Bocchetta vetri comfort

Con i Window nozzle Comfort, anche i vetri delle finestre più difficili da raggiungere possono essere puliti facilmente e a fondo grazie alla lama tergivetro lunga e flessibile.

La soluzione semplice per la pulizia delle superfici in vetro con un pulitore a vapore. Con il Window nozzle Comfort, è possibile pulire facilmente finestre, specchi e altre superfici in vetro senza lasciare tracce. La lunga lama del tergivetro elimina facilmente striature e macchie anche dalle aree più difficili da pulire. Per una pulizia efficace dei vetri senza l'uso di prodotti chimici.

Caratteristiche e vantaggi
Bocchetta vetri comfort: Fori di uscita vapore sulla bocchetta
Fori di uscita vapore sulla bocchetta
Rimozione sporco ottimizzata dal vapore
Bocchetta vetri comfort: Labbro tergivetro di alta qualità.
Labbro tergivetro di alta qualità.
Pulizia senza striature per finestre, specchi e molte altre superfici in vetro. L'umidità e lo sporco vengono rimossi efficacemente.
Bocchetta vetri comfort: Lama di spatola lunga e flessibile
Lama di spatola lunga e flessibile
La lama particolarmente lunga della bocchetta per finestre garantisce risultati di pulizia perfetti, anche negli angoli più difficili da raggiungere.
Pulizia senza prodotti chimici
  • Il vapore caldo ha un effetto molto potente di scioglimento dello sporco. Allo stesso tempo, il metodo è sostenibile perché non è necessario utilizzare detergenti aggiuntivi.
Specifiche

Dati tecnici

Peso (kg) 0,1
Peso comprensivo di imballaggio (kg) 0,2
Dimensioni (L × P × A) (mm) 140 x 225 x 43
Videos
Aree di applicazione
  • Finestre e superfici vetrate