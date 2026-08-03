Μηχάνημα καθαρισμού υπερυψηλής πίεσης HD 18/50-4 Cage Classic *EU
HD 18/50-4 Cage Classic: Το μηχάνημα καθαρισμού εξαιρετικά υψηλής πίεσης από την κατηγορία UHP compact με σχεδιασμό με κινητό κλωβό, απόδοση καθαρισμού 30 kW, πίεση εργασίας 500 bar και ρυθμό ροής νερού 30 λίτρα/λεπτό.
Κατάλληλο για μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, εξαιρετικά κινητό και μικρό, εγγυάται βέλτιστα αποτελέσματα καθαρισμού: Το HD 18/50-4 Cage Classic διευρύνει την κατηγορία UHP compact παρέχοντας απόδοση καθαρισμού έως 30 kW, και έτσι γίνεται το πιο ισχυρό μηχάνημα καθαρισμού εξαιρετικά υψηλής πίεσης με σχέδιο κινητού κλωβού. Η πίεση εργασίας 500 bar και ο ρυθμός ροής νερού 30 λίτρων/λεπτό εγγυώνται γρήγορα αποτελέσματα ακόμα και για τους πιο επίμονους ρύπους, όπως π.χ. στον κατασκευαστικό κλάδο, σε βιομηχανικές εφαρμογές ή στον τομέα των μεταφορών. Ένας περιστροφικός διακόπτης με διαισθητικό έλεγχο και η συνειδητή απόφαση να μειωθούν κατά πολύ τα ηλεκτρονικά μέρη κάνουν τη συσκευή πάρα πολύ εύχρηστη. Οι εργονομικές λεπτομέρειες, το μικρό βάρος του μηχανήματος, οι τέσσερις μεγάλοι τροχοί και το άγκιστρο ανύψωσης απλοποιούν τον χειρισμό και τη μεταφορά της μονάδας, ακόμα και σε ανώμαλο έδαφος. Όταν απαιτείται, το μηχάνημα HD 18/50-4 Cage Classic μπορεί επίσης να μεταφερθεί και με κλαρκ, παρέχοντας έτσι μέγιστη ευελιξία κατά τη μεταφορά και την εργασία.
Χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα
Μεγάλο ενσωματωμένο φίλτρο νερού
- Μειώνει το κόστος συντήρησης και επισκευών.
- Εξασφαλίζει μεγάλη διάρκεια ζωής για όλα τα εξαρτήματα υψηλής πίεσης.
Κορυφαία κινητικότητα
- Οι μεγάλοι τροχοί και το βέλτιστο κέντρο βάρους εξασφαλίζουν υψηλό βαθμό κινητικότητας για το μηχάνημα παρά το μέγεθός του.
- Ένα πρακτικό άγκιστρο ανύψωσης επιτρέπει την απλή μεταφορά και σε ανώμαλο έδαφος.
Προδιαγραφές
Τεχνικά στοιχεία
|Πίεση λειτουργίας (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Παροχή (l/h)
|1800
|Θερμοκρασία νερού παροχής (°C)
|max. 60
|Καύσιμο
|Ηλεκτροκίνητο
|Χαρακτηριστικά κινητήρα (kW)
|30
|Αριθμός φάσεων ηλ. ρεύματος (Ph)
|3
|Τάση (V)
|380 - 415
|Συχνότητα (Hz)
|50
|Τύπος αντλίας
|Στροφαλοφόρος άξονας
|Βάρος χωρίς αξεσουάρ (kg)
|307
|Βάρος (με τα εξαρτήματα) (kg)
|321
|Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η συσκευασία (kg)
|331,5
|Διαστάσεις (L × W × H) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Πεδίο προμήθειας
- Πιστόλι ψεκασμού: Βιομηχανικό πιστόλι
- Κάνη ψεκασμού από ανοξείδωτο ατσάλι: 700 mm
- Στενό ακροφύσιο ψεκασμού
Εξοπλισμός
- Μήκος σωλήνα υψηλής πίεσης: 20 m
- Τύπος σωλήνα υψηλής πίεσης: Για βαριές εργασίες
- Βαλβίδα ασφαλείας
- Μετρητής ωρών λειτουργίας
Videos
Πεδία εφαρμογής
- Για την αφαίρεση μπογιάς και σκουριάς από μεταλλικές επιφάνειες
- Για την αφαίρεση αλγών, μυδιών, κρουστών και εναποθέσεων αλάτων από πλοία
- Για τον καθαρισμό καταστρωμάτων, ραμπών φόρτωσης και εμπορευματοκιβωτίων
- Για την αφαίρεση υπολειμμάτων ελαστικών από αυτοκινητόδρομους και αεροδρόμια
- Για τον καθαρισμό σωλήνων, δεξαμενών και άλλων δοχείων σε πλατφόρμες πετρελαίου
- Για τον γενικό καθαρισμό δεξαμενών, καθώς και τον καθαρισμό σωλήνων εναλλακτών θερμότητας
- Για τον καθαρισμό βυτιοφόρων, οχημάτων και εξοπλισμού
- Για τον καθαρισμό καμπίνων βαφής, σχαρών, εξαρτημάτων μηχανών
- Για τον καθαρισμό κατασκευαστικών μηχανημάτων και των ανταλλακτικών τους, όπως αλυσίδες, άξονες ανάμειξης ή δεξαμενές ανάδευσης
- Για τον καθαρισμό κατασκευαστικού εξοπλισμού, όπως ξυλότυπων και ικριωμάτων, καθώς και οχημάτων