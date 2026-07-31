Il set di panni per la pulizia dei pavimenti EasyFix All-rounder contiene tre diversi panni per la pulizia igienica dei pavimenti con il pulitore a vapore. Il panno Sensitive ha una ridotta permeabilità al vapore, ideale per i pavimenti sensibili e sigillati. Il panno Ultra Abrasive ha una percentuale maggiore di fibre abrasive per rimuovere con particolare facilità lo sporco più ostinato. Il panno Abrasive supporta la rimozione dello sporco con le fibre abrasive e offre un'eccellente raccolta dello sporco con parti tessili morbide aggiuntive, ad esempio quando si pulisce dopo la pulizia con il panno Ultra Abrasive. Grazie al sistema di aggancio e sgancio, i panni possono essere agganciati in modo semplice e rapido all'ugello per pavimenti del pulitore a vapore: basta premere il panno per la pulizia dei pavimenti sull'ugello per pavimenti EasyFix e il gioco è fatto. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente in posizione. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta per pavimenti EasyFix senza alcun contatto con lo sporco: è sufficiente premere sulla linguetta del panno ed estrarre la bocchetta per pavimenti.