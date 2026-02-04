Αναρροφητικό σάρωθρο KM 85/50 W Bp
Σάρωθρο πεζού χειριστή KM 85/50 W Bp, που λειτουργεί με μπαταρία, με μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο και ελεύθερο κύλινδρο σάρωσης. Στιβαρό, εύχρηστο μηχάνημα με μεγάλη απόδοση κάλυψης επιφάνειας.
Ανθεκτικό, σχεδιασμένο με πλαίσιο διπλού τοιχώματος και εκτρεπόμενη πλευρική βούρτσα, το σάρωθρο πεζού χειριστή KM 85/50 W Bp που λειτουργεί με μπαταρία, εντυπωσιάζει σε δύσκολες εφαρμογές σε βιομηχανικό περιβάλλον. Το αξιόπιστο και μικρό μηχάνημα είναι βολικό και εύχρηστο με λαβή ώθησης, διαθέτει σύστημα έλξης εμπρός και πίσω και επιτυγχάνει απόδοση καθαρισμού έως 4725 m²/h με χρήση της προαιρετικής πλευρικής βούρτσας στα αριστερά. Ο ελεύθερος κύλινδρος σάρωσης προσαρμόζεται αυτόματα στο δάπεδο, διασφαλίζοντας έτσι άριστα αποτελέσματα σε ανώμαλη επιφάνεια ή στην περίπτωση μεγάλων ποσοτήτων ρύπων. Το μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο επιτρέπει εργασία με σχεδόν καθόλου σκόνη, ενώ το διπλό ξέστρο εγγυάται αποτελεσματικό καθαρισμό. Ο κύριος κύλινδρος σάρωσης και το φίλτρο αλλάζονται πολύ εύκολα, χωρίς εργαλεία. Αυτό και πολλές άλλες λεπτομέρειες, όπως το δισκόφρενο και το Kärcher Home Base για εύκολη μεταφορά πρόσθετων εργαλείων καθαρισμού, ολοκληρώνουν τον επιτυχημένο γενικό σχεδιασμό.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Σύστημα μετάδοσης κίνησης με έλξη εμπρός και πίσω μέσω της λαβής ώθησηςΑπλός και εύκολος χειρισμός. Άριστη ευελιξία του μηχανήματος. Βασικό δισκόφρενο για ασφαλή επιβράδυνση ανά πάσα στιγμή.
Ταλαντευόμενη κύρια βούρτσαΕξαιρετική συλλογή ρύπων και στην περίπτωση ανώμαλου/ανομοιόμορφου εδάφους. Δεν απαιτείται ρύθμιση λόγω φθοράς. Αποτελεσματικός και γρήγορος καθαρισμός.
Στιβαρό και αξιόπιστο για δύσκολες εφαρμογέςΣτιβαρό περιστροφικό πλαίσιο διπλού τοιχώματος. Χάρη στην εκτρεπόμενη πλευρική βούρτσα, αποτρέπονται τυχόν ζημιές. Μεγάλοι τροχοί για βελτιωμένη άνεση κατά τη λειτουργία.
Αποδοτικό σύστημα φίλτρου
- Μεγάλο επίπεδο πτυχωτό φίλτρο με συνολικό εμβαδό φίλτρου 2,3 m².
- Πλενόμενο φίλτρο πολυεστέρα.
- Εξαιρετικός καθαρισμός χάρη στο διπλό ξέστρο και την οριζόντια θέση τοποθέτησης.
Αλλαγή του κύριου κυλίνδρου σάρωσης και του φίλτρου χωρίς εργαλεία
- Απλή και γρήγορη αλλαγή σε περίπτωση φθοράς.
- Γρήγορος έλεγχος του κύριου κυλίνδρου σάρωσης εάν έχει καλυφθεί από ταινίες και λεπτά φύλλα.
- Πρόσβαση στο φίλτρο από την καθαρή πλευρά, χωρίς επαφή με τη σκόνη και τους ρύπους.
Συμπαγής σχεδιασμός για μέγιστη ικανότητα ελιγμών
- Άριστη δυνατότητα ελιγμών του μηχανήματος.
- Ιδανικό για στενούς και περιορισμένους χώρους.
- Δυνατότητα κίνησης μέσα από τυπικά ανοίγματα πόρτας (90 cm).
Ενσωματωμένο σύστημα Home Base και χώροι αποθήκευσης
- Πολύ πρακτική σύνδεση για τη μεταφορά πρόσθετων εργαλείων καθαρισμού.
- Για απλή μεταφορά, π.χ. εργαλείου συλλογής σκουπιδιών, σκούπας ή ξεσκονόπανων.
- Χώρος αποθήκευσης για μικρότερα εργαλεία.
Απλός τρόπος λειτουργίας
- Ο κύλινδρος σάρωσης και η πλευρική βούρτσα μπορούν να ενεργοποιούνται και να απενεργοποιούνται εύκολα.
- Βολική κίνηση προς τα εμπρός και προς τα πίσω μέσω της λαβής ώθησης.
- Ρύθμιση όγκου αναρρόφησης για τη σάρωση υγρών επιφανειών.
Μεγάλος κάδος αποβλήτων
- Αναρροφά μεγάλες ποσότητες ρύπων, επιτρέποντας έτσι μεγάλα διαστήματα εργασίας.
- Απλή αφαίρεση και ασφαλής εκκένωση των αποβλήτων.
- Οι τροχίσκοι του δοχείου απορριμμάτων απλοποιούν τον χειρισμό κατά το άδειασμα.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Τύπος κίνησης
|Ηλεκτροκίνητο
|Κίνηση
|DC μηχανή
|Απόδοση κινητήρα (V/W)
|24 / 912
|Μέγ. απόδοση επιφάνειας (m²/h)
|3825
|Πλάτος εργασίας (mm)
|615
|Πλάτος εργασίας με 1 πλευρική βούρτσα (mm)
|850
|Πλάτος εργασίας με δύο πλευρικές βούρτσες (mm)
|1085
|Κάδος (l)
|50
|Ικανότητα αναρρίχησης (%)
|15
|Ταχύτητα λειτουργίας (km/h)
|4,5
|Επιφάνειες φίλτρου (m²)
|2,3
|Μέγεθος διαμερίσματος μπαταρίας (mm)
|362 / 348 / 290
|Διάρκεια ζωής μπαταρίας (h)
|max. 2,5
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|138,4
|Βάρος, έτοιμο προς χρήση (kg)
|226
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|149
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|1550 x 1100 x 1066
Πεδίο προμήθειας
- Επίπεδο πτυχωτό φίλτρο: Από πολυεστέρα
Εξοπλισμός
- Μη αυτόματος καθαρισμός φίλτρου
- Κίνηση εμπρός
- Κίνηση πίσω
- Ελεύθερα κινούμενη κύρια βούρτσα
- Φορητός κάδος
- Κλαπέτο κάδου για μεγάλα απορρίμματα
- Αρχή της ανατροπής
- Αναρρόφηση
- Ισχυρό σύστημα μετάδοσης κίνησης
- Χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- Χρήση σε εσωτερικούς χώρους
- Ενδεικτική λυχνία κατάστασης φόρτισης
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
- Ρυθμιζόμενη ισχύς αναρρόφησης
- Πλευρική βούρτσα, ανυψώμενη και ρυθμιζόμενη
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για τον καθαρισμό χώρων παραγωγής, αποθηκών, χώρων διαχείρισης εμπορευμάτων καθώς και χώρων φόρτωσης
- Για τον καθαρισμό χώρων στάθμευσης αυτοκινήτων και πρατηρίων καυσίμων
- Για τον καθαρισμό χώρων όπως οι σχολικές αυλές και οι περιβάλλοντες χώροι του δήμου
- Επίσης ιδανικό για μικρότερα συνεργεία και αγροτικές εφαρμογές