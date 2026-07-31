Allrounder floor cloth set EasyFix
Il set di panni per la pulizia dei pavimenti EasyFix tuttofare - perfetto per qualsiasi sporco e per qualsiasi pavimento.
Il set di panni per la pulizia dei pavimenti EasyFix All-rounder contiene tre diversi panni per la pulizia igienica dei pavimenti con il pulitore a vapore. Il panno Sensitive ha una ridotta permeabilità al vapore, ideale per i pavimenti sensibili e sigillati. Il panno Ultra Abrasive ha una percentuale maggiore di fibre abrasive per rimuovere con particolare facilità lo sporco più ostinato. Il panno Abrasive supporta la rimozione dello sporco con le fibre abrasive e offre un'eccellente raccolta dello sporco con parti tessili morbide aggiuntive, ad esempio quando si pulisce dopo la pulizia con il panno Ultra Abrasive. Grazie al sistema di aggancio e sgancio, i panni possono essere agganciati in modo semplice e rapido all'ugello per pavimenti del pulitore a vapore: basta premere il panno per la pulizia dei pavimenti sull'ugello per pavimenti EasyFix e il gioco è fatto. Durante il lavoro, il panno rimane saldamente in posizione. Dopo la pulizia, il panno usato può essere rimosso dalla bocchetta per pavimenti EasyFix senza alcun contatto con lo sporco: è sufficiente premere sulla linguetta del panno ed estrarre la bocchetta per pavimenti.
Caratteristiche e vantaggi
Miscela di fibre di alta qualità
- Ottimo scioglimento dello sporco e un elevato livello di raccolta dello sporco per risultati di pulizia accurati su tutte le superfici dure.
- Lavabile in lavatrice fino a 60 °C. Non usare ammorbidenti.
Comodo sistema hook-and-loop
- Panno per la pulizia del pavimento facilmente attaccabile all'ugello del pavimento semplicemente premendo su di esso.
- Il panno per la pulizia del pavimento non scivola via durante l'uso.
Linguetta sul panno per la pulizia del pavimento
- Nessun contatto con lo sporco durante la sostituzione del panno: basta premere con il piede sulla linguetta e sollevare la bocchetta.
- Il campo di applicazione (ad esempio la separazione tra cucina e bagno) è indicato in un campo sulla linguetta.
Il panno copre tutta la superficie della bocchetta pavimenti
- Per la pulizia senza sforzo di angoli, bordi e altre aree difficili da raggiungere.
Specifiche
Dati tecnici
|Colore
|Bianco
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|345 x 115 x 10
Macchine compatibili
Prodotti in gamma
Prodotti fuori catalogo
Aree di applicazione
- Pavimenti in pietra
- Pavimenti duri
- Pavimenti e piastrelle