Κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, εξαιρετικά κινητό και μικρό, εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού: Το HD 18/50-4 Cage Classic διευρύνει την κατηγορία UHP compact παρέχοντας απόδοση καθαρισμού έως 30 kW, και έτσι γίνεται το πιο ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού εξαιρετικά υψηλής πίεσης με σχέδιο κινητού κλωβού. Η πίεση εργασίας 500 bar και ο ρυθμός ροής νερού 30 λίτρων/λεπτό εγγυώνται γρήγορα αποτελέσματα ακόμα και για τους πιο επίμονους ρύπους, όπως π.χ. στον κατασκευαστικό κλάδο, σε βιομηχανικές εφαρμογές ή στον τομέα των μεταφορών. Ένας περιστροφικός διακόπτης με διαισθητικό έλεγχο και η συνειδητή απόφαση να μειωθούν κατά πολύ τα ηλεκτρονικά μέρη κάνουν τη συσκευή πάρα πολύ εύχρηστη. Οι εργονομικές λεπτομέρειες, το μικρό βάρος του μηχανήματος, οι τέσσερις μεγάλοι τροχοί και το άγκιστρο ανύψωσης απλοποιούν τον χειρισμό και τη μεταφορά της μονάδας, ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος. Όταν απαιτείται, το μηχάνημα HD 18/50-4 Cage Classic μπορεί επίσης να μεταφερθεί και με κλαρκ, παρέχοντας έτσι μέγιστη ευελιξία κατά τη μεταφορά και την εργασία.