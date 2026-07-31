Bocchetta vetri comfort
Con i Window nozzle Comfort, anche i vetri delle finestre più difficili da raggiungere possono essere puliti facilmente e a fondo grazie alla lama tergivetro lunga e flessibile.
La soluzione semplice per la pulizia delle superfici in vetro con un pulitore a vapore. Con il Window nozzle Comfort, è possibile pulire facilmente finestre, specchi e altre superfici in vetro senza lasciare tracce. La lunga lama del tergivetro elimina facilmente striature e macchie anche dalle aree più difficili da pulire. Per una pulizia efficace dei vetri senza l'uso di prodotti chimici.
Caratteristiche e vantaggi
Fori di uscita vapore sulla bocchettaRimozione sporco ottimizzata dal vapore
Labbro tergivetro di alta qualità.Pulizia senza striature per finestre, specchi e molte altre superfici in vetro. L'umidità e lo sporco vengono rimossi efficacemente.
Lama di spatola lunga e flessibileLa lama particolarmente lunga della bocchetta per finestre garantisce risultati di pulizia perfetti, anche negli angoli più difficili da raggiungere.
Pulizia senza prodotti chimici
- Il vapore caldo ha un effetto molto potente di scioglimento dello sporco. Allo stesso tempo, il metodo è sostenibile perché non è necessario utilizzare detergenti aggiuntivi.
Specifiche
Dati tecnici
|Peso (kg)
|0,1
|Peso comprensivo di imballaggio (kg)
|0,2
|Dimensioni (L × P × A) (mm)
|140 x 225 x 43
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Aree di applicazione
- Finestre e superfici vetrate