La soluzione semplice per la pulizia delle superfici in vetro con un pulitore a vapore. Con il Window nozzle Comfort, è possibile pulire facilmente finestre, specchi e altre superfici in vetro senza lasciare tracce. La lunga lama del tergivetro elimina facilmente striature e macchie anche dalle aree più difficili da pulire. Per una pulizia efficace dei vetri senza l'uso di prodotti chimici.