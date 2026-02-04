Ανθεκτικό, σχεδιασμένο με πλαίσιο διπλού τοιχώματος και εκτρεπόμενη πλευρική βούρτσα, το σάρωθρο πεζού χειριστή KM 85/50 W Bp που λειτουργεί με μπαταρία, εντυπωσιάζει σε δύσκολες εφαρμογές σε βιομηχανικό περιβάλλον. Το αξιόπιστο και μικρό μηχάνημα είναι βολικό και εύχρηστο με λαβή ώθησης, διαθέτει σύστημα έλξης εμπρός και πίσω και επιτυγχάνει απόδοση καθαρισμού έως 4725 m²/h με χρήση της προαιρετικής πλευρικής βούρτσας στα αριστερά. Ο ελεύθερος κύλινδρος σάρωσης προσαρμόζεται αυτόματα στο δάπεδο, διασφαλίζοντας έτσι άριστα αποτελέσματα σε ανώμαλη επιφάνεια ή στην περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων. Το μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο επιτρέπει εργασία με σχεδόν καθόλου σκόνη, ενώ το διπλό ξέστρο εγγυάται αποτελεσματικό καθαρισμό. Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο αλλάζονται πολύ εύκολα, χωρίς εργαλεία. Αυτό και πολλές άλλες λεπτομέρειες, όπως το δισκόφρενο και το Kärcher Home Base για εύκολη μεταφορά πρόσθετων εργαλείων καθαρισμού, ολοκληρώνουν τον επιτυχημένο γενικό σχεδιασμό.