σαρώθρου, ρυθμιζόμενη
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Αναδιπλούμενη λαβή ώθησης
- Αρχή λειτουργίας φαρασιού
- Αναρρόφηση
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Συνεχώς ρυθμιζόμενη πλευρική βούρτσα
- Λαβή μεταφοράς
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές